Bayern vs Dortmund Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 31/10/26

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Bayern vs Dortmund por la Bundesliga el 31/10/26. Jugando en casa, el Bayern puede imponerse por la mínima para abrir brecha en lo más alto de la tabla.

Mejores apuestas Bayern vs Dortmund

1x2 y Ambos equipos anotan - Bayern Múnich y Sí ⭐ @ 2.01 en Sportium

Borussia Dortmund ganará cualquier mitad - Sí ⭐ @ 3.00 en Sportium

Primer goleador - Harry Kane ⭐ @ 3.65 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Bayern vs Dortmund son cortesía de Sportium, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bayern Múnich 2-1 Borussia Dortmund

Pronóstico de goleadores: Bayern Múnich: Harry Kane, Michael Olise - Borussia Dortmund: Serhou Guirassy

Tras un par de inesperados empates en la Bundesliga, el Bayern Múnich volvió a la cima el pasado fin de semana. Los bávaros se distanciaron del Friburgo con una victoria por 3-1 fuera de casa. El resultado permitió al Bayern abrir una brecha de tres puntos sobre el tercero y el cuarto clasificado de la liga.

Su siguiente misión es hacer lo mismo con el Borussia Dortmund, su rival más directo en la liga en los últimos años. Vincent Kompany ha estado lidiando con problemas de salud personales, por lo que podría no estar disponible en el banquillo hasta el próximo parón internacional.

Su asistente, Aaron Danks, probablemente dirigirá este partido clave del fin de semana. Tras su victoria entre semana en la DFB-Pokal, esperan otro resultado positivo.

El Dortmund ha seguido el ritmo del Bayern esta temporada y llega a este partido igualado a puntos. Podría haber sido líder de no haber empatado dos partidos consecutivos justo después del último parón internacional. Los de Niko Kovac sí sufrieron una derrota en la Champions League, pero desde entonces el balance ha sido en gran medida positivo.

El BVB necesitó un gol en el minuto 93 para resolver su eliminatoria de la DFB-Pokal ante el Werder Bremen entre semana. Ese resultado debería inspirarles para estar en su mejor nivel en el Allianz Arena este fin de semana. Tras ver cómo el Arsenal mantuvo relativamente a raya al Bayern en su propio campo, los visitantes confiarán en poder dar la sorpresa aquí.

Alineaciones probables Bayern vs Dortmund

Posible alineación del Bayern Múnich:

Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Brown, Laimer, Bischof, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Posible alineación del Borussia Dortmund:

Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Veerman, Nmecha, Beier, Sabitzer, Chukwumeka, Guirassy

El sólido historial del Bayern como local complica las cosas al Dortmund

El Bayern ha mostrado signos de vulnerabilidad esta temporada, especialmente en liga ante el Augsburgo y el Schalke. Aunque eso pueda animar a los visitantes, los locales deben estar confiados, ya que mantienen un 100% de victorias en casa esta temporada. Los bávaros siguen invictos en la Bundesliga este curso y tienen toda la intención de mantenerlo así tras este partido.

El Dortmund también atraviesa un buen momento, invicto en sus siete partidos de liga. Encadena tres victorias consecutivas en todas las competiciones, aunque antes de esa racha había pasado por tres partidos sin ganar. Die Schwarzgelben no han disfrutado de mucho éxito ante el Bayern en los enfrentamientos recientes.

Die Roten están invictos en los últimos cinco cara a cara consecutivos, con tres victorias en ese tramo. Los de Kompany ganaron los tres últimos enfrentamientos, incluido el doblete liguero la temporada pasada. De los últimos 10 duelos en el Allianz Arena, el Dortmund solo ha logrado una victoria frente a las ocho de los locales. Esto convierte al Bayern en la opción más sólida a favor como local.

Bayern vs Dortmund Apuesta 1: 1x2 y Ambos equipos anotan - Bayern Múnich y Sí @ 2.01 en Sportium

El Dortmund puede resistir durante una mitad

Aunque todo apunta a que el equipo local se hará con los tres puntos al final de los 90 minutos, el Dortmund debería tener algo de alegría en este partido. Los visitantes solo han ido por detrás en el marcador al descanso en uno de sus siete partidos de Bundesliga esta temporada. Por ello, confiarán en poder incomodar a los locales, al menos durante una mitad.

El Bayern ha sido dominante a lo largo de la campaña. Solo ha perdido una mitad en toda la liga, ante el Augsburgo, en un partido que acabó 2-2. Los de Kovac se inspirarán en ese dato, conscientes de que los locales no son invencibles.

El Dortmund ha hecho bastante daño al campeón alemán a lo largo del historial reciente de enfrentamientos. El BVB ganó al menos una mitad en cuatro de los últimos cinco cara a cara. Los dos encuentros más recientes vieron al Dortmund imponerse en alguna de las mitades, algo que podría merecer la pena tener en cuenta para este fin de semana.

Bayern vs Dortmund Apuesta 2: Borussia Dortmund ganará cualquier mitad - Sí @ 3.00 en Sportium

El Bayern cuenta con múltiples opciones ofensivas

Como el equipo más prolífico de la Bundesliga, cuenta con varios goleadores dentro de la plantilla. Con 25 goles en siete partidos, los bávaros promedian 3,57 goles por 90 minutos en liga. Tienen 10 goleadores distintos, con Michael Olise liderando la tabla con seis tantos.

Sin embargo, el recién nombrado Balón de Oro, Harry Kane, le sigue de cerca con cuatro. Entre ambos suman el 40 % de los goles del club en la Bundesliga. Kane, eso sí, se llevó el galardón individual más preciado del fútbol durante la semana.

Aunque no marcó el pasado fin de semana, anotó cuatro goles en sus tres partidos anteriores, con tres asistencias a su nombre. En dos de esos partidos, el capitán inglés abrió el marcador y anotó el primer gol del encuentro. Kane abrió el marcador en el mismo partido de la temporada pasada y marcó un doblete en el partido de vuelta, por lo que es una buena opción a favor para marcar primero.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Bayern vs Dortmund Apuesta 3: Primer goleador - Harry Kane @ 3.65 en Sportium

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