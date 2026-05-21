Crystal Palace vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 24/05/26

🔝Mejores apuestas Crystal Palace vs Arsenal

Victoria del Arsenal ⭐ @ 1.80 en Betsson

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.64 en Betsson

Viktor Gyökeres anotará en cualquier momento ⭐ @ 1.95 en Betsson

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Crystal Palace 1-3 Arsenal

Crystal Palace 1-3 Arsenal Pronóstico de goleadores: Crystal Palace: Jean-Philippe Mateta - Arsenal: Viktor Gyökeres, Declan Rice, Bukayo Saka

El Crystal Palace afronta esta última jornada de la Premier League con la mente puesta en objetivos mucho más importantes que los tres puntos.

Las Águilas están totalmente enfocadas en la final de la Conference League, en lo que supondrá el cierre de la etapa de Oliver Glasner en Selhurst Park. Suman ya seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en liga y es evidente que no querrán asumir riesgos innecesarios antes de medirse al Rayo Vallecano.

Por su parte, el Arsenal llega disfrutando de su condición de flamante campeón de Inglaterra. Ya no necesitan la victoria de forma desesperada en este último día del campeonato, pero bajo ningún concepto querrán romper su buena dinámica antes de la final de la Champions League.

El conjunto de Mikel Arteta podría verse muy beneficiado al jugar liberado de cualquier tipo de presión.

⚽Alineaciones Probables Crystal Palace vs Arsenal

Posible alineación del Crystal Palace:

Henderson, Canvot, Lacroix, Sosa, Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Ødegaard, Eze, Madueke, Martinelli, Gyökeres.

🔥Las mejores apuestas Crystal Palace vs Arsenal

1er Pronóstico Crystal Palace vs Arsenal: Victoria del Arsenal @ 1.80 en Betsson

Los Gunners buscan cerrar la temporada con fuerza

A pesar de tener el título de la Premier League ya en el bolsillo y de que este encuentro no alterará la tabla de clasificación, el Arsenal saldrá a por otra victoria.

Los pupilos de Mikel Arteta se han mostrado sumamente pragmáticos a lo largo de su exitosa campaña 2025/26. Sin embargo, ahora tienen la oportunidad de jugar con una marcha más. Con el crucial enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain a la vuelta de la esquina, mantener la inercia ganadora es vital.

Es muy probable que el Crystal Palace reserve a Chris Richards y Chadi Riad tras las leves molestias que sufrieron ante el Brentford, especialmente con su propia final europea en el horizonte. Mientras tanto, en el bando visitante, se esperan algunas rotaciones por parte del técnico donostiarra, aunque los Gunners cuentan con un fondo de armario espectacular.

La victoria a domicilio se perfila como el resultado más lógico. Las Águilas atraviesan una racha de resultados bastante gris, viniendo de empatar 2-2 frente al Brentford en su último compromiso. En contraste, el Arsenal ha sumado 5 triunfos en sus últimos seis partidos, lo que demuestra su excelente estado de forma actual. Están en un momento dulce y harán todo lo posible por estirar su racha de imbatibilidad.

2ºPronóstico Crystal Palace vs Arsenal: Ambos equipos marcan @ 1.64 en Betsson

Un escenario sin presión invita a un choque abierto

Aunque el partido no altere los puestos de la clasificación, ese ambiente relajado e institucional puede regalarnos un espectáculo de lo más vistoso. Los Gunners encadenan cuatro porterías a cero de forma consecutiva.

No obstante, las rotaciones en el once inicial podrían hacer que se muestren un poco más vulnerables en la parcela defensiva. Por otro lado, si miramos sus números en todas las competiciones, el Palace ha anotado seis goles en sus últimos cuatro partidos, dejando claro que mantiene intacto su peligro en ataque.

El hecho de que ninguno de los dos equipos se juegue nada a nivel clasificatorio puede propiciar un fútbol abierto en Selhurst Park. Los futbolistas tendrán esa libertad extra para sacar a relucir su talento individual. Además, con las finales continentales a la vuelta de la esquina, no parece que vaya a ser un choque de excesivo rigor físico. Esperamos acción en ambas áreas en lo que promete ser un partido de lo más entretenido para el espectador neutral.

3er Pronóstico Crystal Palace vs Arsenal: Viktor Gyökeres anotará en cualquier momento @ 1.95 en Betsson

Gyökeres regresa al once inicial

Ningún jugador del Arsenal ha visto puerta de forma tan idílica esta temporada como Viktor Gyökeres. El ariete sueco ha repartido de forma muy regular sus 21 goles a lo largo de la campaña, logrando ver puerta en cada torneo que ha disputado. Con 14 dianas en la Premier League, su peso en la conquista del título liguero ha sido incuestionable.

Como era de esperar, este operador sitúa a Gyökeres como el gran favorito para ver puerta en este partido. El delantero se quedó sin marcar en las dos últimas jornadas de liga, pero registraba cuatro dianas en los cinco partidos anteriores. Un dato demoledor: el atacante de 27 años no pasa más de dos partidos seguidos sin marcar desde el pasado mes de enero.

Así pues, aunque el abanico de goleadores potenciales en ambas plantillas es amplio, apostamos por el ex del Sporting de Portugal como argumento ofensivo para este domingo.

Descansó frente al Burnley, pero Arteta querrá que recupere el olfato goleador y afine la puntería antes de la final de la UCL del próximo 30 de mayo. Sin duda, es el perfil de jugador que Glasner y la zaga del Palace tendrán que vigilar muy de cerca.