Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico FC Augsburg vs Bayern Múnich para el derbi bávaro. El Augsburg ha hecho un buen inicio de temporada y puede sumarle puntos al Bayern.

Mejores apuestas FC Augsburg vs Bayern Múnich

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: FC Augsburg 2-2 Bayern Múnich

FC Augsburg 2-2 Bayern Múnich Pronóstico de goleadores: FC Augsburg: Michael Gregoritsch, Robin Fellhauer - Bayern Múnich: Michael Olise, Harry Kane

Tras pasar apuros en la primera mitad de la temporada pasada, el Augsburg vivió un cambio en el banquillo. La decisión resultó acertada. Manuel Baum regresó para su segunda etapa en el club a principios de diciembre y lo guio hasta la novena plaza de la Bundesliga. Su equipo arrancó esta temporada con buen pie, y llega a esta jornada cuarto en la clasificación.

Con una sola derrota en liga hasta el momento, el conjunto de Baum buscará recuperar su buen inicio de temporada cuando reciba al Bayern este sábado. El Augsburg está a solo tres puntos del campeón alemán y tiene la oportunidad de igualarlo este fin de semana.

El Bayern Múnich logró el doblete nacional la temporada pasada, por lo que se espera que revalide ambos títulos este curso. Sin embargo, el equipo de Vincent Kompany sufrió una sorpresa en la segunda jornada, cuando el recién ascendido Schalke le arrebató un empate sin goles. El Bayern Múnich tiene dos puntos menos que en el mismo momento de la temporada anterior.

Además, está dos puntos por detrás de su gran rival, el Borussia Dortmund, en la clasificación actual. No puede permitirse perder puntos mientras el Dortmund mantiene su pleno de victorias en la Bundesliga esta temporada. Varios jugadores del Bayern regresan de un exigente parón internacional, lo que convierte a este primer partido de vuelta en una prueba interesante.

Alineaciones probables FC Augsburg vs Bayern Múnich

Posible alineación del FC Augsburg:

Dahmen, Banks, Matsima, Brackelmann, Wolf, Massengo, Rieder, Behrens, Fellhauer, Komur, Gregoritsch

Posible alineación del Bayern Múnich:

Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Olise ofrece valor en el mercado de goleadores

El Bayern Múnich fue el equipo más prolífico de la Bundesliga la temporada pasada, con 122 goles en 34 partidos. Su excelente ataque está liderado por Harry Kane, que marcó cuatro goles con Inglaterra en el parón internacional. Sin embargo, el delantero aporta poco valor en el mercado de goleador en cualquier momento dado su historial.

Michael Olise ofrece suficiente valor como para que su selección merezca la pena para marcar en cualquier momento ante el Augsburg. No está claro si Kompany lo hará descansar, sobre todo después de que el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, confiara mucho en él durante el último parón internacional. El extremo marcó cuatro goles en cuatro partidos durante ese parón.

Olise ha marcado 11 goles en sus últimos 10 partidos entre club y selección en todas las competiciones. Además, logró un hat-trick en su último partido de Bundesliga, por lo que querrá mantener su buena racha goleadora. Por ello, esperamos que el francés vuelva a dejar su huella en el marcador.

FC Augsburg vs Bayern Múnich Apuesta 1: Goleador en cualquier momento - Michael Olise @ 1.87 en Codere

El Augsburg confía en su eficacia ofensiva

Aunque el Bayern sigue siendo uno de los ataques más potentes de la liga, el Augsburg no debe ser subestimado de cara a portería rival. El conjunto de Baum ha marcado 11 goles en liga esta temporada, por detrás del Friburgo (12) y del Bayern Múnich (14). En conjunto, promedia 2,75 goles por 90 minutos, cifra que baja a 2,5 como local.

Los locales han superado sus datos subyacentes. Su xG (goles esperados) de la temporada es de apenas 7,06, lo que sugiere que han tenido algo de fortuna en algunas ocasiones y han sido muy eficaces de cara a gol. Baum espera que esto sea más que simple suerte y que su equipo mantenga este ritmo goleador.

El Augsburg ha marcado al menos dos goles en cada partido de Bundesliga que ha disputado esta temporada, incluido el que perdió. Su 19,64 % de efectividad de tiro es el mejor de la liga. Los locales lucen como una gran opción de valor para anotar dos goles ante el campeón este sábado, especialmente porque lo han logrado en cada uno de los dos últimos enfrentamientos directos.

FC Augsburg vs Bayern Múnich Apuesta 2: Total FC Augsburg - Más de 1.5 goles @ 2.70 en Codere

Otra posible sorpresa

El Augsburg fue el único equipo que venció al Bayern Múnich en la Bundesliga la temporada pasada. Aquella fue una tarea mucho más difícil que la de este fin de semana, ya que el Augsburg logró esa victoria en el Allianz Arena. Ahora se sentirán reforzados con el apoyo de su afición.

Die Fuggerstadter está invicto en sus dos partidos de liga como local y buscará mantener ese registro el sábado. El equipo de Baum debería llegar más fresco que su rival, con menos jugadores convocados para los compromisos internacionales. Eso podría darle una ventaja cuando se enfrente al Bayern el sábado.

El Augsburg fue el último equipo en vencer al Bayern en este enfrentamiento y también logró una victoria como local en 2022. Baum ya estaba al mando cuando el Augsburg triunfó en Múnich la temporada pasada, lo que da motivos a los locales para creer que pueden provocar otra sorpresa el sábado.

FC Augsburg vs Bayern Múnich Apuesta 3: Doble oportunidad - FC Augsburg / Empate @ 3.25 en Codere

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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