Nuestro experto en apuestas espera que Patrik Schick marque en un duelo por lo demás de pocos goles entre dos de los grandes clubes de Alemania.

Mejores apuestas Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Borussia Dortmund 1-1 Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund 1-1 Bayer Leverkusen Pronóstico de goleadores: Borussia Dortmund: Felix Nmecha - Bayer Leverkusen: Patrik Schick

Con el Bayern de Múnich lidiando con lesiones y mostrando un nivel discreto, el Borussia Dortmund se ilusiona con pelear por el título. El conjunto de Niko Kovac lidera actualmente la Bundesliga, con siete victorias en 10 partidos de liga esta temporada. Su equipo ganó 1-0 en casa del Borussia Mönchengladbach el fin de semana pasado.

Desde entonces, el Dortmund logró un meritorio empate 1-1 como visitante ante el Arsenal en la Champions League. Por su parte, el Bayer Leverkusen se impuso 2-0 ante el Dinamo Zagreb en la Europa League el jueves.

Los visitantes han hecho un comienzo positivo bajo las órdenes de Carles Martínez Novell en términos generales. Además, se deshicieron del FC Colonia y del Paderborn en sus dos últimas salidas en la máxima categoría alemana.

Alineaciones probables Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Posible alineación del Borussia Dortmund:

Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson, Bellingham, Veerman, Karetsas, Nmecha, Beier, Guirassy

Posible alineación del Bayer Leverkusen:

Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez, Fernández, García, Tella, Maza, Moreira, Schick

Pocos goles esperados en la primera mitad

Pese a liderar la tabla, esta ha sido una campaña algo más cauta para el Borussia Dortmund. El equipo de Kovac es solo el octavo máximo anotador, junto a otro conjunto, de la máxima categoría alemana, con un promedio de 1,7 goles por partido. Sorprendentemente, se sitúa en el puesto 13 por xG total, con 15,4.

La solidez defensiva ha sido la clave de su lucha por el título hasta ahora. Han sido especialmente fuertes atrás en la primera mitad, encajando solo dos goles en liga antes del descanso.

Solo el 21 % de todos los goles anotados en los partidos de Bundesliga del BVB esta temporada han llegado en los primeros 45 minutos. Por su parte, el 60 % de los partidos a domicilio del Bayer Leverkusen en liga han producido uno o ningún gol antes del descanso. Apostar a que esto se repita ofrece valor, con una probabilidad implícita del 59 %.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Apuesta 1: Primera mitad - Menos de 1,5 goles @ 1.70 en bet365

Schick, la principal amenaza goleadora

Solo dos jugadores que podrían disputar este partido han anotado más de tres goles en la Bundesliga 2026/27. Felix Nmecha ha marcado cinco veces para los locales. Sin embargo, Schick, del Bayer Leverkusen, está muy por delante, con nueve goles en 10 partidos.

Niclas Füllkrug, del Werder Bremen, es el único delantero de la liga que puede superar ese registro. El delantero checo ha promediado 3,9 tiros por partido, la cifra más alta de la liga para un jugador que no milita en el Bayern de Múnich. Su xG de 6,93 solo es superado por Harry Kane.

Con una tasa de conversión de tiros del 23 %, Schick no debería necesitar muchas ocasiones para anotar aquí. Solo jugó 62 minutos en Croacia el jueves y parece haberse beneficiado de su reciente retirada de la selección. Apostar por el delantero visitante para que marque en cualquier momento puede ser una opción inteligente como apuesta a cuota superior a la par.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Apuesta 2: Patrik Schick anotará en cualquier momento @ 2.05 en bet365

El Leverkusen, a confirmar su gran registro en el Westfalenstadion

Los datos subyacentes sugieren que hay relativamente poca diferencia entre estos dos equipos. El registro de xPTS (puntos esperados) del Bayer Leverkusen, de 16,7, es solo ligeramente inferior al del Borussia Dortmund, de 17,0. Los visitantes han mostrado una mayor amenaza ofensiva, con 24 goles a partir de 22,1 xG en la Bundesliga esta temporada.

El historial reciente de este enfrentamiento también sugiere que los visitantes tienen todas las opciones de lograr un resultado positivo. Cada uno de los últimos cinco enfrentamientos entre estos clubes ha sido ganado por el equipo que jugaba fuera de casa.

El Leverkusen ha visitado el Westfalenstadion en tres ocasiones desde comienzos de 2025, y ganó en todas ellas. Solo ha perdido una vez en este campo en sus últimas seis visitas para enfrentarse a sus rivales regionales. Apostar a que el equipo visitante evite la derrota ofrece por tanto valor, con una probabilidad implícita del 57 %.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Apuesta 3: Doble oportunidad - Empate o Bayer Leverkusen @ 1.75 en bet365

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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