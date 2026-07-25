Al borde del colapso: Pérez pierde la paciencia con Vinicius

Hace un año, el entorno cercano al Real Madrid trataba la renovación del contrato de Vinicius Junior como un asunto zanjado.

Sin embargo, esa confianza sorprendía a los allegados de la estrella brasileña, que conocían bien la magnitud de las exigencias que Vinicius imponía al Real Madrid.

Doce meses después, el panorama ha cambiado por completo: el extremo brasileño ha entrado en el último año de su contrato sin haber alcanzado un acuerdo de renovación, y las posturas de ambas partes se han distanciado enormemente.

El diario "Sport" señaló que el Real Madrid no acepta la prima de fichaje de 15 millones de euros que reclama Vinicius.

El conjunto merengue lanza un mensaje claro sobre sus intenciones en el mercado de fichajes, con su movimiento para contratar a Yan Diomande, extremo del Leipzig, que comparte con Vinicius la misma agencia de representación.

Por coincidencia, Vinicius comparte la agencia de representación "Roc Nation" con Yan Diomande, extremo del Leipzig, cuyo fichaje el Real Madrid está a punto de cerrar por 120 millones de euros, cifra que Florentino Pérez ya había anunciado durante su campaña electoral.

Se espera que "Roc Nation" llegue a Madrid pasado mañana, lunes, para ultimar los trámites oficiales del traspaso del delantero marfileño al club blanco, en un momento en el que el caso de Vinicius sigue abierto, en medio de una etapa que atraviesa grandes cambios en el seno del Real Madrid.