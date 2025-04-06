- Gómez habló de la dificultad de Giménez para trasladar su forma del club al equipo nacional
- Cuestiona la presión sobre los hombros del joven delantero
- Plantea preocupaciones sobre las perspectivas a largo plazo de Giménez
'Es más que alarmante' - El ex seleccionado de Estados Unidos, Hérculez Gómez, cuestiona la forma de Santiago Giménez tanto para el AC Milan como para México
- AFP
¿QUÉ PASÓ?
El analista de ESPN y ex estrella de Estados Unidos, Hérculez Gómez, lanzó alarmas sobre el estado de Santiago Giménez tanto para el club como para el país, cuestionando la forma reciente del delantero y sus dificultades para tener un impacto tanto para el AC Milan como para la selección nacional de México.
La forma reciente del joven de 23 años lo vio ser descartado por el Milan, quien terminó con un empate 2-2 contra la Fiorentina el sábado. Giménez ingresó como un suplente tardío.
“Es más que alarmante,” dijo Gomez en el podcast Futbol Americas. “Durante mucho tiempo se plantearon todas estas preguntas sobre el nivel de Santi, como dónde debería ir. Y luego dice que no al Nottingham Forest porque no creía que sería un lugar lo suficientemente grande para él. Mira lo que Forest está haciendo ahora en la Premier League.
"Y luego sucede el AC Milan y es muy difícil decirle que no al Milan. es muy difícil. Y sale volando desde el principio, y aun así, tenía mis reservas antes de que él despegara ya que no creía que sería una buena situación para él."
QUÉ DIJO HERCULEZ GOMEZ
El analista de ESPN añadió que Giménez tiene una presión adicional, que no está manejando bien.
"Él está traduciendo esa mala forma mental, y quiero decir forma mental", dijo Gómez. "Porque creo que con él, es una situación mental donde está mentalmente bloqueado en el equipo nacional. ¿Y no puedes convencerme de que puede marcar goles a nivel de la Eredivisie, a nivel de la Europa League, a nivel de la Champions League, y no puede marcar goles en la CONCACAF? Algo está pasando allí.
“Ahora tiene esa presión, tiene ese peso sobre sus hombros en un lugar como Milán, que es un lugar donde no quieres ese peso sobre tus hombros porque los aficionados te devorarán. Esa Curva Sud te devorará. Y parece que ahora mismo hay demasiada presión sobre Santi y todos se están uniendo a la fiesta. Creo que esto es alarmante.”
EL PANORAMA MÁS AMPLIO
Después de dos excelentes temporadas en el Feyenoord, donde anotó 38 goles en la liga, hubo mucho interés en Giménez en el verano de 2024. Sin embargo, aunque el delantero mexicano rechazó un traslado, continuó su excelente forma para el club, marcando 16 goles en la primera mitad de la temporada 2024-25.
Eso le valió un traslado al AC Milan en enero de 2025, donde comenzó de manera espectacular, anotando tres veces en sus primeros cuatro juegos para el club. Sin embargo, su forma ha decaído desde entonces, ya que el joven de 23 años no ha marcado desde su segundo gol en la Serie A el 15 de febrero.
- Getty Images Sport
¿QUÉ SIGUE?
El AC Milan estaba en la carrera por un lugar en Europa para la próxima temporada, pero su reciente forma los ha visto caer al noveno lugar. Se enfrentan a Udinese fuera de casa el 11 de abril. Después de eso, los Rossoneri se enfrentan a la Atalanta en el San Siro en la Serie A el 20 de abril.
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