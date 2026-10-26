AC Milan vs Bologna Pronóstico y Apuestas Serie A | 28/10/26

El Bologna solo ha ganado una vez en casa del AC Milan en la Serie A desde 2008. Pocas veces ha sido un campo feliz para los emilianos, pero ¿hay esperanza tras dos victorias ligueras en las últimas tres?

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: AC Milan 2-0 Bologna

Pronóstico de goleadores: AC Milan: Ramos, Cissé

El Milan recibe al Bologna en el San Siro el miércoles por la noche, todavía invicto en la Serie A. El equipo de Ruben Amorim ha ganado cinco y empatado tres de sus ocho primeros partidos de liga.

Los rossoneri pasearon una victoria por 2-0 en campo del Udinese el domingo, afianzando su puesto entre los cuatro primeros de la Serie A. Adrien Rabiot ha sido el motor del equipo, con cuatro goles y tres asistencias. FotMob lo valora como el mejor de la plantilla, con un 7,67.

Las noches europeas han sido menos amables con los rossoneri. El Milan fue goleado 3-0 en campo del Bournemouth en la Europa League el jueves pasado. Por suerte, siguen siendo uno de los cuatro equipos invictos en la Serie A.

El Bologna llega 13º con ocho puntos. Raffaele Palladino tomó las riendas en septiembre tras la destitución de Domenico Tedesco, y ha empezado a enderezar el rumbo. El triunfo por 2-0 del sábado en Cagliari fue su segunda victoria en cuatro partidos. Sin embargo, el gol sigue siendo un problema, con solo ocho tantos marcados en ocho jornadas.

Palladino tampoco podrá contar con Emil Holm, Riccardo Orsolini ni Roberto Piccoli. El Milan tiene el derbi ante el Inter el sábado, así que los locales querrán sumar los tres puntos sin desgastarse demasiado.

Alineaciones probables AC Milan vs Bologna

Posible alineación del AC Milan:

Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán, Modric, Musah, Terracciano, Cissé, Pulisic, Ramos

Posible alineación del Bologna:

Skorupski, Darmian, Theate, Casale, Ferguson, Pobega, Miranda, Zortea, Odgaard, Cambiaghi, Bernardeschi

Los rossoneri, con opciones de ganar por al menos dos goles de diferencia

El Milan ha ganado por dos o más goles de diferencia en dos de sus tres primeros partidos en casa esta temporada. Arrollaron al Venezia y al Lecce por 2-0 y 3-0, respectivamente. Ante el Atalanta cayó la victoria por la mínima, pero ese rival despliega un estilo mucho más ofensivo que el Bologna.

El Milan ha promediado dos goles por partido en lo que va de curso. Cuatro de los últimos siete enfrentamientos de Serie A entre ambos equipos terminaron con un triunfo rossonero por dos o más goles de diferencia. Se trata de un porcentaje de acierto superior al 57% desde julio de 2020 hasta ahora.

Podemos respaldar este escenario para el miércoles por la noche, con una probabilidad implícita moderada del 37,04%. El Milan no tendrá mucho tiempo para preparar el partido, dado su desplazamiento a Udine el domingo por la noche. Aun así, cuentan con calidad ofensiva suficiente para sellar la victoria si rompen pronto la defensa del Bologna.

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El Bologna, con dificultades para marcar

Cuatro de los últimos seis enfrentamientos de Serie A entre ambos equipos en el San Siro terminaron con la portería a cero de los rossoneri. El conjunto de Amorim ha dejado su portería imbatida en dos de sus tres primeros partidos como local en 2026/27.

Con el Bologna situado apenas 13º en la liga en ocasiones claras creadas, el equipo de Raffaele Palladino podría tener problemas para inquietar la defensa del Milan. Federico Bernardeschi, máximo goleador visitante en el campeonato, solo suma dos goles en ocho partidos.

Podemos respaldar la portería a cero de alguno de los dos equipos para el miércoles por la noche, con una probabilidad implícita de apenas el 52,63%. Es un precio justo si se tiene en cuenta el historial de enfrentamientos y la escasa producción goleadora del Bologna.

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Los datos de xG apuntan a un partido con pocos goles

Resulta difícil esperar una lluvia de goles el miércoles. Aunque el Milan ha marcado tres tantos en cada uno de sus dos últimos partidos en casa, el Bologna es mucho menos incisivo en el último tercio del campo. El Bologna ocupa el puesto 14º en la tabla de xG de la Serie A, con apenas 10,6 xG generados en ocho partidos.

El equipo visitante también es 16º en la Serie A en tiros a puerta por partido, con un promedio de solo 3,8. En defensa, el Bologna ha sido más sólido: es 6º en la Serie A en xG en contra (9,9).

Todo esto sugiere que el Bologna no suele verse envuelto en partidos abiertos y de ida y vuelta. El conjunto emiliano aprieta filas y procura no conceder ocasiones claras. Con los rossoneri habiendo jugado solo el domingo por la noche, tendrán poco tiempo para recuperarse de cara al miércoles.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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