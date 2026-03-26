España vs Serbia Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 27/03/26

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🔝Mejores apuestas España vs Serbia

Primera mitad - España ⭐ @ 1.66 en MARCAapuestas

España gana y ambos equipos marcan - No ⭐ @ 2.10 en MARCAapuestas

España marca más de 2.5 goles ⭐ @ 1.95 en MARCAapuestas

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Serbia son cortesía de MARCAapuestas, correctas a 26 de marzo de 2026 a las 17:10 y sujetas a cambios.

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: España 3-0 Serbia

España 3-0 Serbia Predicción de goleadores: España: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Fermín López

España perdió la oportunidad de ganar la UEFA Nations League tras una derrota en penaltis contra Portugal en junio pasado. Respondieron a ese revés con cinco victorias consecutivas y 19 goles sin respuesta en la clasificación para el Mundial. El equipo de Luis de la Fuente logró su plaza en las finales de este verano con un empate 1-1 contra Turquía en noviembre.

Serbia no viajará a América del Norte tras una pobre campaña de clasificación. Su derrota en casa 1-0 contra sus rivales, Albania, en octubre fue particularmente dañina. Terminaron terceros en el Grupo K, con una derrota por 2-0 ante Inglaterra en noviembre, poniendo fin a su desafío.

⚽Alineaciones Probables España vs Serbia

Posible alineación del España:

Simón, Cucurella, Laporte, Huijsen, Porro, Zubimendi, Fermín, Pedri, Baena, Oyarzabal, Yamal

Posible alineación del Serbia:

Petrovic, Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Gudelj, Kostic, Samardzic, Lukic, Milinkovic-Savic, Mitrovic, Jovic

🔥Las mejores apuestas España vs Serbia

1er Pronóstico España vs Serbia: Primera mitad - España @ 1.66 en MARCAapuestas

El plan era que España jugara contra Argentina en Qatar durante este parón internacional. Los eventos en Oriente Medio cambiaron eso, dando lugar a este duelo amistoso organizado rápidamente. La mayor prioridad de De la Fuente será seguir construyendo impulso hacia el Mundial.

La profundidad del equipo de España les permite rotar a sus jugadores y aun así derrotar a la mayoría de los equipos europeos. Tienden a comenzar rápido y solo necesitaron cuatro minutos para marcar contra Turquía en su último partido.

Durante sus clasificatorios para el Mundial 2026, los ibéricos promediaron 2.00 goles en la primera mitad por partido. Fueron ganando al descanso en cinco de esos seis encuentros.

Serbia ha ido perdiendo al medio tiempo en cuatro de sus últimos cinco partidos. Hasta un equipo pequeño como Andorra les tomó la delantera en su encuentro del pasado octubre. Ese reciente registro sugiere que estarán en desventaja al descanso en Villarreal.

2ºPronóstico España vs Serbia: España gana y ambos equipos marcan - No @ 2.10 en MARCAapuestas

Aunque hay ciertas dudas sobre la defensa de España, su línea de fondo sigue estando bien protegida. Martín Zubimendi y Rodri son dos de los mejores mediocampistas defensivos del mundo, compitiendo por un lugar.

Suelen anular a los oponentes dominando la posesión, con Pedri controlando el juego. Eso dificulta que los rivales introduzcan a sus jugadores ofensivos en el partido. España ganó sus primeros cinco clasificatorios para el Mundial sin conceder un gol. Solo un empate 2-2 contra Turquía en la sexta jornada les negó un récord defensivo perfecto.

Serbia promedió 1.13 goles por partido durante la clasificación. Considerando que su grupo incluía tanto a Andorra como a Letonia, fue un registro muy pobre. Solo crearon 0.46 goles esperados (xG) en sus dos partidos contra Inglaterra. Por eso, apoyar a España para ganar el partido sin conceder parece una buena apuesta con una probabilidad implícita del 51.3%.

3er Pronóstico España vs Serbia: España marca más de 2.5 goles @ 1.95 en MARCAapuestas

Lamine Yamal llega en buena forma a este partido. El extremo del Barcelona ha registrado seis goles en sus últimos siete partidos con el club. Habiendo aparecido solo dos veces en la clasificación para el Mundial debido a lesiones, es casi seguro que será titular.

España ha encontrado el equilibrio en ataque, con Mikel Oyarzabal haciendo un buen trabajo como delantero de referencia. El jugador de la Real Sociedad anotó seis veces y dio cuatro asistencias en seis apariciones internacionales en otoño. Promedió una contribución de gol cada 45 minutos.

La última visita de Serbia a este país terminó en una derrota por 3-0 en la Nations League en octubre de 2024. También tienen recuerdos recientes dolorosos de una humillante derrota por 5-0 en casa contra Inglaterra en septiembre.

El equipo de los Balcanes permitió 4.22 xG y siete grandes ocasiones en ese partido. Si La Roja está cerca de su mejor nivel, deberían ganar este partido cómodamente. Apoyar a los anfitriones para anotar más de 2.5 goles ofrece valor en las apuestas España vs Serbia.