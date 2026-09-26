España resolvió un emocionante duelo ante Inglaterra por 3-2 en el estadio de Wembley, el sábado, en el arranque del camino de ambas selecciones en la Liga de Naciones de la UEFA.
El partido vivió varios vaivenes que aumentaron su emoción, ya que España se adelantó pronto a través de Lamine Yamal en el minuto 2, antes de que Inglaterra respondiera con dos goles de Anthony Gordon y Harry Kane en los minutos 36 y 40, para irse al descanso con ventaja de 2-1.
España reaccionó en la segunda parte con un gol de Álex Baena en el minuto 60, y luego completó su remontada con un tanto de Mikel Oyarzabal en el minuto 74, para decantar el partido a favor de los campeones del mundo.
Inglaterra disputará su próximo partido ante la República Checa en Praga el 29 de septiembre, mientras que España recibirá a Croacia el mismo día en la segunda jornada.