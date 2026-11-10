Uruguay llega con Diego Forlán como seleccionador interino. El exdelantero asumió el cargo tras la salida de Marcelo Bielsa en agosto.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Argentina 2-0 Uruguay

Argentina 2-0 Uruguay Pronóstico de goleadores: Argentina: J. Álvarez, Paz

Argentina disputa su primer Clásico del Río de la Plata sin Lionel Messi en La Bombonera, en la madrugada del sábado.

Lionel Scaloni ha convocado a 28 futbolistas para enfrentarse a Uruguay. El combinado albiceleste no contará con Cristian Romero ni Lautaro Martínez por lesión. Por su parte, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul han quedado fuera de la lista.

El experimentado portero Emi Martínez está en la convocatoria pese a una fractura en la mandíbula, con una recuperación más rápida de lo previsto. Además, Aarón Anselmino, de 21 años, recibe su primera llamada a la selección absoluta.

Uruguay llega con Diego Forlán como seleccionador interino. Sustituyó a Marcelo Bielsa en agosto tras una decepcionante eliminación en la fase de grupos del Mundial. Japón les ganó 3-1 en el primer partido de Forlán al mando. Manuel Ugarte, Nahitán Nández y Brian Rodríguez están lesionados.

Miguel Merentiel se queda fuera de cara a la final de la Copa Sudamericana con Boca. Sebastián Jaume, del Albion, es la nueva cara que Forlán incorpora a la selección uruguaya absoluta.

Alineaciones probables Argentina vs Uruguay

Posible alineación de Argentina:

E. Martínez, Molina, Balerdi, Anselmino, Tagliafico, Paredes, E. Fernández, Mac Allister, Paz, J. Álvarez, Mastantuono

Posible alineación de Uruguay:

Rochet, Olivera, Araújo, Giménez, Viña, Valverde, Bentancur, de la Cruz, Pellistri, Núñez, Damiani

Los de Scaloni, llamados a adelantarse pronto en el marcador

Argentina llegó a la final del Mundial en julio. España necesitó la prórroga para imponerse 1-0. Desde entonces, la albiceleste ha ganado ambos amistosos sin encajar goles. Uruguay terminó tercero en su grupo del Mundial, con apenas dos puntos.

Cabo Verde y Arabia Saudí quedaron por delante de ellos en esa fase de grupos. Diego Forlán es solo un nombramiento interino. El legendario exdelantero acumula únicamente 23 partidos como entrenador de clubes. Su misión es estabilizar el barco pese a las bajas de varios futbolistas clave en el centro del campo.

Argentina ganó el último enfrentamiento por 1-0 en marzo de 2025. Esta doble apuesta también exige que el equipo local vaya por delante en el descanso. Esperamos que los argentinos encuentren al menos dos goles en este partido, y confiamos en que anoten a ambos lados del descanso.

Argentina vs Uruguay Apuesta 1: Argentina - Argentina (descanso - final) @ 2.35 en 1xBet

La forma de octubre apunta a una lluvia de goles

Argentina sumó diez goles en sus amistosos ante Burkina Faso y Benín. Su afición espera algo similar en La Bombonera. Uruguay suele ser un rival difícil de desarbolar, pero afronta este partido sin Manuel Ugarte ni Nahitán Nández.

Forlán tampoco cuenta con Brian Rodríguez ni Miguel Merentiel. Julián Álvarez, delantero principal de Argentina, solo ha marcado una vez en ocho partidos de LaLiga esta temporada. Eso lo sitúa en el percentil 35 en goles dentro de la máxima categoría española.

Lautaro Martínez también está de baja por lesión. Aun así, el equipo mantiene suficiente poderío ofensivo en conjunto. Uruguay encajó tres goles en una derrota amistosa en Japón el mes pasado. El mercado de más de 1,5 goles del Argentina vs Uruguay, a una probabilidad implícita del 55,56 %, parece razonable.

Argentina vs Uruguay Apuesta 2: Total Argentina - Más de 1,5 goles @ 1.77 en 1xBet

El ataque romo de los uruguayos debería sufrir en la Bombonera

Uruguay podría haber marcado en sus tres amistosos internacionales como visitante desde el Mundial, pero La Bombonera es harina de otro costal. Los uruguayos se han ido sin anotar en cinco de sus últimas siete visitas a Argentina.

En este partido nos decantamos por un encuentro de pocos goles, con Ambos equipos anotan - No. Esto bajo la premisa de que Argentina ganará sin encajar. Sin embargo, esta selección también cubre un posible empate sin goles o incluso una ajustada victoria visitante.

Nos lanzamos a este mercado confiados en que Argentina ganará sin encajar, aunque sin suficiente pegada para convertirlo en una goleada. Esta apuesta está disponible a una probabilidad implícita del 47,62 %. Cinco de los últimos ocho enfrentamientos entre estas selecciones en suelo argentino han tenido dos goles o menos.

Argentina vs Uruguay Apuesta 3: Total y Ambos anotan - Menos de 2,5 goles y No @ 2.10 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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