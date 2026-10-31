Juventus vs Napoli Pronóstico y Apuestas Serie A | 01/11/26

Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Juventus vs Napoli. El Napoli está en un gran momento de forma y podría dar la sorpresa ante la Juventus.

Mejores apuestas Juventus vs Napoli

Doble oportunidad - Empate/Napoli ⭐ @ 1.51 en Winamax

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.70 en Winamax

Primer equipo en marcar - Napoli ⭐ @ 2.19 en Winamax

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Juventus vs Napoli son cortesía de Winamax, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Juventus 1-1 Napoli

Pronóstico de goleadores: Juventus: Weston McKennie - Napoli: Kevin De Bruyne

Las aspiraciones europeas de la Juventus sufrieron un golpe entre semana al caer 2-0 ante el Genoa. El resultado fue especialmente decepcionante para Luciano Spalletti, ya que llegó en su partido número 50 al frente de la Vecchia Signora. Ese resultado dejó al conjunto de Turín octavo en la clasificación, a tres puntos del Frosinone, que ocupa la plaza de clasificación a la Conference.

El equipo local tiene todos los incentivos para volver a la senda de la victoria este fin de semana. Reciben al Napoli en el Allianz Stadium, equipo con el que están igualados a puntos. El ganador de este duelo se abrirá una ventaja sobre el otro, lo que demuestra la importancia de los tres puntos en juego.

Massimiliano Allegri también ha vivido un comienzo complicado de la Serie A con el Napoli. Estará ausente del banquillo tras recibir una sanción de dos partidos por una expulsión ante la Roma. Aunque no habrá un reencuentro para él en esta ocasión, la Juventus tendrá igualmente ganas de estropear su regreso al Allianz Stadium.

A diferencia de la Juventus, el Napoli sí tuvo éxito entre semana, al golear 4-1 al Monza fuera de casa. Invicto en sus últimos tres partidos, el conjunto visitante parece estar enderezando el rumbo, y una victoria aquí les vendría de maravilla. Dado que tienen un registro idéntico al de la Juve en la Serie A, ganar les daría cierto margen de respiro.

Alineaciones probables Juventus vs Napoli

Posible alineación de la Juventus:

Vicario, Gatti, Bremer, Lucumi, Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso, McKennie, Alajbegovic, Kolo Muani

Posible alineación del Napoli:

Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera, De Bruyne, Lobotka, McTominay, Politano, Lang, Hojlund

El Napoli tiene argumentos de sobra para sumar un punto

La Juventus ha ofrecido resultados irregulares últimamente. Ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos, ganando solo uno en ese tramo. Los hombres de Spalletti han mostrado signos de vulnerabilidad como locales, tras su derrota entre semana jugando en su propio campo.

Los visitantes, por su parte, han encadenado una racha de tres partidos sin perder, con dos victorias en ese tramo. En la Serie A, el Napoli ha perdido solo uno de sus últimos seis encuentros, lo que sugiere que el conjunto visitante está ganando impulso. Además, el Napoli ha disfrutado de un mejor registro reciente frente al conjunto local.

El dominio histórico de la Vecchia Signora en este enfrentamiento pertenece al pasado. Los últimos 10 cara a cara han dejado solo dos victorias para la Juventus, mientras que el Napoli se impuso en seis ocasiones. Los visitantes han ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos, con el duelo de la temporada pasada terminando en empate.

Juventus vs Napoli Apuesta 1: Doble oportunidad - Empate/Napoli @ 1.51 en Winamax

Goles esperados para ambos equipos

La Juventus no ha sido especialmente prolífica en ataque esta temporada, aunque ha mostrado cierta solvencia en el último tercio del campo. El conjunto bianconero ha marcado 11 goles en nueve partidos de liga, con un promedio de 1,22 goles por cada 90 minutos. Como local, ha marcado cinco goles en cuatro partidos. Con un xG (goles esperados) de 12,78, el equipo local ha rendido por debajo de lo esperado en ataque.

Si logran mejorar la definición de las ocasiones que generan, terminarán encontrando el gol con más regularidad. La Juve ha disparado 144 veces en la Serie A, lo que la sitúa séptima en la categoría en ese aspecto. Por su parte, el Napoli ha marcado 11 goles en sus últimos tres partidos, con un promedio de 3,7 goles por encuentro.

El Napoli ha visto cómo ambos equipos anotaron en el 60 % de sus partidos como visitante esta temporada. Tres de los últimos cinco cara a cara han dejado goles en ambas porterías. Además, el conjunto visitante llega a este partido tras tres encuentros consecutivos en los que ambos equipos marcaron.

Juventus vs Napoli Apuesta 2: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.70 en Winamax

El Napoli está listo para golpear primero

El Napoli llegará al Allianz Stadium con mucha confianza tras sus últimos resultados. Por ello, el Napoli podría presionar a la Juventus desde el inicio y adelantarse pronto en el marcador. Los visitantes se han acostumbrado a marcar el primer gol, algo que han logrado en el 78 % de sus partidos de liga.

El Napoli ha marcado primero en cuatro de sus cinco salidas como visitante esta temporada. Eso debería preocupar a Spalletti, ya que la Juventus ha mostrado tendencia a dejar espacios que sus rivales aprovechan. La Juve ha encajado el primer gol en el 56 % de todos sus partidos de liga.

La situación como local es apenas algo mejor, con un 50 %. La Juventus, además, todavía no ha marcado en los primeros 15 minutos de un partido de Serie A esta temporada. Por ello, nos inclinamos a pensar que los de Allegri se adelantarán en el marcador en este encuentro.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Juventus vs Napoli Apuesta 3: Primer equipo en marcar - Napoli @ 2.19 en Winamax

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