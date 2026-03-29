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Adi Hutter rompe su silencio sobre los rumores que le vinculan con el Tottenham tras la salida de Igor Tudor
Hutter se pronuncia sobre los rumores que le vinculan con el Tottenham
Tras el despido de Tudor en el Tottenham, se han intensificado los rumores sobre el posible fichaje de Hutter. El entrenador, de 56 años, que lleva sin equipo desde que dejó el Mónaco en octubre, decidió abordar los crecientes rumores mediante un comunicado oficial a los medios de comunicación para aclarar su situación profesional actual.
Según Sky Sports Austria, declaró: «En los últimos días y semanas, se me ha relacionado cada vez más con varios clubes. Sin embargo, como ya dije inmediatamente después de mi etapa en el Mónaco, mi deseo fundamental es volver a trabajar como entrenador principal a más tardar al comienzo de la nueva temporada. Mi postura al respecto no ha cambiado desde entonces».
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Los Spurs, en plena crisis tras la salida de Tudor
El momento en que se ha producido la declaración de Hutter supone un nuevo revés para los Spurs, ya que el fichaje del técnico austriaco parece descartado al menos hasta el final de la presente temporada.
El Tottenham tomó la decisión de despedir a Tudor el domingo tras una desastrosa racha de siete partidos que no logró frenar el declive del club en la Premier League. La decisión de despedir a Tudor se produjo tras una humillante derrota por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest, un resultado que dejó a los londinenses languideciendo en el puesto 17. Los Spurs se encuentran profundamente enzarzados en una lucha por el descenso que pocos podrían haber predicho al comienzo de la temporada.
Cunde el pánico en el Tottenham
La situación en el Tottenham Hotspur Stadium se vuelve cada vez más precaria a medida que la temporada entra en su recta final. Tras la derrota ante el Forest, los Spurs se sitúan a solo un punto por encima de su rival londinense, el West Ham United, que ocupa la última plaza de descenso. La falta de estabilidad en el banquillo no ha hecho más que agravar la inquietud en torno a la permanencia del club en la máxima categoría.
El despido de Tudor tras un periodo tan breve refleja la desesperación de la directiva por encontrar una solución que garantice la permanencia en la Premier League, aunque la reticencia de Hutter sugiere que quizá tengan que buscar en otra parte una solución inmediata.
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¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
La directiva del Tottenham debe centrarse ahora en otros candidatos dispuestos a asumir una misión de rescate a corto plazo. El club esperaba encontrar rápidamente un sustituto de gran nivel para revitalizar una plantilla que ha parecido carecer de confianza bajo la breve dirección de Tudor.
Es probable que la búsqueda de un entrenador se intensifique en los próximos días, ya que la directiva busca un técnico capaz de alejar al equipo de los tres últimos puestos de la tabla. Los Spurs volverán a la acción en la Premier League el 12 de abril, en su visita al Sunderland.