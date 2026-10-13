Manchester City vs PSG Pronóstico y Apuestas Champions League | 14/10/26

El Arsenal mostró gran carácter para remontar y vencer al Leeds el sábado. Ahora se enfrenta al Lille, segundo de la Ligue 1, el martes.

Mejores apuestas Manchester City vs PSG

1x2 - Manchester City @ 2.15 en Codere

Gol o asistencia - Rayan Cherki @ 1.95 en Codere

Khvicha Kvaratskhelia 3+ tiros @ 1.85 en Codere

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester City 2-1 PSG

Pronóstico de goleadores: Manchester City: Haaland, Semenyo - PSG: Dembélé

El Manchester City recibe al Paris Saint-Germain en el Etihad el miércoles a las 21:00, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

El City llega en un estado de forma imponente tras la contundente victoria del domingo. Ganaron 3-0 en Anfield gracias a los tantos de Erling Haaland, Jérémy Doku y Rayan Cherki. Ryan Gravenberch fue expulsado en el Liverpool, algo que resultó decisivo, ya que los tres goles del City llegaron después de la roja.

El conjunto de Enzo Maresca encadena ya ocho victorias consecutivas en todas las competiciones. Han marcado 13 goles y encajado cuatro en ese tramo. Un 2-0 a domicilio ante el Porto abrió su andadura europea de forma sólida.

De momento, Maresca no tiene bajas de cara al duelo con el PSG. Erling Haaland fue sustituido durante la derrota de Noruega ante Portugal este mes, aunque disputó 80 minutos en Anfield.

El PSG también llega con confianza. Vencieron 3-1 al Le Mans el sábado y golearon 6-1 al Slovan Bratislava en su primer partido de Champions League de 2026/27.

Senny Mayulu es duda para Luis Enrique. El PSG lidera la fase de liga por diferencia de goles tras su contundente victoria sobre el Slovan. El conjunto eslovaco podría ser el equipo más débil de la fase de liga de este año.

Alineaciones probables Manchester City vs PSG

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Torres, Dembélé, Kvaratskhelia

El City puede mantener su pleno como local ante el PSG

El Manchester City afronta el partido del miércoles por la noche con plena confianza. Los Citizens han ganado todos sus partidos como local de Champions League ante los parisinos. También han ganado sus últimos ocho encuentros en todas las competiciones.

El equipo de Enzo Maresca atraviesa un gran momento de forma, pese al escrutinio constante sobre las finanzas del club. Su victoria por 3-0 en Anfield el domingo fue otro resultado contundente. Sin embargo, solo tomaron el control del partido después de que el Liverpool se quedara con diez jugadores.

Hay una motivación extra para que el City rinda bien esta temporada en la Champions League. Podrían enfrentarse a un descenso o a una deducción de puntos lo bastante severa como para impedirles clasificarse para la competición de la próxima temporada. El PSG tardó en encontrar su ritmo esta temporada, pero ya encadena cuatro victorias consecutivas. Aun así, el triunfo del City, con una probabilidad implícita del 46,5 %, parece una cuota justa.

Manchester City vs PSG Apuesta 1: 1x2 - Manchester City @ 2.15 en Codere

Cherki atraviesa el mejor momento de su carrera

Rayan Cherki sigue siendo una apuesta de gran valor en los mercados de estadísticas de jugador. El internacional francés anotó un gran gol individual en Anfield el domingo. Corona un inicio notable de la temporada 2026/27 para él.

Para un extremo creativo, sus números de participación en gol son enormemente impresionantes. Acumula diez goles y asistencias en 12 partidos entre club y selección esta temporada. Promedia 1,48 participaciones en gol por 90 minutos en la Premier League.

Cherki parece crecerse en los grandes escenarios. Dio una asistencia con Francia en Bruselas con apenas 13 minutos sobre el césped. También marcó ante los belgas con su selección este mes.

Su ritmo actual de aciertos está muy por encima de la probabilidad implícita del 51,3 % de que marque o asista el miércoles. Es, posiblemente, la apuesta de más valor de todo el pronóstico Manchester City vs PSG de esta semana.

Manchester City vs PSG Apuesta 2: Gol o asistencia - Rayan Cherki @ 1.95 en Codere

Kvaratskhelia puede llevar el peligro al contraataque del PSG

Khvicha Kvaratskhelia es una de las principales amenazas ofensivas del PSG. Marcó en la victoria por 3-1 ante el Le Mans del sábado y se espera que lidere las transiciones rápidas en el Etihad.

El volumen de disparos es el atractivo de este mercado. Kvaratskhelia promedia cuatro tiros por 90 minutos en la Ligue 1. En la Champions League su media es de 3,95 por 90.

La línea defensiva adelantada del City podría dejar espacio para que Kvaratskhelia lo explote al contraataque, mientras el PSG busca replegarse para golpear rápido. Las subidas por banda de Achraf Hakimi deberían darle otra vía de ataque. El mercado estima en un 54,1 % la probabilidad de que Kvaratskhelia llegue a tres o más tiros en los 90 minutos.

Su volumen actual respalda esa cifra, y el planteamiento previsible del PSG sugiere que la probabilidad real podría acercarse al 60-65 %. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Liverpool generó 13 disparos y forzó seis paradas de Gianluigi Donnarumma el domingo. En el anterior partido del City como local, ante el Sunderland, los Black Cats crearon ocho grandes ocasiones a partir de 17 disparos.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Manchester City vs PSG Apuesta 3: Khvicha Kvaratskhelia 3+ tiros @ 1.85 en Codere

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