Le toca el turno a Carnevali, quien desde 2014 ha convertido al Sassuolo en una institución sólida del fútbol italiano. Domina el balompié italiano en todos sus ámbitos: político, deportivo, de mercado y de ojeadores. Recorrió un largo camino desde los años 80, cuando trabajó con Marotta en el Monza. A pesar de su aspecto juvenil, Carnevali cumplirá 65 años en noviembre, así que no es un directivo “joven”: es uno de los más veteranos y experimentados de Italia. Dirigir el Sassuolo no es lo mismo que comandar la Juventus, con todas las expectativas y presiones que ello implica. Para él, la Juve es el título que coronasu carrera y supone elretode devolver a la Vecchia Signora al camino de la victoria. Tras su nombramiento afirmó: «Trabajaremos para que la Juventus sea cada vez más protagonista a nivel nacional e internacional, respetando la historia del club y las ambiciones de la afición bianconera».



