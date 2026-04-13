Atlético de Madrid vs Barcelona Pronóstico y Apuestas Champions League | 14/04/26

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🔝Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Barcelona

Atlético de Madrid o Empate ⭐ @ 2.00 en 1xBet

Segunda parte - Ambos equipos marcan ⭐ @ 2.19 en 1xBet

Julian Álvarez marcará en cualquier momento ⭐ @ 2.90 en 1xBet

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Atlético de Madrid 2-2 Barcelona

Atlético de Madrid 2-2 Barcelona Pronóstico de goleadores: Atlético de Madrid: Julian Álvarez, Ademola Lookman - Barcelona: Robert Lewandowski, Lamine Yamal

El Atlético de Madrid asaltó Barcelona con una sorprendente victoria 0-2 en la ida. El primer triunfo de Diego Simeone en el Camp Nou como técnico rojiblanco llegó tras la expulsión de Pau Cubarsí en la primera mitad. Los goles de Julian Álvarez y Alexander Sorloth sellaron una ventaja de dos tantos que vale oro.

Simeone introdujo 10 cambios el pasado fin de semana, en un duelo donde los colchoneros cayeron 2-1 ante el Sevilla en LaLiga. La temporada del Atleti se centra ahora por completo en las copas, con la final de la Copa del Rey en el horizonte este mismo fin de semana.

Por su parte, el equipo de Hansi Flick viene de una semana positiva en el ámbito doméstico. El sábado se impusieron al Espanyol 4-1 en el derbi barcelonés. Los catalanes mantienen el control absoluto de la carrera por el título de LaLiga tras el último tropiezo del Real Madrid.

⚽Alineaciones Probables Atlético de Madrid vs Barcelona

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina, Lookman, Llorente, Koke, Simeone, Griezmann, Álvarez

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Cancelo, Martín, Araujo, Koundé, E. García, Pedri, Rashford, Fermín, Yamal, Lewandowski

🔥Las mejores apuestas Atlético de Madrid vs Barcelona

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Barcelona: Atlético de Madrid o Empate @ 2.00 en 1xBet

Los locales sellarán su pase a semifinales

La prioridad que el Atlético de Madrid ha dado a los torneos del KO les otorga una ventaja competitiva de cara a la vuelta. El Barcelona hizo rotaciones en la victoria del sábado por 4-1, pero tanto Pedri como Lamine Yamal disputaron los 90 minutos completos. Cubarsí cumple sanción tras su roja en la ida, mientras que el hombre clave, Raphinha, sigue de baja.

Los anfitriones también pueden tirar de memoria positiva tras el 4-0 que le endosaron a este mismo rival en la Copa del Rey el pasado febrero. Fueron letales a la contra en aquel partido, principalmente gracias a la velocidad de Ademola Lookman por banda. El Atleti generó 2.37 xG (goles esperados) frente a los 1.18 del Barça. Seguramente buscarán castigar a su rival al contragolpe una vez más.

El Atlético se apoyará en su fortaleza como local, que sigue siendo de las más imponentes de Europa. Si bien el Barça ganó 1-2 en el Estadio Metropolitano a principios de mes, no fue contra el once de gala colchonero. Antes de eso, el equipo de Simeone llevaba seis victorias consecutivas en casa en todas las competiciones.

Todo apunta a que, al menos, evitarán la derrota en los 90 minutos reglamentarios, con una probabilidad implícita del 50%.

2ºPronóstico Atlético de Madrid vs Barcelona: Segunda parte - Ambos equipos marcan @ 2.19 en 1xBet

Goles en el tramo final de la eliminatoria

A pesar de jugar con 10 hombres la mayor parte del encuentro de ida, el Barcelona tuvo el 58% de la posesión. Es probable que vuelvan a dominar el balón en esta cita.

A medida que el partido avance, Hansi Flick se verá obligado a asumir más riesgos. Esto sugiere que el choque terminará rompiéndose. Debería haber suficientes espacios para que el Atlético de Madrid explote las transiciones en la segunda mitad.

El Atleti ya no es ese bloque defensivo impenetrable de antaño. El 85% de sus partidos de Champions League esta temporada han terminado con ambos equipos viendo puerta. De hecho, no habían mantenido su portería a cero en la competición antes del partido de ida.

Sus partidos europeos de la temporada 2025/26 promedian 2.46 goles en la segunda mitad. Esos tantos se reparten equitativamente entre goles a favor y en contra de los de Simeone.

Mientras tanto, el 70% de los goles del Barça en Champions han llegado tras el descanso. Teniendo en cuenta cómo está la eliminatoria, apostar a que ambos marcan en la segunda parte podría ser la jugada más inteligente en tu casa de apuestas.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Barcelona: Julian Álvarez marcará en cualquier momento @ 2.90 en 1xBet

Julián Álvarez seguirá con su idilio europeo

Está siendo una temporada curiosa para Julian Álvarez, quien según los rumores está en la órbita del Barcelona. El ex del Manchester City está siendo mucho más efectivo en Europa que en el torneo nacional. Ha anotado solo un gol menos en sus 12 partidos de Champions que en sus 29 apariciones en LaLiga.

Solo Kylian Mbappé ha participado en más goles que Álvarez en esta edición del torneo. El campeón del mundo en 2022 parece crecerse en los grandes escenarios. Ya marcó un gran gol en el Bernabéu en los octavos de la temporada pasada. Además, el jugador de 26 años ejecutó magistralmente la falta que supuso el gol tras la roja de Cubarsí la semana pasada.

Álvarez promedia un gol cada 112 minutos en esta competición. También tiene 3.2 disparos por partido en la escena europea, frente a los escasos 1.9 de LaLiga.

El Barcelona ha encajado en seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. Su defensa podría ser aún más vulnerable aquí, dado que persiguen una remontada épica. Respaldar que Álvarez marca en cualquier momento, con una probabilidad implícita cercana al 35% según las cuotas del operador, ofrece un valor muy atractivo.