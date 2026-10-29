Bayer Leverkusen vs Stuttgart Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 31/10/26

El Bayer Leverkusen es cuarto tras siete jornadas, siete puntos por delante de su rival del sábado, el Stuttgart, decimoquinto.

Mejores apuestas Bayer Leverkusen vs Stuttgart

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Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Bayer Leverkusen vs Stuttgart son cortesía de Sportium, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bayer Leverkusen 3-1 Stuttgart

Pronóstico de goleadores: Bayer Leverkusen: Schick, Maza, Tillman - Stuttgart: Demirovic

El Stuttgart viaja al BayArena el sábado situado decimoquinto en la Bundesliga. Seis puntos de siete partidos son un rendimiento pobre para un club que compite en la Champions League esta temporada.

Sebastian Hoeness ha visto a su equipo perder cinco de sus primeros siete partidos. Todavía no han empatado ni un solo encuentro liguero esta temporada. La derrota por 3-2 en casa ante el Borussia Mönchengladbach el viernes marcó un nuevo punto bajo en lo que va de curso. El Gladbach había perdido seis partidos seguidos antes de su visita al Stuttgart.

Hoeness reconoció tras el partido que la relajación había empezado a afectar a sus jugadores. Su rendimiento como visitante es todavía peor, con tres puntos de cuatro desplazamientos.

El Leverkusen tampoco ofrece ningún respiro. El equipo de Carles Martínez es cuarto con 13 puntos y ha ganado los tres partidos como local. Sin embargo, sufrió una derrota por 3-0 fuera de casa ante el Hoffenheim el domingo. Martínez espera que su equipo supere sin contratiempos el duelo de DFB-Pokal ante el Nürnberg el miércoles.

Patrik Schick lidera el ataque con seis goles en liga. FotMob lo califica como el mejor del Leverkusen, con una puntuación de 7,79. Los locales también han ganado 19 de los últimos 31 enfrentamientos entre ambos equipos.

Alineaciones probables Bayer Leverkusen vs Stuttgart

Posible alineación del Bayer Leverkusen:

Flekken, Gutiérrez, Tapsoba, Quansah, Medina, Fernández, García, Tella, Maza, Tillman, Schick

Posible alineación del Stuttgart:

Seimen, Assignon, Mittelstädt, Hendriks, Jeltsch, Stiller, Karazor, Leweling, Führich, Undav, Demirović

El Leverkusen apunta a otro duelo de muchos goles

El mercado de ambos equipos anotan se ha cumplido en ocho de los últimos nueve enfrentamientos entre estos dos clubes de la Bundesliga. Este partido rara vez termina sin que ambos marquen.

Cabe destacar que el Leverkusen solo ha encajado un gol en sus tres primeras victorias como local en la 2026/27. El Stuttgart necesitará romper esa tendencia. Afortunadamente, su ataque ha funcionado mejor de lo que refleja el papel.

Pese a ocupar la decimoquinta plaza, el Stuttgart es séptimo en la tabla de xG de la Bundesliga (13,9). También es segundo en ocasiones claras desperdiciadas (22). Esto sugiere que los visitantes podrían generar con cierta facilidad al menos una buena oportunidad de gol en el BayArena.

El Stuttgart también tiene el segundo peor xG en contra (17,5). Por eso el mercado de que marquen y pierdan en la misma apuesta nos genera confianza. El mercado implica una probabilidad del 37 % de que esto ocurra, lo que parece un punto de entrada razonable.

Bayer Leverkusen vs Stuttgart Apuesta 1: 1x2 y Ambos equipos anotan - Bayer Leverkusen y Sí @ 2.70 en DAZN bet

El Leverkusen, con margen de sobra

El Leverkusen ha ganado los tres partidos como local esta temporada. Registró una victoria por 4-0 ante el Union Berlin y un triunfo por 2-0 frente al RB Leipzig. Dos de esos tres resultados superaron cómodamente el margen de dos goles. Ocho goles a favor y uno en contra reflejan a un equipo con plena confianza ante su propia afición.

El Stuttgart llega al BayArena con tres puntos de cuatro desplazamientos. Ha marcado solo cuatro goles fuera de casa en toda la temporada.

Sebastian Hoeness tampoco cuenta con Dan-Axel Zagadou ni con Josha Vagnoman. El colista Gladbach, de forma inesperada, logró marcarles tres goles el viernes pasado. El mercado de que el Leverkusen gane por un margen de al menos dos goles, con una probabilidad implícita del 38,2 %, resulta razonable. Esta podría ser la apuesta de mayor valor entre nuestras predicciones para el Bayer Leverkusen vs Stuttgart.

Bayer Leverkusen vs Stuttgart Apuesta 2: Hándicap 3 vías - Bayer Leverkusen -1 @ 2.62 en DAZN bet

Maza, para hacer pagar al Stuttgart

Ibrahim Maza es el segundo máximo goleador del Leverkusen junto a otro compañero, con dos goles. En total, acumula cuatro contribuciones de gol en lo que va de la Bundesliga 2026/27. FotMob también lo sitúa como el tercer mejor futbolista de la plantilla con un 7,44. Solo Patrik Schick y Aleix García puntúan por encima.

Su trabajo creativo es lo más destacado. Lidera al Leverkusen con 17 ocasiones creadas y un xA de 2,9. Si se combinan su xG y su xA, la cifra llega a 0,76 por 90 minutos.

La lesión en el muslo de Christian Kofane también hace que Maza tenga prácticamente asegurado un puesto de titular este fin de semana. Martin Terrier y Moussa Diaby también son baja. El mercado de gol o asistencia de Maza resulta atractivo, con una probabilidad implícita del 54,1 % frente a su tasa de contribución de gol superior al 57 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Bayer Leverkusen vs Stuttgart Apuesta 3: Gol o asistencia - Ibrahim Maza @ 1.85 en DAZN bet

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