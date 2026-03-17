Liverpool vs Galatasaray Pronóstico y Apuestas Champions League | 18/03/26

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🥅Mejores apuestas Liverpool vs Galatasaray

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🔍Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Liverpool 2-1 Galatasaray

Liverpool 2-1 Galatasaray Predicción de goleadores: Liverpool: Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike; Galatasaray: Victor Osimhen

Ha sido una semana difícil para el Liverpool. Tras una derrota por 1-0 ante el Galatasaray en la ida de su eliminatoria de octavos de final de la Champions League la semana pasada, los Reds no lograron ganar el fin de semana.

Aunque dominaron durante la mayor parte de su encuentro en la Premier League contra el Tottenham, el Liverpool tuvo que conformarse con un solo punto.

Este resultado asestó un golpe a sus ambiciones de estar entre los cuatro primeros, ya que perdieron la oportunidad de capitalizar la derrota en casa del Chelsea contra el Newcastle. Sin embargo, los aficionados locales esperan no tener que preocuparse por su posición en la liga.

No obstante, tienen un largo camino por recorrer si quieren clasificarse para los cuartos de final. Es preocupante que los de Merseyside hayan sido eliminados en esta misma etapa en sus dos últimos intentos. Se enfrentan a un equipo que no ha llegado a los cuartos de final desde la temporada 2012/13. Por lo tanto, sin duda será un desafío difícil.

El Galatasaray, sin duda, buscará proteger su ventaja de un gol el miércoles por la noche. Sin embargo, Anfield es famoso por momentos especiales en noches europeas, lo que significa que los visitantes necesitarán ofrecer una actuación impecable.

Una victoria 3-0 sobre el Basaksehir el fin de semana fortaleció su posición en la cima de la Süper Lig. Cimbom actualmente tiene una ventaja de 7 puntos en su liga doméstica y deben llevar ese impulso a esta crucial segunda vuelta para eliminar a sus anfitriones.

Alineaciones Probables Liverpool vs Galatasaray

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

Posible alineación del Galatasaray:

Çakır, Singo, Ayhan, Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yılmaz, Gabriel Sara, Lang, Osimhen

🔥Las mejores apuestas Liverpool vs Galatasaray

1er Pronóstico Liverpool vs Galatasaray: Gana el Liverpool @ 1.25 en Codere

Aunque el equipo local atraviesa una racha difícil, normalmente suele crecerse en ocasiones europeas, especialmente en casa. Ya han vencido al Atlético de Madrid y al Real Madrid en Anfield durante la fase de liga. Los Reds llegan al partido habiendo sufrido solo una derrota en sus últimos 10 partidos en Anfield en todas las competiciones.

Los hombres de Okan Buruk son discretamente optimistas sobre su avance, dada su actual racha de 5 victorias consecutivas en todas las competiciones. Cimbom mostró una increíble resistencia en la ronda de playoffs, eliminando a la Juventus anotando dos goles en tiempo extra.

Dicho esto, su historial contra equipos ingleses en otras competiciones es de dos victorias y dos derrotas, lo que indica que esta eliminatoria podría ir en cualquier dirección.

El Liverpool ha ganado dos de tres partidos de este tipo contra equipos turcos. Su tasa de éxito tras perder la ida 1-0 es impresionante. Con nueve victorias en 13 eliminatorias, tienen una tasa de progresión del 69%. Los hombres de Arne Slot han ganado 15 de sus últimos 19 partidos europeos en Anfield.

Además, los Reds ganaron cinco de sus últimos 6 partidos europeos contra equipos turcos en casa. Mientras tanto, el Galatasaray ganó solo uno de sus últimos doce partidos contra equipos ingleses. Como resultado, es muy probable la victoria del Liverpool, aunque eso no garantiza que se clasifiquen.

2ºPronóstico Liverpool vs Galatasaray: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.67 en Codere

Esta temporada, el equipo local ha marcado 20 goles en nueve partidos de UCL, registrando un promedio de 2.23 goles por partido. En cambio, su defensa se ha mostrado vulnerable, concediendo un promedio de 1 gol por partido. El hecho de que los Reds permitieran cuatro goles en un solo partido en casa contra el PSV preocupa a los aficionados locales.

Cabe señalar que los hombres de Slot no han mantenido su portería a cero en sus últimos 5 partidos en todas las competiciones. Con Davinson Sánchez del Galatasaray suspendido para este partido, el equipo local podría aprovechar una pareja de centrales improvisada.

Aunque hay claras señales de calidad en su ataque, el club turco no ha sido particularmente sólido en defensa en la Champions League. Han marcado 17 goles y concedido 16 en sus 11 partidos en esta competición. Cimbom ha mantenido solo tres porterías a cero en sus últimos 33 partidos europeos.

Habiendo marcado 10 goles en sus últimos cinco partidos, los visitantes realmente tienen el poder ofensivo para romper la defensa local el miércoles por la noche.

3er Pronóstico Liverpool vs Galatasaray: Victor Osimhen marca en cualquier momento @ 3.00 en Codere

El ex Jugador Africano del Año, Victor Osimhen, ha tenido un impacto enorme en Turquía. El delantero nigeriano ha registrado 12 goles en 19 partidos en la Süper Lig esta temporada. En la Champions League, es el cuarto máximo goleador de la campaña actual.

Osimhen ha registrado siete goles en solo nueve apariciones en este torneo. Además, fue su asistencia la que ayudó al Galatasaray a lograr la ventaja en la ida de la semana pasada. No hay duda de que será crucial para las ambiciones del equipo turco de derrotar al Liverpool.

El jugador de 27 años ha registrado 11 participaciones de gol en sus últimos 8 partidos para el club. Sus últimos cinco partidos por sí solos han contado con 4 goles y dos asistencias, demostrando que es un peligro constante para las defensas rivales. Es el candidato más probable para causar problemas a los anfitriones el miércoles por la noche.