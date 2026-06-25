Apostamos a que Lamine Yamal arrancará con fuerza ante Uruguay

Lamine Yamal es el jugador del que todo el mundo habla y todo apunta a que será titular frente a Uruguay este fin de semana. La talentosa perla azulgrana se estrenó como goleador en un Mundial con España ante Arabia Saudí. Y ten por seguro que no será su último tanto en la gran cita global.

Lamine Yamal vs Uruguay Cuota ⭐ Primer goleador 5.00 Goleador en cualquier momento 2.50

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🚀La Roja busca el liderato del grupo

El partido más crucial de España en el Grupo H llega en la última jornada y el choque contra Uruguay es uno de esos que no se pueden permitir perder. Si La Roja cae y Cabo Verde vence a Arabia Saudí, los hombres de Luis de la Fuente terminarían en la tercera posición. Un escenario que sería una auténtica decepción para los que partían como favoritos antes del torneo.

Los españoles se redimieron de su sorprendente empate ante Cabo Verde pasando por encima de los saudíes con un contundente 4-0, pero ahora toca dar continuidad a esa mejora. El combinado europeo tiene, sin duda, argumentos de sobra para sacar el resultado que necesita, pero la Celeste nunca es un rival fácil de batir. Yamal podría tener un papel determinante en Zapopan.

La joven estrella del Barcelona disfrutó de su primera titularidad en el torneo en el último encuentro y su selección ofreció una imagen infinitamente mejor. El extremo de 18 años solo disputó la primera mitad, una decisión de Luis de la Fuente para ir dosificando y mejorando su tono físico de cara a las eliminatorias. Con todo lo que hay en juego este fin de semana, esperamos que vuelva a salir de inicio.

España jamás ha perdido contra Uruguay, encadenando tres victorias consecutivas; sin embargo, el último precedente entre ambos data de hace más de una década. Nos espera un duelo fascinante en el Estadio Akron.

🔍Cómo pueden los apostadores jugar a favor de Yamal vs Uruguay

Yamal registró cinco remates —incluidos dos a puerta— además de firmar su gol contra los Halcones Verdes. Su selección se marchó al descanso con un cómodo 3-0 a favor, un contraste radical comparado con el 0-0 frente a los caboverdianos. De la Fuente esperará un guion similar contra Uruguay.

Si Yamal es titular, incluso con la idea de jugar 60 minutos o menos mientras recupera su ritmo competitivo óptimo, es una opción a la que vale la pena apostar. Buscar un pronóstico a que abre el marcador —tal como hizo ante los saudíes— parece una gran lectura. Lamine es la mayor amenaza de España y tiene total libertad para buscar el uno contra uno, encarar hacia dentro desde la banda derecha y poner a prueba al guardameta rival.

Es cierto que arrastraba molestias físicas recientes, pero el atacante viene de firmar una temporada estratosférica. Registró 24 goles y 18 asistencias con el Barça en la campaña 2025/26 y ya acumula 19 participaciones directas en goles (G/A) con la absoluta. Estará hambriento por seguir dejando su huella en el gran evento de este verano.

Aunque solo ingresó al terreno de juego en el minuto 71 contra Cabo Verde, a Yamal le bastó para ser el jugador con más regates completados del partido. El chaval aportó una marcha más, verticalidad y desborde inmediato, a pesar de que el equipo no logró romper el cerrojo rival. Puede generar el mismo impacto saliendo desde el inicio contra Uruguay que el que demostró ante los saudíes.

En cualquier casa de apuestas, el jugador de La Masía cotiza a 2.50 si marca en cualquier momento. No obstante, considerando que sus minutos podrían ser limitados y gestionados por el cuerpo técnico, que anote el primer gol del encuentro (5.00) se presenta como una opción de lo más sólida. Con una cuota significativamente más alta, este operador nos ofrece el verdadero valor para meter en nuestra apuesta combinada del fin de semana.

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