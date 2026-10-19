PSG vs Barcelona Pronóstico y Apuestas Champions League | 20/10/26

Nuestro experto en apuestas espera un partido abierto que deje muchos goles, con el Barcelona superando al vigente campeón.

Mejores apuestas PSG vs Barcelona

Total - Más de 4.5 goles ⭐ @ 2.15 en Sportium

Barcelona gana y Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 3.10 en Sportium

Lamine Yamal 1+ asistencias ⭐ @ 2.88 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Barcelona son cortesía de Sportium, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: PSG 3-4 Barcelona

Pronóstico de goleadores: PSG: Ousmane Dembelé x2, Désiré Doué - Barcelona: Anthony Gordon, Raphinha, Lamine Yamal, Dani Olmo

Ambos conjuntos superaron exámenes potencialmente complicados a domicilio en sus respectivas ligas durante el fin de semana. El PSG ganó 3-1 en Estrasburgo, con todos sus goles llegando en los últimos 15 minutos. La remontada tardía permitió al equipo de Luis Enrique situarse en lo más alto de la Ligue 1.

Los parisinos también se impusieron 4-2 como visitantes ante el Manchester City la semana pasada. Su intento de lograr un tercer título consecutivo de la Champions League ha comenzado bien. Sin embargo, este será el reto más exigente del PSG en lo que va de temporada.

El Barcelona presenta un pleno de victorias en todas las competiciones. Las 11 que lleva se han resuelto por un margen de dos o más goles. Su racha dominante continuó con un contundente 5-2 en campo del Real Betis en LaLiga el sábado.

Alineaciones probables PSG vs Barcelona

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne, Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián, Doué, Dembelé, Kvaratskhelia

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Cancelo, Cubarsí, Martín, Espart, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

Un choque de pesos pesados que promete convertirse en un clásico

Hansi Flick y Luis Enrique comparten una filosofía ofensiva y de alto riesgo. Ambos pueden contar con ataques devastadores, pero también arrastran vulnerabilidades atrás. Estas podrían quedar aún más expuestas aquí, con Nuno Mendes y Eric García entre los defensas lesionados que no estarán disponibles.

Los partidos del Barcelona esta temporada promedian 5,36 goles por cada 90 minutos. Ocho de sus últimos nueve encuentros en todas las competiciones han terminado con cinco o más goles en total.

Los goles también han llegado en abundancia en los partidos recientes del PSG. Sus últimas tres salidas han terminado todas con cuatro o más tantos. Además, sus dos duelos de Champions League disputados hasta ahora esta temporada han producido al menos seis goles cada uno.

El PSG propuso un partido de ida y vuelta ante el Manchester City en el Etihad Stadium la semana pasada, un choque que dejó 4,46 xG. Es probable que aquí se repita un encuentro igual de abierto. El mercado de Más de 4.5 goles parece ofrecer valor, con una probabilidad implícita del 47 %.

PSG vs Barcelona Apuesta 1: Total - Más de 4.5 goles @ 2.15 en Sportium

El Barça, listo para doblegar al vigente campeón

Sería una gran sorpresa que este partido terminara con alguno de los dos equipos sin marcar. Seis de los últimos siete partidos del Barcelona han tenido goles de ambos lados. Por su parte, ambos equipos han anotado en el 82 % de los partidos del PSG esta temporada.

En su estado de forma actual, el conjunto visitante resulta ligeramente más convincente. El Barça ha sido superior a sus rivales recientes y promedia 4,36 goles por partido en todas las competiciones. Debería causar muchos problemas a una defensa del PSG que concedió seis ocasiones claras ante el Manchester City la semana pasada.

Los locales sí lideran el dato de xG en la Champions League esta temporada, con un total de 6,4. Sin embargo, arrancaron con un fixture muy favorable en casa ante el Slovan Bratislava.

El PSG ya ha fallado en ganar en cuatro ocasiones esta temporada, y suele llegar a su mejor nivel más avanzado el curso. Pese a haber ganado la Champions League dos veces desde el cambio de formato, nunca ha terminado mejor que undécimo en la fase de liga. El Barcelona puede imponerse en un partido en el que ambos equipos anoten.

PSG vs Barcelona Apuesta 2: Barcelona gana y Ambos equipos anotan - Sí @ 3.10 en Sportium

La creatividad de Yamal puede marcar la diferencia

Aunque ambos equipos cuentan con numerosas estrellas ofensivas de primer nivel, Lamine Yamal podría ser quien se lleve el protagonismo. Su nivel ha dado un salto esta temporada, con 19 participaciones en gol en 11 partidos con su club.

Las asistencias han representado el 53 % del total de sus participaciones en gol. El futbolista de 19 años ha generado cuatro goles en sus tres apariciones desde el regreso del parón por selecciones. Eso incluye dos asistencias en la victoria 4-1 del Barça en Champions League en campo del Galatasaray la semana pasada.

Yamal también repartió dos asistencias ante el Feyenoord en la primera jornada. Promedia 5,0 pases clave por partido en Europa y probablemente se enfrentará al lateral izquierdo suplente del PSG, Lucas Digne. Yamal podría tener un peso importante en ese duelo individual. Está en buena posición para firmar 1+ asistencias, con una probabilidad implícita del 35 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

PSG vs Barcelona Apuesta 3: Lamine Yamal 1+ asistencias @ 2.88 en Sportium

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