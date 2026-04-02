Friburgo vs Bayern de Múnich Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 04/04/26

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🥅Mejores apuestas Friburgo vs Bayern de Múnich

Bayern de Múnich gana y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.52 en LeoVegas

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.50 en LeoVegas

Luis Díaz marca en cualquier momento ⭐ @ 2.38 en LeoVegas

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Friburgo vs Bayern de Múnich son cortesía de LeoVegas, correctas a 02 de abril de 2026 a las 16:10 y sujetas a cambios.

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Friburgo 1-2 Bayern Múnich

Predicción de goleadores: Friburgo: Igor Matanovic; Bayern Múnich: Luis Díaz, Michael Olise

El Friburgo ocupa el octavo puesto en la tabla de la Bundesliga y está teniendo una campaña 2025/26 muy sólida. Regresaron a la senda de la victoria al vencer a St. Pauli y todavía están en la Europa League y la DFB Pokal. Con solo dos derrotas en casa en toda la temporada, el entrenador Julian Schuster confía en que su equipo competirá bien este fin de semana.

Mientras tanto, el Bayern Múnich está extremadamente cerca de lograr otro trofeo de liga en Alemania. Mantienen una ventaja de 9 puntos sobre el Borussia Dortmund y han ganado 11 de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones. El equipo de Vincent Kompany está compitiendo por varios títulos y es uno de los mejores del mundo esta temporada.

Alineaciones Probables Friburgo vs Bayern de Múnich

Posible alineación del Friburgo:

Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Manzambi, Grifo, Suzuki, Beste, Matanovic.

Posible alineación del Bayern de Múnich:

Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Goretzka, Kimmich, Olise, Karl, Díaz, Gnabry.

🎉Las mejores apuestas Friburgo vs Bayern de Múnich

1er Pronóstico Friburgo vs Bayern de Múnich: Bayern de Múnich gana y más de 2.5 goles @ 1.77 en LeoVegas

Friburgo y Bayern Múnich son los únicos dos equipos en Alemania que siguen vivos en tres competiciones diferentes mientras la temporada alcanza sus etapas finales. Basándonos en la forma, debería haber un solo ganador cuando se enfrenten en Baden-Württemberg, pero los locales son sólidos en casa. Aun así, continuamos apostando por que Die Roten salgan victoriosos.

Se espera que Philipp Lienhart regrese para los locales y han logrado mantener selecciones consistentes en su equipo. Mientras tanto, el Bayern Múnich tiene preocupaciones respecto a su máximo goleador, Harry Kane, pero tienen de vuelta a Jonathan Tah y Luis Díaz tras su suspensión. También se ha dicho que Manuel Neuer podría regresar, mientras que Jamal Musiala y Alphonso Davies han reanudado los entrenamientos.

El Bayern debería ser demasiado fuerte y el equipo local tendrá una tarea colosal intentando evitar que marquen, incluso si Kane no está disponible. Un increíble 96% de los partidos que involucran al Bayern Múnich esta temporada han terminado con más de 2.5 goles anotados. Esperamos que eso continúe, con los visitantes reclamando también los tres puntos.

2ºPronóstico Friburgo vs Bayern de Múnich: Ambos equipos marcan @ 1.57 en LeoVegas

Como se mencionó antes, los Breisgau-Brasilianer han sido muy productivos en casa. Solo han perdido dos veces en el Europa-Park Stadion en la campaña 2025/26 y solo una vez no lograron marcar allí. En total, el 77% de sus partidos de Bundesliga jugados en su estadio han resultado en que ambos equipos marquen.

Mientras tanto, el Bayern ha sido increíblemente dominante en términos de resultados, pero su defensa no es del todo segura. Ambos equipos han marcado en el 63% de sus partidos de liga y solo han registrado una portería a cero en 7 partidos en todas las competiciones.

Hay muy buenas razones para esperar goles en este fascinante enfrentamiento. Esperamos acción en ambos extremos, pero con los visitantes saliendo finalmente victoriosos.

3er Pronóstico Friburgo vs Bayern de Múnich: Luis Díaz marca en cualquier momento @ 2.20 en LeoVegas

Harry Kane solo se ha perdido dos partidos con el Bayern en 2025/26, uno en la Bundesliga y otro en la Liga de Campeones. Ha sido un jugador destacado para Kompany y sus 48 goles son prueba absoluta de su calidad. Sin embargo, hay posibilidad de que se pierda el partido del fin de semana tras sufrir una lesión mientras jugaba para la selección de Inglaterra.

Con Nicolas Jackson aún suspendido, el entrenador del Bayern tiene decisiones que tomar. No obstante, posee muchas opciones ofensivas. Podríamos ver a Serge Gnabry moverse a una posición más central, pero eso está por verse. De todos modos, no es el jugador que estamos señalando como nuestro goleador.

Habiendo registrado 22 goles, 15 de ellos en liga, Luis Díaz es el jugador en el que centrarse. El exdelantero del Liverpool estuvo suspendido para la victoria contra el Union Berlín, pero se espera que regrese contra el Friburgo. Habiendo marcado 7 goles en sus últimos 8 partidos domésticos, es perfectamente capaz de ofrecer una actuación sólida este fin de semana.