Francia vs Irlanda del Norte Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 08/06/26

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🔝Mejores apuestas Francia vs Irlanda del Norte

Ambos equipos marcan: No ⭐ @ 1.54 en LeoVegas

Francia gana la primera mitad ⭐ @ 1.49 en LeoVegas

Marcus Thuram marca en cualquier momento ⭐ @ 2.08 en LeoVegas

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Francia 2-0 Irlanda del Norte

Francia 2-0 Irlanda del Norte Predicción de goleadores: Francia: Rayan Cherki, Marcus Thuram

Francia concluye sus preparativos para el Mundial de 2026 con un último partido de preparación. Dejando a un lado su sorprendente tropiezo por 2-1 ante Costa de Marfil, los bicampeones del mundo llegan en un estado de forma imperial, habiendo completado la fase de clasificación para la cita mundialista sin conocer la derrota.

El combinado galo volvió a la acción en el parón internacional de marzo con dos victorias consecutivas ante colosos sudamericanos. Primero se impusieron por la mínima a Brasil (2-1) en el Gillette Stadium y seis días más tarde pasaron por encima de Colombia con un contundente 3-1. Sin embargo, Costa de Marfil dio la sorpresa el pasado jueves al endosarle un claro 2-1 en Nantes.

Por su parte, Irlanda del Norte sigue lamiéndose las heridas tras caer eliminada ante Italia en la repesca del Mundial. La "Green and White Army" no pisa una fase final mundialista desde México 1986.

Los norirlandeses afrontan este choque tras vencer por 1-0 a Guinea en otro amistoso. En el horizonte tienen la Nations League que arranca a finales de año, donde competirán en la Liga B encuadrados junto a Hungría, Ucrania y Georgia.

Estas dos selecciones se han visto las caras en tres ocasiones previas, dos de ellas en citas mundialistas (1958 y 1982). Francia cuenta sus partidos por victorias, incluyendo el precedente más reciente de 1999.

Como es lógico, Francia parte como clarísima favorita para despachar a Irlanda del Norte con comodidad. No obstante, puede que no veamos una goleada escandalosa, ya que es muy probable que Didier Deschamps decida dosificar a sus piezas clave pensando en el debut mundialista del 16 de junio contra Senegal.

⚽Alineaciones Probables Francia vs Irlanda del Norte

Posible alineación del Francia:

Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Hernández; Cherki, Tchouaméni, Kanté, Olise; Thuram, Mbappé.

Posible alineación del Irlanda del Norte:

Charles; Marshall, McConville, Brown, Smyth; McDonnell, Spencer, Devenny, Morrison; Price, Donley.

🔥Las mejores apuestas Francia vs Irlanda del Norte

1er Pronóstico Francia vs Irlanda del Norte: Ambos equipos marcan: No @ 1.54 en LeoVegas

La falta de gol de Irlanda del Norte

Francia completó una fase de clasificación para el Mundial impecable, firmando cinco victorias y un empate, con apenas cuatro goles en contra. La selección número uno del ranking global posee, sin lugar a dudas, la línea ofensiva más temible del planeta fútbol, como demuestran los 16 tantos que anotaron en el clasificatorio.

Posteriormente, refrendaron las buenas sensaciones en los amistosos frente a Brasil y Colombia. En esos dos compromisos de marzo, el cuadro francés anotó cinco goles y encajó dos, aunque en ninguno de ellos logró mantener su portería a cero. En suelo patrio, solo han recibido tres goles en sus últimos siete encuentros, incluidos los dos del reciente tropiezo ante una inspirada Costa de Marfil.

Es evidente que Irlanda del Norte está varios peldaños por debajo de Brasil, Colombia o la propia Costa de Marfil. El combinado británico se ha quedado sin ver puerta en dos de sus últimos cinco partidos, sumando apenas tres dianas en total, lo que pone de manifiesto su alarmante falta de pegada.

Francia, en su condición de firme candidata al título mundial, está a un nivel infinitamente superior al de cualquier rival que haya enfrentado Irlanda del Norte en los últimos meses. Por ello, lo lógico es esperar un triunfo de Les Bleus manteniendo su portería imbatida.

2ºPronóstico Francia vs Irlanda del Norte: Francia gana la primera mitad @ 1.49 en LeoVegas

Les Bleus golpearán temprano

El dominio de Francia en el panorama internacional es incontestable, sumando 8 triunfos en sus últimas diez presentaciones. Una de las grandes claves de este éxito es su capacidad para golpear primero y someter al rival desde el pitido inicial. De hecho, en sus recientes amistosos ante Brasil, Colombia y Costa de Marfil, ya se marcharon al descanso con ventaja en el marcador.

Los pupilos de Didier Deschamps promedian 2.5 goles por partido en su racha de nueve encuentros invictos, una cifra que responde en gran medida a una excelente lectura táctica desde los primeros compases del choque.

En el otro lado del campo estará una Irlanda del Norte que sufre una enorme fragilidad defensiva, incluso ante rivales de menor entidad. Aunque se fueron ganando al descanso en tres de sus últimos cinco partidos, siempre fue ante selecciones muy inferiores. La zaga francesa apenas debería pasar apuros en este escenario.

Se espera que Les Bleus encarrilen el partido con total comodidad, incluso si Deschamps decide reservar a los titulares habituales para la segunda mitad. Todo apunta a que se marcharán por delante al descanso ante una endeble zaga norirlandesa.

3er Pronóstico Francia vs Irlanda del Norte: Marcus Thuram marca en cualquier momento @ 2.08 en LeoVegas

Thuram asumirá los galones en punta

Marcus Thuram llega con las piernas frescas tras descansar en las dos últimas jornadas de liga con el Inter de Milán, una vez sentenciado el Scudetto a favor de los nerazzurri. En el mes de abril, el ariete estuvo intratable, perforando las redes en cinco partidos consecutivos contra rivales como Roma, Como, Cagliari, Torino y Parma.

Una racha goleadora de semejante calibre en el club de Milán solo la había firmado el mítico Christian Vieri desde que se instauró el sistema de tres puntos por victoria. El delantero nacido en Parma cerró el curso con un espectacular balance de 18 goles y 9 asistencias en 44 partidos oficiales.

Aunque habitualmente los focos se los lleva Kylian Mbappé, el rendimiento de Thuram con la elástica nacional ha convencido por completo a Deschamps. El delantero anotó el segundo tanto de Francia ante Colombia y asistió en el tercero.

En su mejor versión, la potencia física, la zancada al espacio y el poderío aéreo de Thuram lo convierten en un futbolista diferencial. La defensa de Irlanda del Norte deberá vigilar muy de cerca al atacante de 28 años si no quiere salir escaldada.