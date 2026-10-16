Bayern vs RB Leipzig Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 17/10/26

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Bayern vs RB Leipzig por la Bundesliga el 17/10/26. El Bayern debería recuperarse de la decepción entre semana con una gran victoria.

Mejores apuestas Bayern vs RB Leipzig

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bayern Múnich 3-1 RB Leipzig

Pronóstico de goleadores: Bayern Múnich: Harry Kane, Michael Olise, Ismael Saibari - RB Leipzig: Christopher Nkunku

El Bayern tuvo un discreto regreso a la competición doméstica tras el largo parón por selecciones. Los campeones alemanes cedieron puntos ante el Augsburgo y tuvieron que remontar dos veces para salvar un empate. Ese tropiezo apenas afectó las aspiraciones de título del Bayern, ya que el Borussia Dortmund, líder la semana pasada, también empató.

De cara a esta jornada, los bávaros son terceros en la Bundesliga, a dos puntos del Dortmund y el Friburgo. Se esperaba que los hombres de Vincent Kompany reaccionaran ante el Viking FK en su duelo de Champions League entre semana. Sin embargo, se vieron 2-0 abajo ante el conjunto noruego al descanso.

A pesar de remontar para ponerse por delante, el Bayern encajó en el minuto 90 y firmó su segundo empate consecutivo. Kompany habrá quedado disconforme con el rendimiento de su equipo, por lo que se espera una respuesta positiva del Bayern cuando reciba al RB Leipzig.

El RB Leipzig atraviesa un gran momento de forma. Los hombres de Martin Demichelis volvieron del parón internacional renovados y con ganas de competir. El Leipzig retomó su campaña de Bundesliga con un contundente 6-0 sobre el Eintracht Fráncfort.

Después llegó una victoria profesional por 1-0 en casa frente al PSV Eindhoven en la Champions League. Actualmente quintos en la clasificación y a dos puntos de su anfitrión del sábado, el Leipzig tiene todos los incentivos para seguir complicando a Kompany.

Alineaciones probables Bayern vs RB Leipzig

Posible alineación del Bayern Múnich:

Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Saibari, Díaz, Kane

Posible alineación del RB Leipzig:

Vandervoordt, Baku, Orben, Lukeba, Raum, Banzuzi, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa, Cardoso

El Bayern, preparado para la remontada

Tras dos empates consecutivos, el Bayern estará deseoso de sumar de tres este fin de semana. No solo le mantendría en contacto con los dos primeros, sino que también le permitiría distanciarse de su visitante. Los hombres de Kompany llegan a este partido invictos en sus nueve encuentros competitivos esta temporada. Su racha sin perder se extiende a lo largo de 14 partidos en todas las competiciones.

Por su parte, el Leipzig ha perdido dos de sus últimos cinco partidos de liga, ambas derrotas como visitante. Die Roten Bullen todavía no han sumado un punto fuera de casa, y no hay muchas esperanzas de que eso cambie en el Allianz Arena. Sus últimas cuatro visitas a este estadio ante este rival terminaron en derrota.

El Bayern está invicto en los siete precedentes más recientes consecutivos, con cinco triunfos en esa racha. Con tres de los últimos cuatro partidos del anfitrión con goles en ambas porterías, existe la esperanza de que el Leipzig pueda sacar algo positivo del encuentro. En nueve de los últimos 10 enfrentamientos de Bundesliga ambos equipos marcaron, otra posibilidad para este fin de semana.

Bayern vs RB Leipzig Apuesta 1: 1x2 y Ambos equipos anotan - Bayern Múnich y Sí @ 1.73 en Sportium

Olise, con ganas de dejar huella ante el Leipzig

Aunque Michael Olise no ha marcado en sus dos últimas apariciones con el Bayern, continúa en buena forma. Pese a ser expulsado entre semana, completó tres disparos, cuatro pases clave y generó una gran ocasión. Estará deseoso de resarcirse ante la afición local.

En el empate 2-2 de la semana pasada ante el Augsburgo, el francés registró cinco disparos, tres de ellos a puerta. Lo llamativo es que cuatro de esos disparos llegaron desde fuera del área. También sumó nueve toques en el área rival, cinco pases clave y 20 conducciones progresivas.

Esos números apuntan a un futbolista que juega con confianza. Ya suma nueve goles en sus últimos nueve partidos entre club y selección. En el enfrentamiento correspondiente de la temporada pasada, Kane anotó un hat-trick mientras que Olise marcó dos goles, abriendo el marcador.

Bayern vs RB Leipzig Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Michael Olise @ 2.01 en Sportium

Dominio total como local

El Bayern ha sido dominante como local esta temporada, ganando sus tres partidos competitivos en el Allianz Arena por un marcador acumulado de 17-1. También ha controlado de principio a fin sus dos partidos de Bundesliga en casa.

Sus dos únicos partidos de liga en el Allianz Arena esta temporada terminaron con el anfitrión ganando tanto al descanso como al final. Han ido por delante al descanso en el 60 % de sus partidos de liga esta temporada. Además, todavía no han encajado un gol en casa en la primera mitad, lo que refuerza el argumento de que ganen el primer periodo.

El Leipzig ha tenido dificultades para ofrecer rendimientos consistentes fuera de casa, perdiendo al descanso en el 40 % de sus partidos. Más revelador aún, han ido por detrás tanto al descanso como al final en todos sus partidos como visitante esta temporada. Sufrieron el mismo destino en el Allianz Arena la temporada pasada, lo que refuerza la posibilidad de que el Bayern se adelante al descanso y selle la victoria.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Bayern vs RB Leipzig Apuesta 3: Bayern ganará ambas mitades - Sí @ 2.22 en Sportium

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