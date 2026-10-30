AC Milan vs Inter Milan Pronóstico y Apuestas Serie A | 31/10/26

El Inter lidera la Serie A y es uno de los tres equipos que no conocen la derrota en 2026/27. ¿Podrán mantener esta racha sin Lautaro Martínez, lesionado?

Mejores apuestas AC Milan vs Inter Milan

1x2 - Inter Milan ⭐ @ 1.95 en Luckia

Total - Menos de 2,5 ⭐ @ 2.25 en Luckia

Marcus Thuram gol o asistencia ⭐ @ 1.83 en Luckia

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico AC Milan vs Inter Milan son cortesía de Luckia, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: AC Milan 0-2 Inter Milan

Pronóstico de goleadores: Inter Milan: Thuram, Bonny

El Derbi della Madonnina vuelve a nuestras pantallas este fin de semana, con el AC Milan recibiendo al Inter de Milán por primera vez en 2026/27. Este partido enfrenta a dos equipos milaneses en momentos muy distintos, con el Inter liderando la clasificación y el Milan en quinta posición.

El AC Milan de Ruben Amorim cayó humillado 4-2 ante un modesto Bologna el miércoles por la noche. Era un partido que los rossoneri habían marcado como una oportunidad para sumar tres puntos y recortar distancia con el Inter. Sin embargo, Samuel Mbangula se destapó con un hat-trick memorable que dejó en silencio al San Siro. Ese resultado le dio a Amorim su primera derrota en la Serie A al frente del Milan.

El trabajo de Amorim en el Milan se ha complicado mucho en las últimas semanas por múltiples lesiones a jugadores clave. Aunque Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia y Alexis Saelemaekers son bajas de larga duración, Adrien Rabiot también está de baja.

Además, Ruben Loftus-Cheek sufrió una rotura muscular, y Fikayo Tomori se retiró lesionado ante el Bologna con un problema de isquiotibiales. Es una preparación desastrosa para uno de los partidos más importantes de la temporada del club.

En cuanto al Inter, también jugaron un partido de la Serie A entre semana. Se impusieron con comodidad por 2-0 en campo de un Venezia en apuros. A diferencia de sus vecinos de ciudad, parecieron salir indemnes del encuentro.

Cristian Chivu no podrá contar con su estrella Lautaro Martínez (muslo). Sin embargo, jugadores como Marcus Thuram y Yoann Bonny han dado un paso al frente para cubrir su ausencia. John Stones (muslo), Luis Henrique (muslo), Curtis Jones (muscular) y Benjamin Pavard (muslo) tampoco están disponibles por lesión.

Alineaciones probables AC Milan vs Inter Milan

Posible alineación del AC Milan:

Maignan, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Estupiñán, Jashari, Modric, Musah, Cisse, Pulisic, Camarda

Posible alineación del Inter Milan:

J. Martínez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Bonny

Los nerazzurri buscan imponerse por fin a los rossoneri

El Inter no ha ganado al Milan en ocho intentos. Esa racha tiene que terminar en algún momento. La diferencia de forma no podría ser más clara: el Inter está invicto en nueve partidos de liga, mientras que el Milan encajó cuatro goles en casa ante el Bologna el miércoles.

El técnico del Inter, Cristian Chivu, también dio descanso a Marcus Thuram antes del viaje a Venezia. Amorim no tiene ese lujo, con ocho jugadores actualmente de baja. Los rossoneri suman además dos nuevos golpes: perdieron a Tomori por un problema de isquiotibiales y a Gonçalo Ramos por una lesión de rodilla entre semana.

Con la decepcionante derrota del Milan en la Europa League ante el AFC Bournemouth y la pesada derrota en casa ante el Bologna, el equipo de Ruben Amorim es realmente vulnerable en estos momentos. Esperamos que un Inter comparativamente más fresco pueda ganar aquí, a una probabilidad implícita del 51,3 %. Esta cuota parece justa, dada la riqueza ofensiva de la que dispone el conjunto nerazzurro.

AC Milan vs Inter Milan Apuesta 1: 1x2 - Inter Milan @ 1.95 en Luckia

Un duelo con pocos goles, con ambos planteles sin sus estrellas ofensivas

Cada uno de los últimos cuatro enfrentamientos ha producido dos goles o menos. Dos terminaron 1-1, y dos se resolvieron 1-0.

Lautaro Martínez vuelve a ser baja para los visitantes. El Milan también se queda sin una larga lista de opciones ofensivas, entre ellas su máximo goleador junto a otro jugador, Adrien Rabiot. Los derbis suelen cerrarse en lugar de abrirse. El Inter ha encajado solo 10 goles en nueve partidos de Serie A en lo que va de temporada.

El contraargumento es real: estos dos equipos promedian 3,89 y 3,22 goles por partido respectivamente. Aun así, los precedentes son contundentes en este caso, y el mercado de Menos de 2,5 goles puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 44,4 %.

AC Milan vs Inter Milan Apuesta 2: Total - Menos de 2,5 @ 2.25 en Luckia

Thuram, candidato a héroe del derbi

Marcus Thuram suma siete contribuciones de gol en ocho partidos de liga. Cinco goles y dos asistencias lo convierten en el referente del Inter ante la ausencia de Lautaro Martínez.

FotMob lo valora con un 7,73 en 545 minutos disputados. También promedia 5,3 tiros por 90 minutos, con 12 a puerta. Sus estadísticas avanzadas son igualmente impresionantes: Thuram genera 0,87 goles y asistencias esperados combinados por 90 minutos.

Chivu también ha gestionado con cuidado sus minutos ante la baja de Lautaro. Thuram ha sido titular en seis de los ocho partidos de liga. Es casi seguro que arrancará ante los acérrimos rivales de ciudad del Inter. La defensa improvisada del Milan le ofrece a Thuram una oportunidad real de marcar la diferencia.

Esperamos que consiga un gol o una asistencia, a una probabilidad implícita del 54,6 %. La probabilidad real podría acercarse al 60 %, lo que convierte esta opción en la apuesta de valor de nuestro pronóstico AC Milan vs Inter Milan.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

AC Milan vs Inter Milan Apuesta 3: Marcus Thuram gol o asistencia @ 1.83 en Luckia

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