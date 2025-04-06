'Es más que alarmante' - El ex seleccionado de Estados Unidos, Hérculez Gómez, cuestiona la forma de Santiago Giménez tanto para el AC Milan como para México

El analista de ESPN y ex estrella de Estados Unidos, Hérculez Gómez, lanzó alarmas sobre el estado de Santiago Giménez tanto para el club como para el país, cuestionando la forma reciente del delantero y sus dificultades para tener un impacto tanto para el AC Milan como para la selección nacional de México.

La forma reciente del joven de 23 años lo vio ser descartado por el Milan, quien terminó con un empate 2-2 contra la Fiorentina el sábado. Giménez ingresó como un suplente tardío.

“Es más que alarmante,” dijo Gomez en el podcast Futbol Americas. “Durante mucho tiempo se plantearon todas estas preguntas sobre el nivel de Santi, como dónde debería ir. Y luego dice que no al Nottingham Forest porque no creía que sería un lugar lo suficientemente grande para él. Mira lo que Forest está haciendo ahora en la Premier League.

"Y luego sucede el AC Milan y es muy difícil decirle que no al Milan. es muy difícil. Y sale volando desde el principio, y aun así, tenía mis reservas antes de que él despegara ya que no creía que sería una buena situación para él."