Arsenal vs Sporting CP Pronóstico y Apuestas Champions League | 15/04/26

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🔝Mejores apuestas Arsenal vs Sporting CP

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Arsenal 1-1 Sporting CP

Arsenal 1-1 Sporting CP Pronóstico de goleadores: Arsenal: Viktor Gyökeres; Sporting CP: Gonçalo Inácio

En las últimas semanas, han surgido serias dudas sobre la capacidad del Arsenal para aguantar el ritmo en el tramo final de la temporada. Los "Gunners" perdieron la final de la Copa de la Liga y cayeron eliminados de la FA Cup en semanas consecutivas. Ahora, parece que su control sobre el título de la Premier League también se está escapando.

Los hombres de Mikel Arteta estuvieron muy por debajo de su nivel habitual el pasado fin de semana, perdiendo 2-1 en casa contra un Bournemouth de media tabla. Ese resultado ha reabierto por completo la lucha por el título, con el Manchester City presionando con fuerza. Por suerte para los locales, cuentan con la ventaja de 1-0 conseguida en la ida para este duelo en el Emirates el miércoles.

Dicho esto, el conjunto del norte de Londres tuvo fortuna al salir de Lisboa con ventaja, ya que su rendimiento fue bastante pobre. La Champions League ha sido su refugio particular esta campaña: los "Gunners" se mantienen invictos en 11 encuentros europeos. Confiarán en ese registro para intentar alcanzar las semifinales de forma consecutiva por primera vez en su historia.

Por su parte, el Sporting CP busca su primera aparición en unas semis de la UCL, pero tiene una tarea complicada por delante. Los "Leones" vencieron 1-0 a domicilio al Estrela el fin de semana, un resultado vital para mantener la moral alta. Sin embargo, la historia no juega a su favor: los clubes portugueses han perdido sus últimos nueve enfrentamientos en cuartos de final de la Champions.

Aun así, Rui Borges sacará conclusiones positivas de lo visto la semana pasada. El Sporting generó varias ocasiones claras, pero se topó con un David Raya espectacular bajo palos. Si logran replicar ese nivel de juego, podrían poner la eliminatoria de su lado.

⚽Alineaciones Probables Arsenal vs Sporting CP

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Saliba, Magalhães, Hincapié, Zubimendi, Rice, Eze, Madueke, Martinelli, Gyökeres.

Posible alineación del Sporting CP:

Silva, Fresneda, Diomande, Inácio, Araújo, Morita, Simões, Catamo, Trincão, Gonçalves, Suárez.

🔥Las mejores apuestas Arsenal vs Sporting CP

1er Pronóstico Arsenal vs Sporting CP: Ambos equipos marcan (BTTS) - Sí @ 2.05 en Sportium

Una defensa frágil abre la puerta a los goles

A pesar de los recientes tropiezos del Arsenal, sus números en la UCL siguen siendo excelentes. Han anotado 27 goles en 11 partidos, con una media de 2,46 por encuentro. Aunque dejaron su portería a cero en siete de esos 11 choques, últimamente se les ve mucho más vulnerables atrás.

Esto podría generar espacios para los visitantes, que se han mostrado punzantes en ataque, especialmente con Luis Suárez liderando la ofensiva. Los "Leones" han marcado 22 goles en sus 11 partidos europeos, promediando exactamente dos por encuentro. No obstante, han encajado 10 goles más que el Arsenal (15 frente a 5), lo que indica que suelen sufrir en la retaguardia.

Es muy probable que el equipo de Borges confíe en sus opciones de marcar al menos un tanto, sobre todo después de ver cómo el Bournemouth anotó dos veces en este mismo escenario el sábado. Además, en tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos, ambos equipos vieron puerta.

2ºPronóstico Arsenal vs Sporting CP: Goleador en cualquier momento - Viktor Gyökeres @ 2.35 en Sportium

Martinelli y Gyökeres, los nombres clave

Gabriel Martinelli ha sido la principal amenaza de los locales en esta competición. El brasileño ocupa el octavo puesto en la tabla de goleadores con seis tantos. También fue decisivo en la remontada de la semana pasada, con una internada que culminó en el centro preciso para el gol agónico de Kai Havertz.

Sin embargo, solo ha marcado una vez en sus últimos 10 partidos entre club y selección. Aun así, el Arsenal cuenta con otro jugador en un momento de forma espectacular. Viktor Gyökeres tuvo un regreso discreto a la que fue su casa la semana pasada, pero no hay duda de que es un finalizador de élite.

El sueco transformó el penalti contra el Bournemouth y le anularon otro gol por fuera de juego. Suma seis goles en sus últimos cinco partidos oficiales. Sin duda, Gyökeres será la mayor pesadilla para su exequipo este miércoles por la noche.

3er Pronóstico Arsenal vs Sporting CP: 1x2 - Empate @ 4.20 en Sportium

El invicto del Arsenal inclina la balanza

La victoria del Bournemouth el fin de semana puso de manifiesto los nervios que se respiran en el Emirates Stadium. El Sporting intentará aprovechar esa tensión, aunque los "Leones" solo han ganado uno de sus últimos ocho partidos europeos y su historial contra equipos ingleses es negativo.

No han ganado en ninguna de sus últimas 10 visitas a tierras inglesas, con un balance de cinco empates y cinco derrotas. Aunque el Arsenal ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, es difícil ignorar su imbatibilidad en la UCL. Además, los "Gunners" han pasado de ronda en 17 de sus últimas 18 eliminatorias europeas tras ganar el partido de ida fuera de casa.

Los locales solo han perdido uno de sus últimos 23 partidos europeos en el Emirates. Una derrota aquí parece casi imposible. Lo más probable es que el encuentro termine en tablas, lo que daría el pase al Arsenal en el cómputo global.