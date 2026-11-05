Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Mainz vs Bayern Múnich. El Bayern tiene todas las papeletas para marcharse con una victoria contundente que le permita mantener su ventaja en lo más alto de la tabla.

Mejores apuestas Mainz vs Bayern Múnich

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Mainz 1-4 Bayern Múnich

Mainz 1-4 Bayern Múnich Pronóstico de goleadores: Mainz: Phillip Tietz - Bayern Múnich: Harry Kane x2, Lennart Karl, Michael Olise

El Mainz ha vivido unas semanas horribles, tras caer eliminado de la DFB-Pokal. El Bochum les ganó 2-0 la semana pasada y los apeó de la Copa alemana. El equipo de Urs Fischer encadenó derrotas en liga tanto antes como después de su eliminación copera.

Como resultado, el conjunto carnavalero ha caído hasta la novena plaza y es cada vez más consciente de la amenaza que supone la parte baja de la tabla. Solo tres puntos separan al Mainz del Union Berlin, actual decimosexto clasificado. Curiosamente, esta temporada han rendido mejor fuera de casa en liga, por lo que jugar en el Mewa Arena no ofrece demasiadas esperanzas.

El Bayern estuvo en acción de Champions League entre semana y se deshizo con autoridad del Atlético de Madrid por 2-0 en España. Ese resultado les mantiene a un punto de los ocho primeros de la competición, mientras que su posición doméstica es bastante más desahogada. Tras el empate 2-2 de la semana pasada ante el Borussia Dortmund, el Bayern sigue liderando la Bundesliga.

Siguen sin poder contar con el técnico Vincent Kompany, que se recupera de una enfermedad, aunque entre semana cumplieron con el objetivo pese a esta baja. Los bávaros podrían haber hecho lo mismo el fin de semana pasado de no ser por un penalti fallado por Harry Kane y un gol del empate tardío del BVB. Los visitantes saben lo que tienen que hacer este sábado por la tarde para consolidar su posición en lo más alto de la Bundesliga.

Alineaciones probables Mainz vs Bayern Múnich

Posible alineación del Mainz:

Zentner, da Costa, Widmer, Potulski, Caci, Nebel, Sano, Amiri, Martel, Becker, Tietz

Posible alineación del Bayern Múnich:

Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Davies, Kane

Los visitantes, dispuestos a aumentar el sufrimiento del Mainz

Pocas veces hay un momento ideal para enfrentarse al Bayern Múnich, dado su notable dominio del fútbol alemán. Sin embargo, medirse a los campeones no podría llegar en peor momento para el Mainz. El conjunto local ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido los otros cuatro.

Por su parte, los Reds están invictos en 15 partidos esta temporada y han ganado 10 de ellos. Su última derrota competitiva llegó en la ida de las semifinales de la pasada Champions League ante el Paris Saint-Germain. Los bávaros necesitan los tres puntos aquí y, a juzgar por los precedentes, eso no debería suponer un problema.

El Bayern ha ganado cuatro de los últimos seis enfrentamientos directos, con una sola victoria del equipo local en ese tramo. Aunque los visitantes podrían imponerse con autoridad, siguen siendo vulnerables a la hora de encajar goles. El Mainz marcó tres goles en el partido correspondiente de la temporada pasada, parte de una racha en la que ambos equipos marcaron en siete de los últimos diez enfrentamientos directos.

Mainz vs Bayern Múnich Apuesta 1: 1x2 y Ambos equipos anotan - Bayern Múnich y Sí @ 1.93en Luckia

Olise, llamado a dar la cara el sábado

El Bayern arrastra una lista de bajas cada vez mayor, con varios jugadores importantes actualmente de baja, entre ellos Ismael Saibari, Luis Díaz, Serge Gnabry y Jamal Musiala. Sufrieron un gran susto ante el Borussia Dortmund cuando Michael Olise se retiró cojeando en el minuto 84, después de que ya hubieran salido Saibari y Gnabry. Sin embargo, las pruebas posteriores descartaron daño en la rodilla, lo que permitió al extremo estar disponible para el viaje de entre semana a Madrid.

Olise completó los 90 minutos en el Metropolitano, aunque no pudo tener el impacto que hubiera deseado. Aun así, registró un 50 % de acierto en los regates y realizó un tiro. Con todo, su aportación global debe valorarse en el contexto de una temporada notable, ya que actualmente lidera la tabla de goleadores del Bayern en la Bundesliga.

El francés ha marcado seis goles y repartido tres asistencias en sus ocho apariciones en la Bundesliga esta temporada. Atraviesa una racha de cuatro goles en sus últimos cinco partidos con el club. Olise marcó el segundo de los cuatro goles del Bayern en el partido correspondiente de la temporada pasada, cuando los campeones remontaron para ganar 4-3 tras perder 3-0 al descanso.

Mainz vs Bayern Múnich Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Michael Olise @ 2.24en Luckia

¿Podría repetirse el partido de la temporada pasada?

Basta con mirar el partido correspondiente de la temporada pasada para intuir que este podría ser un encuentro repleto de goles. El Bayern marcó cuatro goles seguidos en la segunda parte para llevarse los tres puntos la temporada pasada, aunque suelen anotar muchos goles en general. Esta temporada han marcado 27 goles en solo ocho partidos, con un promedio de 3,38 goles por partido.

Sus partidos de liga han dejado un promedio de 4,38 goles por encuentro esta temporada. El Mainz no es diferente, ya que sus partidos han producido 4,25 goles por encuentro contando ambos lados. En casa, Die Nullfunfer ha encajado un promedio de 2,5 goles por partido, algo alentador para los visitantes.

Aunque los visitantes todavía no han marcado cuatro goles en un partido fuera de casa esta temporada, su actuación en este estadio la temporada pasada invita al optimismo. El Bayern ha marcado cuatro o más goles en tres de los últimos seis enfrentamientos directos, lo que indica que el mercado de goles del Bayern puede cumplirse de nuevo.

Mainz vs Bayern Múnich Apuesta 3: Total del Bayern Múnich - Más de 3,5 goles @ 2.55en Luckia

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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