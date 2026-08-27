Liverpool vs Nottingham Forest Pronóstico y Apuestas Premier League | 29/08/26

Mejores apuestas Liverpool vs Nottingham Forest

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.74 en Sportium

Doble oportunidad - Nottingham Forest/Empate ⭐ @ 2.28 en Sportium

Goleador en cualquier momento - Morgan Gibbs-White ⭐ @ 4.20 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs Nottingham Forest son cortesía de Sportium, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Liverpool 1-1 Nottingham Forest

Liverpool 1-1 Nottingham Forest Pronóstico de goleadores: Liverpool: Dominik Szoboszlai - Nottingham Forest: Morgan Gibbs-White

El primer compromiso del Liverpool en la Premier League siempre iba a ser complicado, a domicilio ante el Newcastle. Este enfrentamiento suele dejar muchos goles, y esta vez no fue la excepción, con cuatro tantos en un 2-2. Los Reds rescataron un punto en los minutos finales, cuando Dominik Szoboszlai anotó de penalti.

Andoni Iraola tomó las riendas del equipo en verano, así que los jugadores todavía necesitan tiempo para adaptarse a sus métodos. El Liverpool no cumplió con las exigencias del técnico, ya que encajó ambos goles en sendos contragolpes. Esa inestabilidad defensiva podría generar problemas en su primer partido como local esta temporada.

El Nottingham Forest debió de quedar decepcionado tras su derrota por 1-0 en casa ante el Leeds United. Los Tricky Trees encajaron en el minuto 88, cuando Anton Stach anotó de tiro libre directo que entró cerca del primer palo. Los visitantes también están bajo una nueva dirección técnica, con Oliver Glasner convertido en su quinto entrenador en menos de un año.

El austriaco espera repetir parte del éxito que cosechó en el Crystal Palace. Anfield es un campo difícil de visitar, pero el Forest ha rendido bien allí en los últimos encuentros.

Alineaciones probables Liverpool vs Nottingham Forest

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Gakpo, Isak

Posible alineación del Nottingham Forest:

Sels, Diomande, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Sangare, Williams, Gibbs-White, Ndoye, Igor Jesus

La defensa local puede ser explotada

La principal debilidad del Liverpool de cara a esta temporada era su defensa. Virgil van Dijk ya no tiene la misma velocidad de antes, mientras que los dos nuevos centrales todavía necesitan adaptarse a la liga. Iraola sustituyó a Jeremy Jaquet por Ronald Araújo ante el Newcastle, lo que sugiere que la defensa aún no está asentada.

Los dos goles que encajó el Liverpool el sábado fueron similares a lo que vimos de su defensa la temporada pasada. Ambos equipos anotaron en el 68% de los partidos de liga del Liverpool, tanto en casa como fuera. Los hombres de Glasner son propensos a explotar esas debilidades en el duelo de este fin de semana.

El Forest también tuvo problemas para mantener la portería a cero la temporada pasada, logrando solo cinco porterías imbatidas en sus 19 partidos como visitante. Los visitantes todavía no han marcado esta temporada, pero deberían ser lo bastante buenos como para causar problemas a la defensa local.

Pronóstico Liverpool vs Nottingham Forest, apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí a cuotas de 1,74 en Sportium.

El Forest gana confianza en Anfield

Anfield ha sido tradicionalmente un campo difícil para los equipos visitantes. Sin embargo, el Liverpool no fue tan sólido como local la temporada pasada, cediendo puntos en nueve de sus 19 partidos de liga.

Uno de esos encuentros fue precisamente ante el Nottingham Forest, que ganó 3-0 en noviembre del año pasado. Los Trees no atraviesan su mejor momento, pero no deben ser subestimados en una ocasión como esta. El Forest ganó en sus dos visitas anteriores a Anfield.

Con ambos equipos todavía definiendo sus mejores alineaciones, predecir el resultado resulta complicado. El buen momento reciente del Forest sugiere que puede complicarle las cosas al anfitrión. Sin embargo, el Liverpool está invicto en sus últimos tres partidos y debería ser difícil de vencer en casa.

Pronóstico Liverpool vs Nottingham Forest, apuesta 2: Doble oportunidad - Nottingham Forest/Empate a cuotas de 2,28 en Sportium.

Una auténtica amenaza de gol

Hemos elegido a un jugador del Forest para la apuesta de goleador porque ofrece un buen valor. El capitán Morgan Gibbs-White fue su mejor jugador la temporada pasada. Podría repetir ese nivel de forma este sábado. El centrocampista inglés anotó 15 goles en 37 apariciones de liga la pasada campaña, la cifra más alta entre centrocampistas de la categoría.

Gibbs-White suele situarse en posiciones de ataque peligrosas y a menudo participa cerca del delantero centro. El estilo de Chris Wood le ha ayudado a generar ocasiones en el pasado, pero Gibbs-White sigue siendo una amenaza de gol sin importar quién juegue arriba. Ha marcado en dos de sus últimas tres apariciones en la Premier League.

Además, estuvo en el marcador la última vez que el Forest visitó Liverpool, en noviembre del año pasado. Esto convierte al capitán en un firme candidato para volver a anotar este fin de semana.

Pronóstico Liverpool vs Nottingham Forest, apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Morgan Gibbs-White a cuotas de 4,20 en Sportium.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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