Dortmund vs Villarreal Pronóstico y Apuestas | 08/09/26

Mejores apuestas Borussia Dortmund vs Villarreal

1x2 - Borussia Dortmund ⭐ @ 1.75 en Codere

Total - Más de 3,5 goles ⭐ @ 2.15 en Codere

Primer goleador - Serhou Guirassy ⭐ @ 3.80 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Borussia Dortmund vs Villarreal son cortesía de Betway, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Borussia Dortmund 3-1 Villarreal

Pronóstico de goleadores: Borussia Dortmund: Guirassy, Bellingham, Nmecha - Villarreal: Pérez

El Borussia Dortmund recibe al Villarreal en el Signal Iduna Park el martes por la noche. Ambos clubes abren su fase de liga de la Champions League en Alemania.

El equipo de Niko Kovač encadena tres victorias seguidas desde que cayó ante el Bayern en la Supercopa. Vencieron 2-0 al Hamburger SV y después remontaron dos goles en contra para ganar 3-2 en Hoffenheim. También golearon 5-0 al HEBC Hamburg en la DFB-Pokal.

Nico Schlotterbeck, Emre Can y Ramy Bensebaini figuran entre seis ausencias. Filippo Mané es además duda para el eje de la defensa. Serhou Guirassy vuelve a liderar el ataque. El delantero marcó dos goles ante el Villarreal la temporada pasada.

El conjunto de Íñigo Pérez suma cuatro partidos sin ganar en LaLiga. Han sumado solo dos puntos y perdieron 3-2 en casa ante el Deportivo el sábado.

Nicolas Pépé marcó en esa derrota y es su principal chispa ofensiva. Georges Mikautadze y Gerard Moreno ofrecen alternativas arriba. El Dortmund goleó 4-0 al Villarreal en este mismo escenario la temporada pasada.

Alineaciones probables Borussia Dortmund vs Villarreal

Posible alineación del Borussia Dortmund:

Kobel, Gadou, Anton, Mané, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Karetsas, Beier, Guirassy

Posible alineación del Villarreal:

Luiz Júnior, Freeman, Renato Veiga, Logan Costa, Cardona, Pépé, Pape Gueye, Saliba, Moleiro, Ayoze Pérez, Gerard Moreno

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2º Pronóstico Pronóstico Borussia Dortmund vs Villarreal:

La forma reciente apunta en una sola dirección

El Dortmund llega tras tres victorias consecutivas. Han sumado el máximo de puntos posible en sus dos primeros partidos de Bundesliga. El Villarreal suma cuatro partidos sin ganar en LaLiga. El equipo de Íñigo Pérez apenas ha logrado dos puntos en toda la temporada.

Además, encajaron tres goles en casa ante el Deportivo el sábado. El Signal Iduna Park ha sido un fortín en Europa. El Dortmund solo ha perdido dos de sus últimos 23 partidos de Champions League como local.

El conjunto alemán goleó 4-0 a este mismo Villarreal la temporada pasada en su feudo. Una probabilidad implícita del 57,14 % parece justa dada la diferencia de confianza entre ambos equipos.

Borussia Dortmund vs Villarreal Apuesta 1: 1x2 - Borussia Dortmund @ 1.75 en Codere

3er Pronóstico Pronóstico Borussia Dortmund vs Villarreal:

Los goles no han faltado en ninguno de los dos bandos

El Dortmund ha encontrado el gol con facilidad en todas las competiciones. Marcaron dos veces ante el Hamburger SV y tres en Hoffenheim. Entre medias llegó una goleada de 5-0 en la Pokal frente al HEBC Hamburg.

El Villarreal, por su parte, ha tenido problemas para no encajar. Su último partido terminó 3-2 a favor del Deportivo en casa. Eso son cinco goles en una sola tarde.

El Dortmund generó 4,03 goles esperados en el 4-0 del encuentro de la pasada temporada. El Villarreal tendrá que salir a por el partido si se pone por detrás en el marcador, como cabe esperar. Una probabilidad implícita del 46,51 % parece generosa a la vista de la evidencia actual.

Borussia Dortmund vs Villarreal Apuesta 2: Total - Más de 3,5 goles @ 2.15 en Codere

Pronóstico Borussia Dortmund vs Villarreal:

Guirassy sigue siendo el gran referente del BVB

Guirassy sigue siendo el foco de ataque del Dortmund. Fue titular en ambos partidos de Bundesliga y lideró la línea ofensiva en Hoffenheim. También marcó dos goles ante el Villarreal en el 4-0 de la pasada Champions League.

Esa es la evidencia más clara disponible para este mercado. El Villarreal encajó tres goles en casa ante el Deportivo el sábado. Su defensa ha estado bajo presión durante todo el arranque de temporada.

El Dortmund debería salir fuerte ante el Muro Amarillo. El mercado de primer goleador siempre es volátil, pero una probabilidad implícita del 26,32 % sigue siendo generosa para apostar por su gran delantero. Esta parece la apuesta de mayor valor de nuestro pronóstico Borussia Dortmund vs Villarreal.

Borussia Dortmund vs Villarreal Apuesta 3: Primer goleador - Serhou Guirassy @ 3.80 en Codere

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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