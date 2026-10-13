Arsenal vs Lille Pronóstico y Apuestas Champions League | 13/10/26

Los Gunners mostraron auténtico carácter para remontar un gol en contra y derrotar al Leeds el sábado. El martes se enfrentan a un Lille que ocupa la segunda plaza de la Ligue 1.

Mejores apuestas Arsenal vs Lille

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Arsenal 2-0 Lille

Pronóstico de goleadores: Arsenal: Saka, Gyökeres

El Arsenal recibe al Lille en el Emirates el martes por la noche, en la Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

Los Gunners ganaron su primer partido de la UCL esta temporada por 1-0 como visitantes ante el Nápoles, con Martin Ødegaard marcando el único gol del encuentro. Después llegó una victoria por 2-1 sobre el Leeds el sábado.

Sin embargo, el conjunto londinense tuvo que trabajar duro para conseguir el triunfo. Se vieron por detrás en el marcador al inicio de la segunda parte y solo lograron remontar gracias a los cambios oportunos de Arteta. El equipo de Mikel Arteta ha ganado ya cinco de sus últimos seis partidos.

Defensivamente, las cosas son algo más preocupantes a corto plazo. El Arsenal ha encajado seis goles en sus últimos tres partidos. William Saliba y Christos Tzolis están lesionados, mientras que Piero Hincapié tuvo que ser sustituido por una lesión de tobillo en la victoria ante el Leeds. Por suerte, Declan Rice, Ezri Konsa y Kai Havertz ya se recuperaron de las lesiones sufridas durante el parón de selecciones.

El Lille perdió 3-2 en casa ante el Real Betis en su primer partido de la Champions League. Ethan Mbappé fue expulsado en ese encuentro y estará sancionado para el viaje al norte de Londres. En el ámbito doméstico, el Lille está a un solo punto del líder de la Ligue 1, el Mónaco, así que no conviene subestimarlo en absoluto.

Alineaciones probables Arsenal vs Lille

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Calafiori, White, Konsa, Gabriel, Guimarães, Rice, Eze, Saka, Ødegaard, Gyökeres

Posible alineación del Lille:

Özer, Ngoy, Perraud, Ribeiro, Nianzou, Andre, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Perrin, Ueda

Los Gunners repetirán su plan de partido de Nápoles

El Arsenal mostró su firmeza defensiva en Nápoles hace un mes. Ganaron 1-0 y mantuvieron la portería a cero ante un Nápoles sólido. Parece que así es como Mikel Arteta quiere plantear las primeras rondas de la fase de liga de la Champions, especialmente mientras intenta defender el título de la Premier League al mismo tiempo.

William Saliba sigue de baja, pero el Arsenal ha encontrado una cobertura excelente durante su ausencia. Gabriel y Ezri Konsa deberían ser titulares juntos en el centro de la defensa, tal y como hicieron ante el Leeds. Konsa tuvo que abandonar la concentración de Inglaterra de forma anticipada por una lesión, pero ya se ha recuperado.

El Lille llega muy debilitado en zonas clave. Encajaron tres goles en casa ante el Betis y pierden a Mbappé por sanción, mientras que Hamza Igamane está de baja de larga duración por una lesión de ligamento cruzado. El Lille también ha marcado solo cuatro goles en sus últimos tres partidos en todas las competiciones. Por eso nos gusta apoyar una victoria local con portería a cero, con una probabilidad implícita del 50 %.

Arsenal vs Lille Apuesta 1: Arsenal gana y ambos equipos anotan - No @ 2.00 en Sportium

Ødegaard, de nuevo como principal creador del Arsenal

Martin Ødegaard fue el héroe en Nápoles durante el primer partido del Arsenal en la fase de liga de la Champions. Marcó el único gol del encuentro y controló con firmeza el centro del campo ante el Nápoles. El noruego sigue siendo el eje de este ataque, pese a haber sufrido una temporada pasada marcada por las lesiones.

Las estadísticas avanzadas sugieren que podemos esperar bastante más de Ødegaard. Actualmente acumula un xG más xA combinado de 3,3 en la Premier League, pero solo tiene dos contribuciones de gol hasta el momento.

Esa diferencia seguramente se reducirá en las próximas semanas. Cuenta con compañeros de sobra a los que dar un último pase, entre ellos Bukayo Saka, que remató seis veces él solo en la victoria ante el Nápoles. Esperamos que Ødegaard marque o asista con una probabilidad moderada del 53 %. Que el capitán del Arsenal registre una contribución de gol nos parece la apuesta de mayor valor de nuestro pronóstico Arsenal vs Lille.

Arsenal vs Lille Apuesta 2: Martin Ødegaard anota o asiste @ 1.90 en Sportium

Actuación controlada de unos Gunners que podrían acusar la acumulación de partidos

Ambos equipos atraviesan un calendario exigente. Muchos jugadores disputaron hasta cuatro partidos de selecciones este mes. Las piernas estarán pesadas en el Emirates el martes.

Por eso, Arteta sin duda buscará gestionar con cuidado a sus jugadores. Ganaron 1-0 en Nápoles sin necesidad de una lluvia de goles. Control antes que caos parece ser el estilo de Arteta en competición europea.

El Lille no llega en mala forma a esta cita. Ha ganado dos de sus últimos tres partidos en la Ligue 1, uno de ellos por 1-0 ante el Le Havre. La reciente fragilidad del Arsenal ante Brighton y Leeds es justo lo que buscamos aquí. Apoyamos dos goles o menos con una probabilidad implícita del 42 %, ya que el libreto de Arteta en la Champions League respalda esta tesis.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Arsenal vs Lille Apuesta 3: Total - Menos de 2.5 goles @ 2.40 en Sportium

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