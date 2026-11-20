Los hombres de Cristian Chivu encabezan la tabla de puntos esperados en la Serie A y ahora necesitan empezar a convertir eso en puntos reales.

Mejores apuestas Atalanta vs Inter

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 2.60 en Luckia

Total - Menos de 3,5 goles ⭐ @ 1.77 en Luckia

Goleador en cualquier momento - Pio Esposito ⭐ @ 1.95 en Luckia

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Atalanta 0-2 Inter

Atalanta 0-2 Inter Pronóstico de goleadores: Inter: Esposito, Barella

El Atalanta recibe al Inter en el New Balance Arena este domingo, con el objetivo de sumar su cuarta victoria como local en sus últimos siete partidos de Serie A.

Estamos acostumbrados a ver al Atalanta pelear por los puestos altos de la Serie A en las últimas temporadas. Resulta extraño verlos rondando la zona baja de la tabla en 2026/27, pero no han estado a la altura defensivamente. Maurizio Sarri necesita revertir la situación.

Isak Hien y Odilon Kossounou, del Atalanta, podrían entrar en la convocatoria este fin de semana. Giacomo Raspadori se ha perdido los últimos cinco partidos por una lesión de isquiotibiales, pero también se espera que forme parte de la expedición.

La visita al Atalanta ha sido la fecha marcada para el regreso de Lautaro Martínez tras sus problemas de isquiotibiales. Tendrá que competir con un Pio Esposito en gran forma por un puesto en el once titular. Marcus Thuram es duda después de notar molestias en los isquiotibiales mientras estaba con su selección.

John Stones y Curtis Jones ya se han reincorporado a los entrenamientos y podrían estar disponibles para Chivu en Bérgamo. El Inter defiende una racha invicta de 17 partidos ante el Atalanta este fin de semana.

Alineaciones probables Atalanta vs Inter

Posible alineación del Atalanta:

Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi, Ederson, Pasalic, Elmas, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic

Posible alineación del Inter:

J. Martínez, Augusto, Bastoni, Akanji, Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Mkhitaryan, Pio Esposito

La presión aprieta sobre Sarri

El Atalanta no ha marcado en ninguno de sus dos últimos partidos como local de Serie A ante el Inter. Los nerazzurri sumaron victorias por 1-0 y 2-0 en sus dos últimas visitas a Bérgamo. Prevemos un marcador similar este fin de semana.

El Atalanta ha encajado 1,8 goles por partido en la Serie A esta temporada. Les marcaron tres el Parma y cuatro el Frosinone antes del parón internacional de noviembre. Dadas sus opciones ofensivas, el Inter parece una buena opción para marcar al menos un gol en este partido.

El Atalanta es solo décimo en la Serie A en ocasiones claras de gol creadas, por lo que podría tener dificultades. Esto a pesar de ocupar la séptima posición en toques en el área rival. Esto sugiere que les cuesta conectar las ideas en el último tercio del campo. En contraste, la temporada pasada fueron quintos de la Serie A en ocasiones claras creadas.

Los datos apuntan a una regresión, y esperamos que el Inter deje su portería a cero ante el Atalanta y añada más presión sobre Sarri. Nos parece la apuesta de valor de este pronóstico Atalanta vs Inter de esta noche.

Atalanta vs Inter Apuesta 1: Ambos equipos anotan - No @ 2.60 en Luckia

Valor en un partido con pocos goles

Cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre Atalanta e Inter han tenido dos goles o menos. Resulta, por tanto, algo sorprendente que las casas de apuestas hayan fijado el precio de menos de 3,5 goles en la cuota indicada.

El Inter tiene un xGA de 10,9, la segunda cifra más baja de la Serie A esta temporada. Encabezan la tabla de xG con 29,0. El Atalanta ha encajado una media de 1,8 goles por partido, frente a la cifra de 1,2 del Inter. Aun así, con dos de los atacantes clave del Inter ausentes o con problemas de forma física, podrían tener dificultades.

Los resultados recientes del Atalanta podrían estar distorsionando las cuotas. Sus últimos cinco partidos de Serie A han promediado 4,2 goles. Esperamos que eso cambie al enfrentarse a los vigentes campeones del Scudetto.

Atalanta vs Inter Apuesta 2: Total - Menos de 3,5 goles @ 1.77 en Luckia

El niño de oro azzurro sigue en racha

Pio Esposito ha marcado cinco goles en sus últimos cuatro partidos competitivos. Tres de ellos los anotó con su selección, incluido un doblete en la histórica victoria ante Francia. Esposito ha dado un paso al frente en el Inter ante la ausencia de Lautaro Martínez.

Se sitúa en el percentil 86 de la Serie A en xG sobre el marco (xGOT). También ha sido una amenaza por alto, situándose en el percentil 90 de la liga en remates de cabeza.

Dado que Esposito se ha convertido en una especie de estandarte del fútbol italiano últimamente, confiar en él este fin de semana parece buena idea. Puede marcar con una probabilidad implícita cercana al 52 % según las casas de apuestas. Es un buen valor para un jugador que ha marcado en cada uno de sus últimos cuatro partidos.

Atalanta vs Inter Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Pio Esposito @ 1.95 en Luckia

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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