Real Madrid vs Girona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 10/04/26

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👑Mejores apuestas Real Madrid vs Girona

Menos de 3.5 goles totales ⭐ @ 1.75 en William Hill

Girona gana o empata al descanso ⭐ @ 2.20 en William Hill

Gana el Real Madrid y ambos equipos marcan (Sí) ⭐ @ 2.40 en William Hill

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Girona son cortesía de William Hill, correctas a 09 de abril de 2026 a las 15:30 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Real Madrid 2-1 Girona

Real Madrid 2-1 Girona Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Vinícius Júnior, Jude Bellingham; Girona: Viktor Tsygankov.

El Real Madrid viene de sufrir un duro revés tras caer 2-1 ante el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League disputada en el Santiago Bernabéu. Dos derrotas consecutivas por 2-1 han hecho saltar las alarmas en la capital en un tramo crítico de la temporada.

Su rendimiento en el campeonato doméstico también ha decaído recientemente. Los hombres de Álvaro Arbeloa han perdido tres de sus últimos seis compromisos ligueros, todos ellos por la mínima. El Real Mallorca fue el último verdugo de los blancos con otro 2-1, dejando al Madrid ahora a siete puntos de distancia del Barcelona.

Por su parte, el Girona tampoco ha mostrado una regularidad impecable en la máxima categoría. Los Blanquivermells necesitaron un gol en propia puerta de Pau Navarro (Villarreal) en la primera mitad para asegurar los tres puntos en casa en la última jornada. Ese golpe de fortuna les permitió evitar lo que habría sido su cuarto partido sin ganar de los últimos cinco.

Los visitantes ocupan la 12ª posición, ocho puntos por encima de la zona de descenso a falta de ocho jornadas. Míchel sabe perfectamente que cada punto es vital si quieren terminar la temporada en la mitad superior de la tabla.

Ambos conjuntos ya se vieron las caras en la jornada 14 en el Estadio Montilivi, donde el Girona logró rascar un empate 1-1. Aunque el Madrid atraviesa un momento de dudas, se espera que logren imponerse en su feudo tras esta racha negativa.

⚽Alineaciones Probables Real Madrid vs Girona

Posible alineación del Real Madrid:

Lunin; Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Güler; Díaz, Mbappé.

Posible alineación del Girona:

Gazzaniga; Martínez, Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martín, Witsel, Beltrán; Ounahi, Vanat.

🔥Las mejores apuestas Real Madrid vs Girona

1er Pronóstico Real Madrid vs Girona: Menos de 3.5 goles totales @ 1.75 en William Hill

Los goles se pagan caros en Madrid

Al Real Madrid le está costando Dios y ayuda convertir sus ocasiones en los últimos partidos, encadenando dos derrotas en las que solo pudo anotar un tanto por encuentro. Curiosamente, en sus dos últimos tropiezos se registraron exactamente tres goles totales, y en cuatro de sus últimos seis partidos oficiales no se superó la barrera de los 3.5 goles.

La estadística de Menos de 3.5 goles se ha cumplido en 21 de sus 30 partidos de La Liga esta temporada, siendo la quinta cifra más baja de la competición.

El Girona presenta números similares. Sus últimos cinco partidos ligueros han terminado con menos de 3.5 goles, sumando un total de 25 aciertos en este mercado tras 30 jornadas. Esta es la segunda cifra más alta de la división, compartida con el Rayo Vallecano y el Athletic Club.

Aunque los blancos saldrán con hambre de gol para recuperar sensaciones, su falta de pegada reciente es evidente. El Girona, que ha mantenido su portería a cero en dos de sus últimos tres choques, tiene argumentos para contener el vendaval local.

2ºPronóstico Real Madrid vs Girona: Girona gana o empata al descanso @ 2.20 en William Hill

Los arranques flojos del Madrid podrían continuar

El conjunto merengue ha entrado frío a los partidos en las últimas semanas. En sus tres compromisos más recientes —ante Atlético de Madrid, Mallorca y Bayern— se marchó al descanso perdiendo 1-0. Antes de esa racha, también llegó al intermedio con tablas ante el Manchester City.

Para encontrar la última vez que el Real Madrid lideró al descanso, tenemos que remontarnos a mediados de marzo contra el Elche, gracias a los goles tardíos de Rüdiger y Valverde en la primera parte.

El Girona tampoco ha sido un rodillo en los primeros 45 minutos de sus últimos dos encuentros (necesitó el autogol de Navarro para adelantarse ante el Villarreal), pero es un equipo capaz de dar la sorpresa. Ya lo demostró Azzedine Ounahi adelantándolos en el minuto 45 en el partido de la primera vuelta. No sería descabellado ver una situación similar, por lo que la doble oportunidad a favor de los visitantes en el primer tiempo tiene un valor muy atractivo en cualquier operador.

3er Pronóstico Real Madrid vs Girona: Gana el Real Madrid y ambos equipos marcan (Sí) @ 2.40 en William Hill

El Real Madrid debería imponerse a un Girona resiliente

El Madrid apretó de lo lindo contra el Bayern, pero no fue suficiente para evitar el 2-1. Registraron 20 disparos, casi la mitad a puerta, siendo el gol de consolación de Kylian Mbappé la única nota positiva para los 15 veces campeones de Europa.

En La Liga, el Barcelona es ahora el gran favorito al título. Los locales sentirán la presión del Bernabéu en su regreso a casa. Los hombres de Arbeloa han marcado en siete partidos consecutivos en todas las competiciones y necesitan ganar sí o sí para no descolgarse de su eterno rival.

El Girona, por su parte, solo se ha quedado sin marcar en dos de sus últimas ocho salidas ligueras. Aunque sufrieron para generar ante el Villarreal, el equipo de Míchel suele plantar cara y buscar la portería contraria con insistencia.

La presión recae sobre el Madrid, un equipo que suele crecerse ante la adversidad. Apostamos por una victoria blanca en un duelo competitivo donde los Blanquivermells darán guerra hasta el pitido final.