El Barcelona ha firmado un inicio poderoso y deslumbrante en la presente temporada; el equipo del técnico Hansi Flick está ofreciendo un rendimiento excepcional sobre el terreno de juego, arrollando a todos sus rivales. Este alto nivel ha permitido al conjunto llegar al parón internacional con un balance impecable y ampliar la ventaja sobre el Real Madrid a seis puntos en la tabla de clasificación, lo que invita al optimismo sobre un futuro prometedor para este equipo.

El espíritu competitivo es una de las señas de identidad más destacadas de esta plantilla; el equipo blaugrana reforzó eficazmente sus filas durante el verano e incorporó jugadores influyentes para cubrir las carencias en las posiciones que anteriormente adolecían de falta de profundidad y de alternativas suficientes.

Ello también ha provocado que algunos jugadores —que desempeñaron papeles importantes en temporadas anteriores— dispongan de menos minutos de juego de lo esperado por diversos motivos. Flick tendrá que gestionar este reparto de minutos con sensatez y cautela si quiere mantener a punto a todo el equipo y conservar a todos los jugadores implicados y preparados para afrontar un calendario cargado de partidos, según el diario catalán "Sport".

Al observar a los jugadores que han contado con menos minutos en el primer equipo blaugrana, cuatro nombres destacan de inmediato: Jules Koundé, Gavi, Baldé y Frenkie de Jong.

Resulta evidente que la situación del jugador neerlandés se debe a la lesión que le impidió disputar su primer partido, mientras que los otros tres futbolistas han participado durante periodos menores de lo esperado —o inferiores a los que jugaron en temporadas anteriores—.



