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Alisson sigue siendo «intocable» en el Liverpool a pesar de la marcha de Arne Slot
La directiva de Anfield bloqueó su salida.
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, la postura del Liverpool sobre Alisson no ha cambiado pese a los recientes cambios en el banquillo. El portero de 33 años había sido vinculado con un regreso a Italia, ya que la Juventus lo tenía en la mira como su nueva primera opción. Sin embargo, los responsables de Anfield no piensan autorizar su venta, pues a principios de año activaron una cláusula de renovación para garantizar su futuro a largo plazo.
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Romano confirma su postura firme
Los rumores sobre el veterano portero crecieron tras su regreso de la lesión contra el Brentford, lo que hizo que algunos aficionados temieran que se tratara de su despedida. Romano desmintió las especulaciones en X: «A pesar del cambio de entrenador, la postura del Liverpool sobre Alisson no cambiará. La directiva del LFC lo considera intocable este verano».
El interés del Turín ha sido rotundamente rechazado
Aunque la Juventus le ofreció un contrato más largo y «La Gazzetta dello Sport» afirmó que en mayo se negociaron las condiciones personales, los clubes no llegaron a un acuerdo. Alisson, cuyo contrato dura hasta junio de 2027, sigue siendo clave para los Reds tras jugar 26 partidos de la Premier League y dejar su portería a cero en ocho ocasiones la temporada pasada. Su estabilidad es fundamental tras la destitución de Slot el sábado, después de un decepcionante quinto puesto.
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Se acerca la fase de clasificación para el Mundial
Alisson se concentra ahora con la selección brasileña para el próximo Mundial en Norteamérica. Sus buenas actuaciones atraerán a clubes europeos, pero el Liverpool confía en que siga siendo su titular la próxima temporada. El club afrontará un ajetreado mercado de fichajes y la búsqueda de un nuevo entrenador con su portero estrella asegurado.