Tras la goleada de Argentina ante los sub-23 de Burkina Faso, esperan que el choque ante Benin tenga un tinte más competitivo, con Lionel Messi despidiéndose de la selección.

Mejores apuestas Argentina vs Benin

Resultado exacto - Argentina 4-0 Benin ⭐ @ 4.75 en Codere

Total - Menos de 4.5 goles ⭐ @ 2.10 en Codere

Mitad con más goles - Segunda mitad ⭐ @ 2.00 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Argentina vs Benin son cortesía de Codere, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional Codere España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Argentina 4-0 Benin

Argentina 4-0 Benin Pronóstico de goleadores: Argentina: Messi x2, Álvarez, Paz

Argentina recibe a Benin en el Estadio Monumental la madrugada del miércoles en lo que será el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste. Aunque sus rivales no sean los protagonistas habituales, este encuentro gira en torno a un único nombre propio: ¡Lionel Messi!

Messi disputará su 208ª y última convocatoria con Argentina, tras anunciar su retiro de la selección en agosto. El rosarino ha jugado 28 veces en este estadio, pero esta será la más trascendental. Esperamos un estadio repleto con el objetivo de celebrar la carrera de Messi, más que de centrarse en el aspecto competitivo del partido.

Además de Messi, Nicolás Otamendi también disputará su último encuentro con la selección. El defensor saldría de su retiro internacional solo para esta ocasión, haciendo el evento aún más especial. Por su parte, Juan Foyth y Thiago Almada se bajaron por lesión. Nicolás Tagliafico es duda y Rodrigo De Paul podría volver a la convocatoria.

Argentina ha sido implacable en esta fecha FIFA. Vencieron 4-0 a Bolivia y después golearon 7-0 a los sub-23 de Burkina Faso. Benin ocupa el puesto 114 del ranking mundial, por lo que apenas representa un rival temible para Argentina. Los africanos vencieron recientemente 2-1 a Mauritania en la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

Benin no contará con el lateral derecho Abdoul Rachid Moumini, que no puede viajar por motivos administrativos.

Alineaciones probables Argentina vs Benin

Posible alineación de Argentina:

Martínez, Giay, Otamendi, Romero, Medina, De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz, Messi, Álvarez

Posible alineación de Benin:

Djandjinou, Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou, Hassane, D'Almeida, Aloko, Olaitan, Ourorou, Tosin

Argentina, con opciones de repetir el marcador de la semana pasada ante Bolivia

Argentina firmó un 4-0 hace apenas ocho días. Vencieron a Bolivia en Córdoba con goles repartidos en ambas mitades. Lautaro Martínez y Nico Paz anotaron en la primera parte, mientras que Cristian Romero y José López marcaron en la segunda.

La diferencia de nivel vuelve a ser evidente aquí. Benin es 114º del mundo, y Argentina es subcampeona del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni ha anotado 11 goles sin recibir ninguno en esta ventana internacional.

Una noche de carácter ceremonial también podría mantener el ritmo contenido. Argentina no buscará una goleada desmedida en una despedida. Nico Paz suma tres participaciones en gol en sus dos últimos partidos con la selección. El mercado otorga a este resultado exacto una probabilidad implícita del 21 %. Creemos que podría ser mayor, ya que Benin tendrá dificultades para anotar y Messi, Álvarez y compañía deberían disfrutar de una tarde propicia.

Argentina vs Benin Apuesta 1: Resultado exacto - Argentina 4-0 Benin @ 4.75 en Codere

Benin no es la juventud de Burkina Faso

Benin es un equipo absoluto en funcionamiento, no el grupo de sub-23 al que se enfrentó Argentina ante Burkina Faso. Los africanos vencieron 2-1 a Mauritania en su debut clasificatorio para la Copa Africana de Naciones, una situación completamente distinta a la del último rival de Argentina.

El contexto importa en aquel 7-0. Burkina Faso llegó a Buenos Aires pocas horas antes del partido tras problemas con los vuelos, y alineó a un equipo compuesto mayoritariamente por jugadores sub-23, lo que infló el resultado.

Se espera que Scaloni haga rotaciones para la ocasión. Las sustituciones suelen romper el ritmo de un partido. Benin solo encajó un gol ante Mauritania en aquella eliminatoria. El mercado da una probabilidad implícita del 48 % a que haya menos de 5 goles. Esa cifra parece demasiado baja considerando el carácter ceremonial del partido. De hecho, podría ser la apuesta de más valor de nuestro pronóstico Argentina vs Benin de esta semana.

Argentina vs Benin Apuesta 2: Total - Menos de 4.5 goles @ 2.10 en Codere

Benin, con opciones de caer tras el descanso

Benin debería salir con un plan claro desde el inicio. Replegarse y frustrar a Argentina es el enfoque obvio para ellos. Sin embargo, mantener esa estructura durante 90 minutos es mucho más complicado.

El cansancio y los cambios deberían abrir el partido en la segunda mitad, y Argentina tiene el fondo de armario para castigar a unas piernas cansadas. Es probable que Messi también sea sustituido en algún momento, para regalarle la despedida que merece.

Argentina sí ganaba 5-0 al descanso ante Burkina Faso la semana pasada, pero aquello ocurrió en circunstancias muy distintas, ante jóvenes promesas. En cambio, en el triunfo ante Bolivia los goles se repartieron por igual en ambas mitades.

La preparación de Benin para este partido ha sido, según se informa, complicada, con vuelos incómodos y problemas de alojamiento para la plantilla. Una probabilidad del 50 % de que haya más goles en la recta final que en el primer periodo parece sorprendentemente baja, y creemos que debería aprovecharse.

Argentina vs Benin Apuesta 3: Mitad con más goles - Segunda mitad @ 2.00 en Codere

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

+