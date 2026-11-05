Inter vs Como Pronóstico y Apuestas Serie A | 08/11/26

El Inter logró una victoria en la Champions League a domicilio ante el Feyenoord entre semana. Los nerazzurri buscan ahora los tres puntos en casa para acortar distancias con la Lazio.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Inter 2-2 Como

Inter 2-2 Como Pronóstico de goleadores: Inter: Thuram, L. Martínez - Como: Paz, Douvikas

El Inter de Cristian Chivu vuelve a San Siro este fin de semana para recibir al Como 1907, con la segunda plaza de la Serie A en juego directo. El Inter está a tres puntos de la Lazio, mientras que el Como se encuentra dos puestos y dos puntos por debajo de los nerazzurri.

El Inter ha ganado ocho de sus primeros diez partidos de liga esta temporada. Promedian 2,6 goles anotados por partido. Solo la Roma ha marcado más goles que el Inter en el campeonato. Todo parecía perfecto hasta la derrota en el primer derbi milanés de la temporada la semana pasada. El Inter cayó dos goles abajo en los primeros diez minutos y no logró remontar ante los rossoneri.

Por suerte, tienen una oportunidad inmediata de recortar terreno a la Lazio frente a un Como en gran momento de forma. Con Lautaro Martínez de baja por lesión, Marcus Thuram ha asumido un papel más protagonista en ataque para el Inter.

El francés ha marcado cinco goles y acumula siete contribuciones de gol en total. Luis Henrique (muslo) es la principal baja de Chivu este fin de semana, mientras que se espera que Martínez esté disponible el domingo.

El Como llega a este partido en cuarta posición, habiendo encajado solo ocho goles en sus primeros diez partidos de Serie A esta temporada. Están en racha de cuatro victorias consecutivas en liga y lograron una histórica goleada por 9-1 en la fase de liga de la Champions League ante el Lens el miércoles.

También golearon 4-1 al Manchester United en casa en la Champions League el mes pasado, así que no cabe duda de que suponen una amenaza seria. Fabregas volverá a estar sin el trío de lesionados formado por Moise Kean (muscular), Assane Diao (muslo) y Trevoh Chalobah (muscular).

Alineaciones probables Inter vs Como

Posible alineación del Inter:

J. Martínez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Augusto, Dimarco, Thuram, Lautaro Martínez

Posible alineación del Como:

Butez, Couto, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Milla, Da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas

El Como puede sacar algo positivo de San Siro

El Como está a solo dos puntos y dos puestos del actual campeón del Scudetto, el Inter. El conjunto lombardo ha encajado apenas ocho goles en diez partidos, igualando el registro defensivo del líder de la liga, la Lazio.

El equipo de Cesc Fabregas solo ha perdido un partido en toda la temporada, igual que el Inter. Los 13 goles encajados por el Inter son más que los de cualquier otro equipo del top cinco de la Serie A. Esto sugiere que el Como tendrá sus ocasiones de cara a portería. Tras marcar nueve goles ante el Lens el miércoles, el Como llega a esta cita lleno de confianza.

El mercado de apuestas presenta este partido como un claro desequilibrio. Las dos últimas visitas del Como a San Siro terminaron en derrotas por 4-0 y 2-0, respectivamente. Esto explica el escepticismo del mercado respecto al Como. Aun así, creemos que hay un valor importante en apostar a que el Como evite la derrota, con una probabilidad implícita del 50 %.

Inter vs Como Apuesta 1: Doble oportunidad - Empate o Como @ 2.00en Codere

Paz puede marcar la diferencia para los visitantes

Nicolas Paz atraviesa un excelente momento de forma esta temporada. El internacional argentino suma seis contribuciones de gol en nueve apariciones en la Serie A este curso. También firmó tres contribuciones de gol en la goleada del Como por 9-1 en Lens entre semana.

El porcentaje de acierto de Paz en contribuciones de gol se sitúa en el 66,67 % en la Serie A 2026/27. Sin embargo, el mercado de que marque o asista el domingo puede cumplirse con una probabilidad implícita más modesta, del 45,45 %. Esta parece la jugada de más valor de nuestro pronóstico Inter vs Como.

Es cierto que el Como y Paz se enfrentan esta vez al vigente campeón de la Serie A y no al Lens. Sin embargo, el futbolista de 22 años juega sin miedo en este momento. Disfrutará de la oportunidad de silenciar a la afición nerazzurra.

Inter vs Como Apuesta 2: Gol o asistencia - Nicolas Paz @ 2.20en Codere

Los festivales de goles entre semana hacen atractiva esta línea

Los diez partidos de Serie A del Inter esta temporada han dejado 39 goles en total. Eso supone un promedio de 3,9 goles por partido. El Inter también tiene el peor registro defensivo del top cinco, con 13 goles encajados.

El Como ha marcado 18 goles en sus primeros diez partidos de 2026/27. Sus ocho goles encajados son la cifra conjunta más baja de la liga, lo que complica las cosas.

Sin embargo, su victoria por 9-1 en Lens entre semana demuestra que el Como puede ser explosivo de cara a portería. Jugando en casa, el Inter siempre intentará imponer el ritmo. Además, su afición estará deseosa de una respuesta tras la derrota ante el AC Milan. Por ello, el mercado de más de 3,5 goles puede cumplirse con una probabilidad implícita del 46,51 %.

Inter vs Como Apuesta 3: Total - Más de 3.5 goles @ 2.15en Codere

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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