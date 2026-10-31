Union Berlin vs Köln Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 01/11/26

Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Union Berlin vs Köln. El sólido historial como local de los de Berlín y sus recientes apuros sugieren que este podría ser un partido de tablas.

Mejores apuestas Union Berlin vs Köln

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.50 en DAZN Bet

Primer equipo en marcar - Union Berlin ⭐ @ 1.94 en DAZN Bet

1x2 - Empate ⭐ @ 3.45 en DAZN Bet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Union Berlin vs Köln son cortesía de DAZN Bet, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Union Berlin 1-1 Köln

Pronóstico de goleadores: Union Berlin: Tim Skarke - Köln: Said El Mala

El Union Berlin debe estar deseando medirse al Köln, más aún tras su humillante derrota por 5-0 entre semana. Los locales fueron eliminados sin contemplaciones de la DFB-Pokal a manos del mismo rival. Tras un comienzo de temporada titubeante, Die Eisernen esperan enderezar el rumbo este fin de semana.

El equipo de Mauro Lustrinelli marcha 16º en la previa de la jornada de Bundesliga, pero una victoria convincente este fin de semana podría catapultarlos hasta la zona media de la tabla. Sin embargo, estarán alerta, especialmente después de perder en casa ante el recién ascendido Schalke a principios de temporada. Con solo una victoria desde el parón internacional, este no es un partido sencillo para ellos en absoluto.

Los visitantes, por su parte, llegarán al Stadion An der Alten Forsterei con la moral alta tras golear cómodamente a su rival entre semana. Si bien avanzar de ronda en la DFB-Pokal es positivo, harían bien en no dejarse llevar por ese triunfo. El propio Köln ha sufrido problemas similares a los de su anfitrión en la Bundesliga.

Los Billy Goats solo tienen una victoria más en liga que el Berlín, y el resto de sus resultados los dejan 12º en la clasificación. Su posición en la tabla parece segura, pero en realidad el Köln está apenas dos puntos por encima de la zona de descenso, igual que sus anfitriones. Una derrota aquí, sumada a otros resultados, podría dejarlos en una posición delicada al final del fin de semana.

Alineaciones probables Union Berlin vs Köln

Posible alineación del Union Berlin:

Ronnow, Haberer, Van Den Bosch, Uduokhai, Rothe, Schäfer, Khedira, Jeong, Aebischer, Burcu, Skarke

Posible alineación del Köln:

Schwabe, Sebulonsen, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Sosa, Johanneson, Krauss, Maina, Moore, El Mala, Butler

Ambos equipos podrían ver puerta en Berlín

Ninguno de los dos equipos ha sido especialmente eficaz en ataque: los locales suman seis goles en sus siete partidos, mientras que los visitantes han marcado ocho en el mismo tramo. Sin embargo, el Köln le marcó cinco al Berlín en su último enfrentamiento, lo que sugiere que saben cómo perforar la defensa local.

El Köln también ha encajado en cada uno de sus últimos tres partidos como visitante. Eso animará a los hombres de Lustrinelli en su intento de marcar su sexto gol como local en la campaña. Además, ambos equipos han marcado en la mitad de los partidos de Bundesliga que los Iron Ones han disputado en Berlín.

Los visitantes han visto a ambos equipos anotar en el 71 % de sus salidas ligueras. Ese desenlace coincide con dos de los cuatro últimos enfrentamientos directos. En consecuencia, merece la pena apostar a que este duelo deje al menos un gol en cada portería.

Union Berlin vs Köln Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.50 en DAZN Bet

El Berlín, favorito para adelantarse en su feudo

No esperamos un partido pródigo en goles, pero los locales cuentan con la ventaja de jugar en casa. El dato positivo para el equipo local es que han sido buenos a la hora de adelantarse en sus partidos como anfitriones. Han marcado primero en el 50 % de sus encuentros en el Stadion An der Alten Forsterei, mientras que solo han encajado el primer gol en el 25 % de ellos.

Los visitantes han sido bastante más flojos en ese aspecto. El Köln ha encajado el primer gol del partido en cuatro de sus siete salidas ligueras esta temporada (57 %). Su registro fuera de casa es precisamente donde más sufren.

Los hombres de Rene Wagner han encajado el primer gol en el 100 % de sus citas ligueras como visitantes, y nunca han sido ellos quienes han marcado primero en campo rival. El equipo local, además, tiene el hábito de abrir el marcador en tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos en liga. Por todo ello, merece la pena apostar a que se adelanten en su feudo este fin de semana.

Union Berlin vs Köln Apuesta 2: Primer equipo en marcar - Union Berlin @ 1.94 en DAZN Bet

Los datos apuntan a un empate

Ambos equipos han pasado por momentos difíciles esta temporada. Los locales encadenan tres partidos sin ganar en todas las competiciones. En liga, han firmado tablas en sus dos últimas salidas consecutivas.

Los tres últimos partidos de liga del Köln han dejado tres resultados distintos, lo que refleja su irregularidad en este tramo de la temporada. Su rendimiento como visitante en la Bundesliga ha sido pobre, ya que todavía no han logrado ninguna victoria lejos de casa. Aunque estuvieron excelentes en la DFB-Pokal a principios de semana, no les han ido bien las cosas ante el Union Berlin.

Los locales tienen ventaja en los enfrentamientos directos disputados en su estadio. El Berlín no ha perdido ni un solo duelo competitivo como local ante el Köln desde 2014 en la Bundesliga 2. Aun así, el equipo local tampoco ha sido impecable, lo que deja margen para un empate. El anterior partido en este estadio también terminó 2-2.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Union Berlin vs Köln Apuesta 3: 1x2 - Empate @ 3.45 en DAZN Bet

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