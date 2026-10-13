LASK vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Champions League | 14/10/26

Nuestro experto en apuestas espera que el Liverpool se recupere de un fin de semana decepcionante. Los Reds buscarán encadenar dos victorias consecutivas en la Champions League.

Mejores apuestas LASK vs Liverpool

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: LASK 1-3 Liverpool

Pronóstico de goleadores: LASK: Christoph Lang - Liverpool: Bradley Barcola, Florian Wirtz, Virgil Van Dijk

La primera jornada del LASK en la Champions League terminó con una derrota por 1-0 ante el AEK Atenas. El resultado deja al conjunto austriaco 27º en la liguilla, lejos de los puestos que dan acceso a la siguiente ronda. Sin embargo, el LASK todavía tiene tiempo de mejorar su posición.

Los hombres de Dietmar Kuhbauer no han logrado recuperarse de aquella derrota inicial y siguen buscando su primera victoria en el torneo. Esa caída extendió además su mala racha sin ganar en la fase de liga o de grupos de competiciones europeas a nueve partidos. Su campeonato doméstico tampoco mejora, y acumulan cinco puntos de desventaja respecto al líder, el SK Rapid, tras ocho jornadas.

Una historia similar atraviesa el Liverpool, después de su derrota por 3-0 ante el Manchester City el pasado fin de semana. Pese a jugar ante una entregada afición en Anfield, en el primer partido tras el veredicto de culpabilidad del City, los Reds no supieron aprovecharlo. Quizás la ausencia de Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai y Alexander Isak pesó demasiado para los locales.

La Champions League le ofrece a Andoni Iraola la oportunidad de reponerse tras su primera derrota al frente del equipo. El triunfo del Liverpool en la jornada inaugural ante el Atlético de Madrid añade motivos para la confianza de cara a esta segunda cita, en la que el Bournemouth buscará responder con una actuación convincente.

Alineaciones probables LASK vs Liverpool

Posible alineación del LASK:

Jungwirth, Jorgensen, Mbuyamba, Tornich, Andrade, Dibango, Ljubicic, Bogarde, Horvath, Kalajdzic, Lang

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Muñoz, Wirtz, Barcola, Chiesa

El Liverpool parte con ventaja sobre el LASK

El Liverpool atraviesa una pequeña crisis de lesiones, pero la calidad de su plantilla debería imponerse en un partido como este. Cabe destacar que los locales perdieron dos de sus últimos tres encuentros, sin conocer la victoria en ese tramo. Han perdido solo dos de sus últimos 16 partidos europeos como locales, pero su historial ante rivales ingleses es muy pobre.

Los Black-Whites no ganan en sus últimos seis encuentros ante equipos ingleses, de los que perdieron cinco. Los clubes austriacos han sufrido históricamente ante rivales ingleses. No logran una victoria en este tipo de enfrentamientos desde 1991, con 27 derrotas y siete empates en el balance. El Liverpool ganó ocho de sus últimos 10 duelos ante equipos austriacos, cayendo derrotado en una sola ocasión.

Pese a la derrota del fin de semana, el conjunto de Iraola debería tener argumentos suficientes para superar a los locales el miércoles por la noche. Los Reds ganaron los dos únicos precedentes entre ambos, y en las dos ocasiones anotaron un mínimo de tres goles. Por ello, los visitantes podrían abandonar el Raiffeisen Arena con el triunfo bajo el brazo.

LASK vs Liverpool Apuesta 1: Hándicap a tres bandas - Liverpool con hándicap -1 @ 1.72 en Sportium

Festival de goles con el Liverpool de por medio

Podríamos ver bastantes goles en este partido. Los locales han visto cómo ocho de sus últimos 10 encuentros superaron la barrera de los dos goles. Además, se mostraron muy efectivos de cara a portería, anotando 26 tantos en ese tramo a un promedio de 2,6 goles cada 90 minutos.

Cinco de los últimos ocho partidos del Liverpool en todas las competiciones superaron esa misma línea de dos goles. La mitad de esos encuentros terminaron con goles de ambos equipos, al igual que tres de los últimos cuatro del LASK. También conviene destacar que ninguno de los últimos 82 partidos de los Reds en fase de grupos o de liga de la Champions League terminó sin goles.

Los visitantes han anotado exactamente dos goles en cinco de sus últimos seis partidos como visitantes, lo que sugiere que podrían volver a ver puerta con regularidad aquí. Por todo ello, este mercado de más de 2,5 goles puede cumplirse, con anotaciones para ambos conjuntos.

LASK vs Liverpool Apuesta 2: Total y Ambos anotan - Más de 2,5 y Sí @ 1.75 en Sportium

Barcola, con opciones de estrenar su cuenta goleadora

El Liverpool no podrá contar con Gakpo, Isak y Szoboszlai, lo que genera dudas sobre de dónde llegarán sus goles. Aun así, el equipo conserva mucha calidad ofensiva, incluido el reciente fichaje Bradley Barcola, procedente del Paris Saint-Germain. El francés podría liderar el ataque de Iraola después de que Lewis Koumas no rindiera en esa posición el domingo.

Barcola no es ajeno a esta competición, ya que la ganó de forma consecutiva con el PSG en las dos últimas temporadas. No marcó diferencias ante el City el fin de semana, pero podría crecerse en el escenario europeo. Barcola todavía no ha marcado con el Liverpool, y este podría ser el partido en el que abra su cuenta.

Además, suele empezar fuerte en la Champions League, ya que sus últimos cuatro goles en el torneo llegaron antes del minuto 20. Marcó en partidos consecutivos en el cruce de octavos del PSG ante el Chelsea la temporada pasada. El Liverpool necesitará una contribución similar de Barcola el miércoles, y esperamos que la aporte.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

LASK vs Liverpool Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Bradley Barcola @ 2.36 en Sportium

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