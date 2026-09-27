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Hansi Flick (C)Getty Images
Traducido por

4 bombas de relojería esperan a Flick en el Barcelona

FEATURES
Barcelona
H. Flick
A. Balde
F. de Jong
J. Kounde
Gavi
España
Alemania
Países Bajos
Francia

¿Cómo actuará el técnico alemán tras el final del parón internacional?

El Barcelona ha firmado un inicio poderoso y deslumbrante en la presente temporada; el equipo del técnico Hansi Flick está ofreciendo un rendimiento excepcional sobre el terreno de juego, arrollando a todos sus rivales. Este alto nivel ha permitido al conjunto llegar al parón internacional con un balance impecable y ampliar la ventaja sobre el Real Madrid a seis puntos en la tabla de clasificación, lo que invita al optimismo sobre un futuro prometedor para este equipo.

El espíritu competitivo es una de las señas de identidad más destacadas de esta plantilla; el equipo blaugrana reforzó eficazmente sus filas durante el verano e incorporó jugadores influyentes para cubrir las carencias en las posiciones que anteriormente adolecían de falta de profundidad y de alternativas suficientes.

Ello también ha provocado que algunos jugadores —que desempeñaron papeles importantes en temporadas anteriores— dispongan de menos minutos de juego de lo esperado por diversos motivos. Flick tendrá que gestionar este reparto de minutos con sensatez y cautela si quiere mantener a punto a todo el equipo y conservar a todos los jugadores implicados y preparados para afrontar un calendario cargado de partidos, según el diario catalán "Sport".

Al observar a los jugadores que han contado con menos minutos en el primer equipo blaugrana, cuatro nombres destacan de inmediato: Jules Koundé, Gavi, Baldé y Frenkie de Jong.

Resulta evidente que la situación del jugador neerlandés se debe a la lesión que le impidió disputar su primer partido, mientras que los otros tres futbolistas han participado durante periodos menores de lo esperado —o inferiores a los que jugaron en temporadas anteriores—.


  • kounde(C)Getty Images

    La lucha por el lateral derecho

    Koundé solo ha disputado 261 minutos en los ocho primeros partidos, pero lo más sorprendente es que se ha quedado en el banquillo en los tres últimos encuentros sin llegar a participar.

    La situación del jugador francés se encuentra entre lo inesperado; mientras que Éric García le arrebató la titularidad la temporada pasada, el reparto de minutos actual se inclina con fuerza a favor del jugador catalán, que ha jugado 469 minutos, es decir, 208 minutos más que los disputados por el exjugador del Sevilla.

    El nivel de rendimiento de Koundé ha bajado durante las dos últimas temporadas, y está muy lejos del nivel destacado que ofreció en el primer año del entrenador Flick. El técnico alemán es consciente de que la tendencia del jugador francés a perder la concentración mental puede costarle al equipo la pérdida de puntos, y por ese motivo el jugador perdió su papel protagonista.

    Y pese a estar sentado como suplente en el Barcelona, Zidane lo hizo jugar el partido completo (90 minutos) durante el primer enfrentamiento de Francia en este parón internacional ante Turquía; estos partidos de la selección podrían ser decisivos para ayudar a Koundé a recuperar su concentración y su nivel habitual.

    A su regreso, podría encontrarse ante una situación más propicia para hacerse con un puesto en el once titular; ya que la lesión de Christensen, junto a la posible ausencia de Éric García también por lesión, abrirá la puerta a que queden vacantes dos posiciones en la línea defensiva del conjunto blaugrana.

    La tarea de Koundé consistirá en competir de nuevo por su puesto, mientras que Flick tendrá que darle oportunidades para comprobar hasta qué punto puede recuperar su mejor nivel.

    Cabe destacar que el jugador estuvo cerca de abandonar el club este verano, dado que la junta directiva lo considera uno de los activos más valiosos en el mercado de fichajes.


    • Anuncios
  • gavi(C)Getty Images

    Una misión ardua para Gavi y Balde

    Al fijarnos en los jugadores que han disputado menos de 100 minutos, encontramos a Gavi (81 minutos) y a Balde (12 minutos). La situación de ambos ha retrocedido en el esquema del técnico Flick por diferentes motivos; las lesiones han afectado enormemente al centrocampista andaluz, que ha pasado de ser una pieza fundamental en la era de Xavi a una de las últimas opciones para Flick.

    Y aunque el entrenador alemán valora muy alto las cualidades de Gavi, el centro del campo del Barcelona es actualmente el más valioso del mundo del fútbol, y pese a que Gavi ha logrado minutos de juego sueltos aquí y allá, sigue estando lejos de ser una de las opciones preferidas o titulares de Flick; una situación que le ha costado perder su lugar en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente.

    Por su parte, Balde no cuenta con la total satisfacción del técnico alemán; el lateral ha recibido críticas del entrenador durante las ruedas de prensa, y estuvo muy cerca de marcharse este verano, una operación de venta que habría sido decisiva para financiar el fichaje del central zurdo que el Barcelona busca con insistencia incorporar.

    Sin embargo, Balde optó por quedarse y luchar por continuar en el club que ama, y hasta ahora el jugador solo ha participado durante 12 minutos, aunque recibió una calurosa ovación de la afición sobre el terreno de juego, y afronta la competencia de Xavi Espart y Cancelo; una competencia apasionante que elevará el nivel de rendimiento de los tres jugadores durante toda la temporada, ya que esta es la posición con más opciones disponibles en la plantilla del Barcelona.


  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    El regreso de De Jong

    Al igual que Gavi afronta un reto complicado debido a la competencia en el centro del campo, la situación podría ser similar para Frenkie de Jong, ya que el jugador neerlandés se lesionó mientras disputaba encuentros con su selección nacional —algo que no gustó nada al técnico Flick— y no ha jugado ningún partido hasta ahora esta temporada.

    El fichaje de Rodri transmitió un mensaje claro por parte de la junta directiva, a lo que se suma la pérdida del brazalete de capitán por parte de De Jong. Flick tendrá que manejar con cautela el regreso de un jugador con un gran peso en el club, tanto por su salario como por su estatus.

    Además, queda por ver el nivel que mostrará el jugador neerlandés, teniendo en cuenta que ha sufrido con las lesiones durante las últimas temporadas.

    Si Flick logra gestionar estos asuntos y mantiene a todos sus jugadores en plena forma y totalmente implicados, el Barcelona contará con una plantilla completa y capaz de competir por todos los títulos.

    La temporada es larga, y el técnico alemán lo sabe muy bien; el objetivo del Barcelona era llegar al parón internacional sin sufrir ninguna derrota, algo que ya se ha conseguido. Y ahora, la atención se centrará en gestionar las rotaciones entre los jugadores para evitar el desgaste provocado por este calendario cargado de partidos.


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