Bayern Múnich, la apuesta de valor para ganar la Champions por delante del Barça

Ambos equipos cuentan con una calidad real en ataque, pero los bávaros aspiran a tener más estabilidad en defensa, algo que podría resultar decisivo en la Champions League.

Bayern Múnich - Ganador de la Champions League

Mercado Cuota ⭐ Bayern Múnich gana la Champions League 7.00

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

El Barça, claro favorito a la Champions League

Arsenal, Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid y PSG arrancaron la temporada como los principales candidatos a ganar la Champions League. Sin embargo, apenas transcurrida una jornada de la fase de liga 2026/27, ya ha emergido un claro favorito.

El Barça se ha distanciado del resto con actuaciones dominantes en el ámbito doméstico, además de golear 5-1 al Feyenoord en su estreno en la Champions League. Sus cuotas se han recortado, y el equipo de Hansi Flick cuenta ahora con una probabilidad implícita del 20% de ganar el torneo.

Sin embargo, la recta final de la temporada todavía queda a más de seis meses vista. Persisten las dudas sobre si el planteamiento ofensivo del Barça funcionará ante los mejores equipos en las fases decisivas de la competición.

En la temporada 2024/25, los culés alcanzaron las semifinales, pero cayeron por un ajustado 7-6 ante el Inter de Milán en una eliminatoria a doble partido apasionante. La pasada edición se quedaron en cuartos de final, eliminados por 3-2 en el global ante el Atlético de Madrid.

Aunque el Barça siga superando con claridad a los rivales más débiles, las dudas sobre su defensa frente a los mejores equipos de Europa seguirán presentes. Esas vulnerabilidades sugieren que podría existir una opción mejor a una cuota más alta en el mercado de campeón de la Champions League.

El Bayern Múnich parece el mejor situado entre los perseguidores. Michael Olise y Harry Kane hacen un trabajo inmenso liderando el ataque, mientras hay señales de que su defensa está mejorando. Eso deja a Vincent Kompany en una posición sólida para conquistar su primer título de Champions League como entrenador.

Dos fuerzas ofensivas despiadadas

Barcelona y Bayern Múnich fueron devastadores en ataque la temporada pasada, y poco ha cambiado en esta. El Barça, eso sí, ha sido todavía más productivo en el último tercio del campo.

El equipo de Flick ha ganado sus ocho partidos competitivos, anotando al menos dos goles en cada uno de ellos. Ya ha marcado cinco tantos en cuatro ocasiones distintas. Eso se suma a la victoria por 7-2 sobre el Racing de Santander en LaLiga el mes pasado.

En liga, el Barça promedia 4,07 xG (goles esperados) por cada 90 minutos. Sin embargo, se ha beneficiado de un calendario favorable: el campeón vigente de España todavía no se ha medido a ningún rival que terminara entre los siete primeros de LaLiga 2025/26.

A diferencia del Barça, el Bayern Múnich ya ha tropezado en la Bundesliga. El Schalke, recién ascendido, le sorprendió con un 0-0 a principios de septiembre, pese a que el equipo de Kompany tuvo el 83% de la posesión y generó seis ocasiones claras.

Esa fue una ocasión poco habitual en la que el Bayern no fue despiadado de cara a puerta, pero desde entonces ha recuperado su mejor forma ofensiva. Los bávaros golearon 5-0 al Bodo/Glimt en su estreno en la Champions League. Además, le endosaron siete goles sin respuesta al Union Berlín en su último partido de Bundesliga.

El Bayern ha acumulado 12,53 xG en las cuatro primeras jornadas de Bundesliga, con comodidad la cifra más alta de la categoría. También es el máximo goleador de la competición con 14 tantos. Duplicó su cuenta frente al Union justo antes del parón de selecciones.

¿Es ahora el momento de confiar en que el Bayern llegue hasta el final?

Lograr victorias amplias de forma habitual en el ámbito doméstico no siempre es indicador de éxito eventual en la Champions League. Barcelona y Bayern Múnich sumaron 217 goles en liga entre ambos la temporada pasada. Sin embargo, fue el PSG quien defendió con éxito su corona europea.

Ganar una tercera Champions League consecutiva podría quedar fuera del alcance del equipo de Luis Enrique en 2027. Mantener esa intensidad y esa consistencia durante un periodo tan largo no es tarea fácil al más alto nivel. El PSG solo ha ganado dos de sus cinco partidos de Ligue 1 hasta ahora, lo que podría anticipar un declive.

Entre los otros candidatos, hay distracciones significativas fuera del terreno de juego en el Manchester City. Eso hará todavía más difícil la tarea de Enzo Maresca de conquistar la gloria europea en su primera temporada.

El Arsenal vuelve a parecer el aspirante más probable de la Premier League al mayor premio de Europa. Sin embargo, Arteta y los Gunners siguen siendo los eternos subcampeones de la Champions League. Estuvieron muy cerca la temporada pasada, pero carecen de la potencia de fuego del Bayern Múnich o del Barcelona.

Con un Real Madrid poco convincente hasta ahora bajo las órdenes de José Mourinho, el Barça y el Bayern destacan como las mejores opciones. Teniendo en cuenta las últimas cuotas del mercado, el equipo de Kompany ofrece mayor valor, con una probabilidad implícita de alrededor del 14%.

El Barça ha introducido cambios en 2026 para proteger su línea defensiva adelantada. Sin embargo, lleva cuatro partidos sin mantener la portería a cero, encajando al menos un gol ante Feyenoord, Levante, Racing y Sevilla. Eso sugiere que la zaga de Flick seguirá siendo vulnerable en las fases decisivas de la Champions League.

Existían dudas similares sobre el planteamiento arriesgado del Bayern, pero solo ha concedido 2,3 xG en sus cuatro primeras jornadas de Bundesliga, el mejor registro de la categoría. Además, limitó al Bodo/Glimt a apenas 0,30 xG en su estreno europeo. Son señales positivas para el equipo de Kompany, que ahora podría estar preparado para llegar hasta el final en la Champions League.

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