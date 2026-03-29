Chequia vs Dinamarca Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa del Mundo | 31/03/26

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🔝Mejores apuestas Chequia vs Dinamarca

Gana Dinamarca ⭐ @ 1.96 en Gran Madrid

Dinamarca marca más de 1.5 goles ⭐ @ 2.10 en Gran Madrid

Segunda mitad: Más de 1.5 goles ⭐ @ 2.28 en Gran Madrid

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Chequia vs Dinamarca son cortesía de Gran Madrid, correctas a 29 de marzo de 2026 a las 16:30 y sujetas a cambios.

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: República Checa 1-2 Dinamarca.

República Checa 1-2 Dinamarca. Predicción de goleadores: República Checa: Patrik Schick; Dinamarca: Rasmus Hojlund, Gustav Isaksen.

Ambos equipos avanzaron desde las semifinales del play-off el jueves, aunque de maneras muy diferentes. Chequia necesitó remontar una desventaja de 2 goles para forzar el tiempo extra y los penaltis contra la República de Irlanda, ganando la tanda por 4-3 para asegurar otro partido crucial en Praga.

Por otro lado, Dinamarca derrotó cómodamente a Macedonia del Norte 4-0 en Copenhague, con Gustav Isaksen anotando dos veces. Anteriormente, se esperaba que lograsen el pase directo a la Copa del Mundo. Sin embargo, un colapso tardío en su último partido de grupo contra Escocia resultó en una derrota 4-2, llevándolos a los play-offs.

⚽Alineaciones Probables Chequia vs Dinamarca

Posible alineación del Chequia:

Kovář, Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Karabec, Provod, Souček, Jurásek, Šulc, Schick, Chory.

Posible alineación del Dinamarca:

Hermansen, Bah, Andersen, Nørgaard, Maehle, Højbjerg, Hjulmand, Isaksen, Frøholdt, Damsgaard, Højlund.

🔥Las mejores apuestas Chequia vs Dinamarca

1er Pronóstico Chequia vs Dinamarca: Gana Dinamarca @ 1.96 en Gran Madrid

Dinamarca posee una ventaja debido a la facilidad con la que ganaron su semifinal. Después de anotar 3 veces entre los minutos 49 y 59 contra Macedonia del Norte, su trabajo estaba hecho para el minuto 60. En contraste, Chequia necesitó jugar 30 minutos adicionales y una tanda de penaltis contra la República de Irlanda.

Dinamarca también parece tener una calidad general significativamente mayor que su rival. Registraron 18 tiros y crearon 2.19 xG en su último partido de grupo, superando a Escocia en ambos aspectos. Su impresionante victoria 3-0 en Grecia en otoño también debería darles confianza de cara a este partido.

Chequia no tuvo un gran desempeño durante la fase de grupos. Sufrieron una derrota de 5-1 en Croacia, mientras que sus dos partidos contra las Islas Feroe resultaron en un marcador agregado de 3-3.

Tras vencer por poco a un equipo irlandés limitado en su semifinal en casa, las ambiciones del torneo de la Chequia deberían concluir aquí. Apostar por la victoria de Dinamarca parece una buena opción con una probabilidad implícita del 48.8%.

2ºPronóstico Chequia vs Dinamarca: Dinamarca marca más de 1.5 goles @ 2.10 en Gran Madrid

Desde el inicio de 2024, la República Checa solo ha mantenido su portería a cero en ocho de 24 partidos. Dos de esos partidos sin encajar fueron contra Gibraltar, mientras que otro fue contra San Marino. En general, los equipos de mejor nivel sí han encontrado diversas formas de vulnerar su defensa.

Esto es un buen augurio para las posibilidades de Dinamarca en este duelo. Se espera que los visitantes jueguen nuevamente con Rasmus Højlund al frente, quien está disfrutando de una buena temporada en Italia, con 10 goles en 26 apariciones en la Serie A para el Napoli.

Dinamarca ha estado en gran forma de cara al gol en sus recientes partidos. Han anotado al menos dos veces en sus últimos 6 encuentros internacionales. Registraron 20 goles durante ese período, lo que indica que hay valor en apostar a que anotarán más de 1.5 goles en este partido.

3er Pronóstico Chequia vs Dinamarca: Segunda mitad: Más de 1.5 goles @ 2.28 en Gran Madrid

Los recientes partidos de Dinamarca han cobrado vida en la segunda mitad. Los cuatro goles contra Macedonia del Norte el jueves llegaron después del descanso. Mientras tanto, cuatro de los seis goles en su derrota 4-2 ante Escocia en noviembre llegaron después del minuto 75.

Los recuerdos del partido pueden poner un poco nerviosa a la defensa visitante si necesitan cerrar este. Los checos también tomarán confianza de su crucial empate en el minuto 86 contra Irlanda en las semifinales.

Cinco de los últimos seis partidos de Dinamarca en general han producido dos o más goles en la segunda mitad. Con los encuentros de play-off siendo cautelosos al inicio, hay muchas posibilidades de que el partido se abra cuanto más avance. Respaldar más de 1.5 goles en la segunda mitad con una probabilidad implícita del 44.4% podría ser la apuesta inteligente.