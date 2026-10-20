Real Madrid vs RB Leipzig Pronóstico y Apuestas Champions League | 21/10/26

Una visita al Bernabéu ya es de por sí complicada, pero el Leipzig afronta un reto todavía mayor tras perder cinco de sus últimos seis partidos como visitante.

Mejores apuestas Real Madrid vs RB Leipzig

Hándicap 3 vías - Real Madrid -2 ⭐ @ 2.40 en Codere

1x2 y Ambos equipos anotan - Real Madrid y Sí ⭐ @ 2.05 en Codere

Goleador en cualquier momento - Arda Güler ⭐ @ 3.25 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs RB Leipzig son cortesía de Codere, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Real Madrid 4-1 RB Leipzig

Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Mbappé x2, Güler, Bellingham - RB Leipzig: Nkunku

El Real Madrid recibe al RB Leipzig en el Bernabéu el miércoles 21/10/26 a las 21:00, en la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

El conjunto blanco ha ganado sus dos primeros partidos en la competición esta temporada. Superaron por la mínima a un Inter muy combativo por 2-1 en casa, antes de una emocionante victoria por 4-3 en la Roma.

Aquella noche en la capital italiana fue memorable. El Madrid llegó a ir perdiendo 3-1 antes de anotar tres goles en los últimos ocho minutos para firmar un triunfo histórico en suelo italiano.

El equipo de Mourinho volvió a los asuntos de LaLiga el fin de semana pasado, goleando 4-1 al Sevilla el sábado, con Kylian Mbappé anotando por partida doble. El Madrid ha ganado nueve de sus últimos 11 partidos.

Raúl Asencio y Rodrygo están descartados, y Ferland Mendy también figura como baja. Antonio Rüdiger y Denzel Dumfries, en cambio, están llamados a volver al once inicial frente al RB Leipzig.

El Leipzig es 21º en la fase de liga a las órdenes de Martin Demichelis. Venció 1-0 al PSV en casa, pero sufrió una derrota sorprendentemente abultada en Como, donde los italianos se impusieron por 4-1. Después llegó una derrota por 6-1 en el campo del Bayern el fin de semana pasado en la Bundesliga, así que el Leipzig atraviesa un mal momento. Marc Guiu y Assan Ouédraogo también se perderán el viaje al Bernabéu.

Alineaciones probables Real Madrid vs RB Leipzig

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Tchouaméni, Valverde, Vinícius Jr, Bellingham, Güler, Mbappé

Posible alineación del RB Leipzig:

Vandevoordt, Baku, Orbán, Lukeba, Raum, Banzuzi, El Aynaoui, Nusa, Nkunku, Gruda, Rômulo

El Leipzig ha sufrido como visitante

El Leipzig ha sido desmantelado fuera de casa en lo que va de temporada. Perdió 4-1 en Como y después 6-1 en Múnich ante el Bayern. Ambos resultados dejaron al descubierto importantes carencias defensivas.

El Madrid está hecho para explotar ese tipo de debilidades, especialmente jugando en el Bernabéu. Los blancos han cubierto un hándicap de dos goles en tres de sus últimos cinco partidos como local. Cuatro goles llegaron ante el Sevilla y otros cuatro en Roma.

Kylian Mbappé ya acumula 11 goles esta temporada. Mientras tanto, el Leipzig no podrá contar con Guiu ni con Ouédraogo para su visita a España. Esperamos que el mercado de hándicap se cumpla con una victoria local por un margen de tres goles o más, a una probabilidad implícita del 41,66 %.

Real Madrid vs RB Leipzig Apuesta 1: Hándicap 3 vías - Real Madrid -2 @ 2.40 en Codere

El Madrid sigue ganando pero continúa siendo vulnerable atrás

Al Madrid le ha costado mantener la portería a cero últimamente. Ya ha encajado cuatro goles en dos partidos de Champions League. Solo la Roma le marcó tres en una sola noche.

Sevilla y Atlético también le marcaron en LaLiga. Esto sugiere que la defensa de José Mourinho sigue siendo funcional, pero no precisamente impenetrable.

El Leipzig es capaz de marcar incluso cuando encaja derrotas abultadas. Vio puerta tanto en Múnich como en Como. Además, ha anotado 15 goles en cinco partidos de Bundesliga. Esperamos que el Real Madrid gane con los visitantes anotando también, en un mercado con una probabilidad implícita del 48,78 %. Esta parece ser la apuesta de mayor valor de nuestro pronóstico Real Madrid vs RB Leipzig.

Real Madrid vs RB Leipzig Apuesta 2: 1x2 y Ambos equipos anotan - Real Madrid y Sí @ 2.05 en Codere

Güler, un valor pasado por alto en el mercado de goleador en cualquier momento

Arda Güler atraviesa un momento sobresaliente en Europa. Registró dos goles y dos asistencias en sus dos últimos partidos de Champions League. Es posible que su buen rendimiento reciente todavía no esté del todo reflejado en las cuotas.

El Madrid debería dominar la posesión, especialmente ante un rival que es 21º en la clasificación. Eso debería generar ocasiones para los centrocampistas que se incorporan al área rival.

El Leipzig encajó cuatro goles en Como y seis en Múnich. El mercado de que el internacional turco anote ofrece una probabilidad implícita del 30,77 %, en un momento en el que promedia una participación en gol por partido. No obstante, el éxito de esta apuesta depende por completo de que sea titular por delante de Diomande.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Real Madrid vs RB Leipzig Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Arda Güler @ 3.25 en Codere

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