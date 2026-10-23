Freiburg vs Bayern Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 25/10/26

El Freiburg no vencía al Bayern en casa en la liga desde 2015. El conjunto de Julian Schuster, en gran estado de forma, tiene su mejor oportunidad desde entonces de sumar los tres puntos.

Mejores apuestas Freiburg vs Bayern

1x2 y Ambos equipos anotan - Bayern y Sí ⭐ @ 2.10 en Codere

Total Freiburg - Más de 1.5 goles ⭐ @ 2.50 en Codere

Goleador en cualquier momento - Michael Olise ⭐ @ 2.20 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Freiburg vs Bayern son cortesía de Codere, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Freiburg 2-3 Bayern

Pronóstico de goleadores: Freiburg: Suzuki, Matanovic - Bayern: Kane x2, Olise

El duelo de la Bundesliga del domingo entre el tercero, Freiburg, y el líder, Bayern, tiene todos los ingredientes de un auténtico clásico.

El Freiburg ha desafiado las expectativas esta temporada para situarse tercero, a solo un punto del vigente campeón, el Bayern. El equipo de Julian Schuster está ahí por méritos propios. FotMob lo sitúa como el tercer mejor equipo por rendimiento, con una puntuación media de 7,13. Además, ha encajado el segundo xG más bajo, con 5,6, solo ligeramente por encima del Bayern (5,5).

Schuster recuperará previsiblemente a Yuito Suzuki para el encuentro del domingo, lo que añade potencial ofensivo a su equipo. Suzuki e Igor Matanovic han combinado para siete goles y ocho participaciones en gol en seis partidos. Florent Muslija (rodilla) es la única baja de larga duración de Schuster.

El Bayern estuvo a punto de lograr una victoria histórica en la Champions League ante el Arsenal, finalista la pasada temporada, el miércoles. Las heroicidades de Harry Kane de cara a portería parecían haberle dado el triunfo al equipo de Vincent Kompany, pero un gol in extremis del rival repartió los puntos.

En el plano doméstico, el Bayern sigue siendo de otra categoría. Continúa siendo uno de los dos únicos equipos invictos en 2026/27, con 22 goles a favor y solo cinco en contra. Luis Díaz sigue de baja por lesión, mientras que Kim Min-jae será sometido a pruebas por una molestia en la ingle.

Alineaciones probables Freiburg vs Bayern

Posible alineación del Freiburg:

Backhaus, Makengo, Treu, Lienhart, Ginter, Engelhardt, Eggestein, Scherhant, Beste, Suzuki, Matanovic

Posible alineación del Bayern:

Neuer, Laimer, Brown, Tah, Upamecano, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Saibari, Kane

El Bayern se impone al Freiburg en un partidazo

El rendimiento del Bayern fuera de casa ha sido menos espectacular que en su feudo. Ha empatado dos partidos y ganado uno, incluidos frustrantes empates ante el Augsburgo y el Schalke 04. En cambio, el Freiburg cuenta con un pleno de victorias como local y confiará en sus opciones de dar la sorpresa.

Sin embargo, el Bayern no pierde ante el Freiburg desde hace siete partidos de Bundesliga. El conjunto de Schuster tampoco ha dejado su portería a cero frente al vigente campeón en sus últimos 20 enfrentamientos.

Ambos equipos han marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos. Además, se han marcado tres o más goles en cinco de sus últimos seis enfrentamientos. Pese a la aparente solidez y confianza del Freiburg, resulta difícil ir en contra del Bayern. Esperamos que el Bayern se imponga al Freiburg con ambos equipos anotando, a una probabilidad implícita del 47,62 %.

Freiburg vs Bayern Apuesta 1: 1x2 y Ambos equipos anotan - Bayern y Sí @ 2.10 en Codere

Los locales marcarán dos veces el domingo

El equipo local ha marcado 11 goles en sus tres primeros partidos como local esta temporada. Eso supone el grueso de sus 15 goles totales en seis partidos. Su registro sugiere que el Europa-Park Stadion es un lugar donde los hombres de Schuster se sienten cómodos para atacar y desplegar su juego habitual.

El Freiburg también ha logrado marcar dos goles en dos de sus últimos cuatro enfrentamientos como local ante el Bayern en la Bundesliga. Entre ellos, una entretenidísima derrota por 3-2 ante el equipo de Kompany el pasado abril.

Anticipamos un marcador similar en esta ocasión. El Bayern debería tener aún calidad suficiente para resolver el partido, aunque su desgaste en la Champions League ante el Arsenal podría dejar algo tocada a su defensa. Podemos respaldar que el Freiburg marque dos goles a una modesta probabilidad implícita del 40 %.

Freiburg vs Bayern Apuesta 2: Total Freiburg - Más de 1.5 goles @ 2.50 en Codere

Valor en un Olise renovado para volver a brillar

El Bayern podrá contar con el lujo de recuperar a Michael Olise en su once titular el domingo. Olise estuvo sancionado para el partido de Champions League ante el Arsenal. El internacional francés llegará más fresco tras el descanso, una mala noticia para quienes apuesten por el Freiburg.

Olise sigue siendo el jugador estrella del equipo en la Bundesliga 2026/27. Promedia 8,55 por partido según FotMob, incluso por encima del propio Harry Kane (8,18).

Olise es el máximo goleador del equipo, con cinco goles y dos asistencias a su nombre. Podemos respaldar a un Olise descansado y revitalizado para que marque en cualquier momento el domingo, a una probabilidad implícita del 45,45 %. Su ratio de acierto goleador se sitúa actualmente en el 83,33 %. Esta es, con diferencia, nuestra apuesta de valor preferida dentro de este pronóstico Freiburg vs Bayern.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Freiburg vs Bayern Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Michael Olise @ 2.20 en Codere

+