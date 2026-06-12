Hacerlo peor que Damien Comolli será difícil. Hace un año, cuando llegó, se decía: «Peor que Giuntoli, imposible». Sin embargo, el directivo francés lo logró al dejar a la Juventus fuera de la Liga de Campeones por primera vez desde 2011, salvo la exclusión administrativa de 2023. Ahora llega Giovanni Carnevali, la última apuesta de John Elkann en un caos directivo que, desde 2021, ha visto pasar a Paratici, Arrivabene, Cherubini, Scanavino, Giuntoli, Comolli, Modesto, Ottolini y Chiellini, además del presidente Ferrero. Para Carnevali no será fácil reflotar la Juventus, y además deberá alejarse de la sombra de Beppe Marotta, presidente del Inter, de quien fue padrino de boda.
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Ahora Carnevali debe enfrentarse a Marotta. Hacerlo peor que Comolli es difícil
COMOLLI, UN DESASTRE
La etapa de Comolli en la Juventus, de apenas un año y una semana, ha sido un fracaso. Más allá de los malos resultados deportivos, el directivo francés ha fracasado en todos los frentes: en el mercado, con fichajes caros y poco productivos como Openda, David y Zhegrova; en la (fallida) renovación de Vlahovic; y en la elección de entrenadores. Confirmó a Tudor sin convencer, buscó a Conte y Gasperini y recibió dos “no”, y lo destituyó ante las primeras dificultades para fichar a Spalletti —impulsado por Chiellini—, con quien nunca hubo química. La gota que colmó el vaso para Elkann fue el inicio incierto del mercado: los “no” a Alisson y Bernardo Silva, las demoras en la negociación por Sorloth y la falta de soluciones para las cesiones necesarias.
LA TITULACIÓN DE CARNEVALI
Le toca el turno a Carnevali, quien desde 2014 ha convertido al Sassuolo en una institución sólida del fútbol italiano. Domina el balompié italiano en todos sus ámbitos: político, deportivo, de mercado y de ojeadores. Recorrió un largo camino desde los años 80, cuando trabajó con Marotta en el Monza. A pesar de su aspecto juvenil, Carnevali cumplirá 65 años en noviembre, así que no es un directivo “joven”: es uno de los más veteranos y experimentados de Italia. Dirigir el Sassuolo no es lo mismo que comandar la Juventus, con todas las expectativas y presiones que ello implica. Para él, la Juve es el título que coronasu carrera y supone elretode devolver a la Vecchia Signora al camino de la victoria. Tras su nombramiento afirmó: «Trabajaremos para que la Juventus sea cada vez más protagonista a nivel nacional e internacional, respetando la historia del club y las ambiciones de la afición bianconera».
EL DESAFÍO A MAROTTA
En el mundo de la afición y sus rivalidades, Carnevali, del Sassuolo —a menudo llamado «Scansuolo» por los hinchas rivales—, ha competido contra la Juve y el Inter de Marotta. En la Liga de Fútbol, Juventus e Inter suelen coincidir en postura, y eso no cambiará. Sin embargo, en imagen y en la rivalidad entre Juventus e Inter —tanto en el campo como en el mercado de fichajes—, y pese a su larga amistad, Carnevali deberá ahora diferenciarse de Marotta, quizá desafiando a los nerazzurri por algún objetivo de traspaso.