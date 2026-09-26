¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Traducido por

3 claves que derribaron el plan de Tuchel: España atrae a Inglaterra en pleno Wembley

Inglaterra vs España
Inglaterra
España
UEFA Nations League A
FEATURES
Analysis
T. Tuchel
L. de la Fuente
H. Kane
F. Torres
Inglaterra
España
Alemania

El campeón del mundo siempre está preparado para los escenarios más difíciles, y errores repetidos de los "Tres Leones"

España resolvió un emocionante duelo ante Inglaterra por 3-2 en el estadio de Wembley, el sábado, en el arranque del camino de ambas selecciones en la Liga de Naciones de la UEFA.

El partido vivió varios vaivenes que aumentaron su emoción, ya que España se adelantó pronto a través de Lamine Yamal en el minuto 2, antes de que Inglaterra respondiera con dos goles de Anthony Gordon y Harry Kane en los minutos 36 y 40, para irse al descanso con ventaja de 2-1.

España reaccionó en la segunda parte con un gol de Álex Baena en el minuto 60, y luego completó su remontada con un tanto de Mikel Oyarzabal en el minuto 74, para decantar el partido a favor de los campeones del mundo.

Inglaterra disputará su próximo partido ante la República Checa en Praga el 29 de septiembre, mientras que España recibirá a Croacia el mismo día en la segunda jornada.

  • España es más peligrosa: aprovechamiento de los espacios

    España ofreció un inicio contundente en Wembley y logró aprovechar los espacios que aparecieron entre las líneas de la selección inglesa, especialmente con la presión alta y la rapidez en la transición al ataque. El gol tempranero llegó a través de Lamine Yamal tras una buena presión, lo que reflejó la capacidad de España para forzar a Inglaterra a cometer errores en la salida del balón. 

    Por su parte, la posesión de Inglaterra no estuvo acompañada del suficiente peligro al principio. Y pese a que alcanzó buenas zonas en el campo de España, careció de proximidad entre las líneas y sus jugadores dejaron espacios evidentes, sobre todo entre los defensas, un problema que persiste desde el Mundial y que el técnico Tuchel aún no ha logrado resolver.

    Lee también: Vídeo: «¡Excelente incluso en esto!»: Dalot documenta una habilidad que no esperaba de Cristiano Ronaldo
    • Anuncios

  • Punto de inflexión: Ferran Torres falla y Inglaterra recupera el equilibrio

    El punto de inflexión más destacado en la primera parte fue el desperdicio de España de ocasiones que habrían servido para ampliar su ventaja, especialmente a través de Ferran Torres, quien no aprovechó más de una ocasión peligrosa frente a la portería. 

    A pesar de ello, la selección española se mantuvo sólida en la presión y en las transiciones, y se benefició de la velocidad de Ferran Torres, Yamal y Nico Williams en los espacios a la espalda de la defensa inglesa. 

    Pero Thomas Tuchel empezó a elevar el nivel de presión, lo que limitó la capacidad de España para construir sus ataques y llegar con facilidad a las zonas de Inglaterra. Y con la recuperación del balón, apareció el arma más importante de la selección inglesa: la transición rápida al ataque.


    Inglaterra logró aprovechar los espacios que dejó España a la espalda de su centro del campo y su defensa, y la irrupción de Anthony Gordon fue uno de los momentos más destacados de la parte.

    Y hay que reconocerle a Jude Bellingham su decisión de pasar el balón a Gordon en lugar de a Bukayo Saka, tras haber leído mejor el espacio disponible, lo que convirtió la jugada en un gol que devolvió a Inglaterra al partido. 

    Inglaterra no se detuvo en el empate y continuó aprovechando los espacios a la espalda del centro del campo español. En el segundo gol, Nico O'Reilly se benefició de la lentitud de Rodri en la cobertura y envió un centro que aprovechó Harry Kane para dar la ventaja a los locales.

  • Segundo punto de inflexión: 3 claves que resumen el dominio de España

    En la segunda parte, España volvió a darle la vuelta al partido gracias a su presión alta y a la calidad de sus suplentes, mientras que Inglaterra sufrió enormemente para sacar el balón jugado. El punto de inflexión temprano fue el penalti fallado por Harry Kane en el minuto 54, antes de que Luis de la Fuente diera entrada a Oyarzabal y Álex Baena en lugar de Ferran Torres y Nico Williams, después de que ambos provocaran numerosas pérdidas de balón durante la primera mitad.

    Baena tuvo un impacto inmediato: creó una ocasión clara para Lamine Yamal y luego marcó en su primer disparo para darle a España el empate 2-2 en el minuto 60.

    Lee también: Dumfries pone a Mourinho en un aprieto

    El gol no fue una simple jugada individual, sino el resultado directo de la manera en que España manejó la presión inglesa: atrajo la primera oleada de presión y luego aprovechó el espacio a la espalda del extremo adelantado, obligó al mediocampo de Inglaterra a moverse en horizontal y aceleró el juego una vez que la defensa perdió su cohesión.

    En conjunto, se puede decir que España le dio la vuelta a la tortilla a Inglaterra y a su entrenador Tuchel, que no aprende de sus errores, a través de tres claves evidentes: la presión alta que asfixió la salida de balón de Inglaterra, la calidad de los suplentes que le dio al equipo un impulso ofensivo decisivo y el aprovechamiento de los espacios, con lo que "La Roja" confirmó su capacidad para lidiar con los escenarios más difíciles y remontar tras ir por detrás, en un inicio potente de la etapa posterior al título mundial.

    Lee también: ¿Real Madrid? Ballack, en defensa de la estrella del Bayern: yo también soñaba con esto

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
UEFA Nations League A
Chequia crest
Chequia
CZE
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
UEFA Nations League A
España crest
España
ESP
Croacia crest
Croacia
CRO