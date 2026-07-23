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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traducido por

5 opciones: la inteligencia artificial aconseja al Barcelona sobre el sustituto de Álvarez

FEATURES
Primera División
Barcelona
Atlético Madrid
Chelsea
Bayern Múnich
Al Hilal
Galatasaray
V. Osimhen
H. Kane
Julián Álvarez
F. Torres
J. Pedro
Darwin Núñez
España

El FC Barcelona sitúa al astro argentino Julián Álvarez en lo más alto de sus prioridades para reforzar su línea ofensiva, pese a la negativa del Atlético de Madrid a negociar la venta de su estrella. 

Sin embargo, el director deportivo del Barça, Deco, no pierde de vista varias alternativas, al igual que la inteligencia artificial, que ha sugerido otros nombres ante la posibilidad de que la operación por Álvarez fracase.

El "diario Sport" señaló en un informe que la opción preferida de la inteligencia artificial en la línea de ataque es João Pedro, jugador del Chelsea, de 24 años. 

La inteligencia artificial afirmó: "Pedro sería mi primer sustituto de Julián Álvarez. No es un delantero clásico, pero puede jugar como punta, como segundo delantero o como creador de juego, enlazando entre líneas y participando en la presión. Quizás sea el candidato más compatible con los jugadores del Barcelona, porque no necesita permanecer siempre dentro del área".

Pero el gran obstáculo reside en su precio, ya que el Chelsea pagó 70 millones de euros por su fichaje el verano pasado.

La inteligencia artificial añadió: "El problema está en la operación. João Pedro tiene contrato hasta el año 2033 y fue elegido mejor jugador del club durante la temporada 2025-2026, por lo que convencer al Chelsea de que renuncie a él sería muy costoso". 

La inteligencia artificial otorgó a João Pedro una valoración de 9 en cuanto a idoneidad y de solo 4 en cuanto a la posibilidad de cerrar la operación.

  • Victor Osimhen Galatasaray v Manchester CityGETTY

    Víctor Osimhen

    La segunda opción que plantea la inteligencia artificial es Victor Osimhen, delantero del Galatasaray, de 27 años de edad. 

    Y afirmó: «Es la mejor opción para garantizar la presencia dentro del área y el juego en profundidad. Aportaría algo que el Barcelona no tiene actualmente: los desmarques constantes a la espalda de la defensa, la agresividad dentro del área, la superioridad en el juego aéreo y la capacidad para fijar a los defensores. Y con la presencia de Lamine Yamal y Raphinha, que generan los centros y los pases en el último tercio, podría crear una enorme cantidad de ocasiones».

    La inteligencia artificial explicó: «La principal diferencia entre él y Álvarez es que contribuye menos a la creación de juego entre líneas. El Barcelona tendría que aceptar a un delantero más especializado en la definición de las jugadas, y construir el juego a su alrededor, sin esperar que participe en la circulación del balón en la misma medida que el jugador argentino». 

    La inteligencia artificial le otorgó una valoración de 8 en cuanto a idoneidad, y de 6 en cuanto a la viabilidad de la operación.

    • Anuncios
  • Harry KaneGetty Images

    Harry Kane

    En cuanto al tercer lugar, lo ocupó Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, de 32 años. La inteligencia artificial dijo: "Es la mejor solución para lograr el máximo rendimiento inmediato".

    Y continuó: "Desde el punto de vista puramente futbolístico, sería excepcional con el Barcelona. No solo marca goles, sino que baja al centro del campo, atrae a los defensas y alimenta a las bandas con pases verticales. Su capacidad para servir las arrancadas de Lamine, Raphinha y los centrocampistas encajaría a la perfección con el equipo".

    Pero el problema reside en su edad, ya que cumplirá 33 años el 28 de julio, y añadió: "Sería un fichaje orientado a competir por la Liga de Campeones durante dos o tres temporadas, y no para resolver el problema de la posición durante una década entera". Por eso le otorgó una valoración de 9 en cuanto a compenetración, pero solo un 5 en lo relativo al proyecto a largo plazo.

  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Mantener a Ferran Torres

    Y en cuarto lugar, la inteligencia artificial prefiere mantener a Ferran Torres como delantero titular, con la incorporación de un suplente joven y de bajo coste.

    Explicó: "Hay otra posibilidad, que consiste en no gastar más de 100 millones de euros en un delantero puro y mantener a Ferran como delantero titular, con la incorporación de un jugador ofensivo joven o suplente. El español posee movilidad, presión, desmarques y un buen conocimiento del sistema".

    La inteligencia artificial considera que la continuidad del jugador de 26 años en esta posición, pese a las dudas que rodean su futuro tras la oferta del Paris Saint-Germain y su deseo de no renovar, podría aplazar el fichaje de un delantero de talla mundial hasta el próximo verano.

    Y añadió: "No es un delantero dominante jugando de espaldas a la portería, ni garantiza por sí solo los números de un goleador de talla mundial, pero apostar por él permitiría invertir en otras posiciones y esperar una mejor oportunidad en 2027".

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  • cm grafica nunez al hilal 2025 26 16 9Getty Images

    Darwin Núñez

    En cuanto a la quinta y última opción, se trata de Darwin Núñez, jugador del Al Hilal, de 27 años. La inteligencia artificial señaló: "Es una oportunidad disponible en el mercado, pero no es mi primera opción".

    Y añadió: "Entiendo por qué se ha vinculado el nombre de Núñez con el Barcelona; sabe moverse a la espalda de los defensas, posee fuerza, velocidad y realiza muchos desmarques sin balón, además puede jugar por la banda izquierda o como delantero centro, y su salida del Al Hilal podría ser posible mediante una fórmula adecuada".

    Pero su problema se asemeja al de Osimhen, y es su falta de precisión en el trato con el balón. Y agregó: "En un Barcelona que impone un gran dominio sobre el desarrollo del juego, tendría que mejorar el control del balón, la asociación en espacios cortos y el último toque de cara a portería".

    Y apuntó: "Núñez necesita más espacios para mostrar lo mejor de sí, por eso no pensaría en él salvo en caso de cesión, rescisión de contrato o traspaso a un precio muy bajo, y no como el gran fichaje del verano. Sería arriesgado presentarlo como sustituto directo de Lewandowski". 

    Y le otorgó una valoración de 6,5 en cuanto a adaptación y de 8 en cuanto a la posibilidad de cerrar la operación.

    Al concluir su análisis, la inteligencia artificial descartó a dos delanteros que estaban en el radar del Barcelona, diciendo: "No elegiría a Vlahovic como primera opción, ni pagaría una cantidad exagerada por fichar a un delantero que claramente no encaja con el estilo del equipo, como Benjamin Sesko".