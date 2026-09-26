El punto de inflexión más destacado en la primera parte fue el desperdicio de España de ocasiones que habrían servido para ampliar su ventaja, especialmente a través de Ferran Torres, quien no aprovechó más de una ocasión peligrosa frente a la portería.

A pesar de ello, la selección española se mantuvo sólida en la presión y en las transiciones, y se benefició de la velocidad de Ferran Torres, Yamal y Nico Williams en los espacios a la espalda de la defensa inglesa.

Pero Thomas Tuchel empezó a elevar el nivel de presión, lo que limitó la capacidad de España para construir sus ataques y llegar con facilidad a las zonas de Inglaterra. Y con la recuperación del balón, apareció el arma más importante de la selección inglesa: la transición rápida al ataque.





Inglaterra logró aprovechar los espacios que dejó España a la espalda de su centro del campo y su defensa, y la irrupción de Anthony Gordon fue uno de los momentos más destacados de la parte.

Y hay que reconocerle a Jude Bellingham su decisión de pasar el balón a Gordon en lugar de a Bukayo Saka, tras haber leído mejor el espacio disponible, lo que convirtió la jugada en un gol que devolvió a Inglaterra al partido.

Inglaterra no se detuvo en el empate y continuó aprovechando los espacios a la espalda del centro del campo español. En el segundo gol, Nico O'Reilly se benefició de la lentitud de Rodri en la cobertura y envió un centro que aprovechó Harry Kane para dar la ventaja a los locales.