El registro en 1xbet es uno de los procesos más sencillos que nos vamos a encontrar entre las casas de apuestas del mercado español, y en esta guía te explico cómo hacerlo desde cero, ya sea desde el ordenador o la app de 1xbet. Si estás pensando en registrarte en 1xbet, posiblemente porque hayas oído hablar del potencial de sus cuotas, y no sabes por dónde empezar, aquí vas a encontrar cada paso explicado de forma clara y sin complicaciones.

Sobre 1xbet

Este operador se ha posicionado entre los fuertes, sin hacer mucho ruido, gracias a la mejor publicidad que es el boca a boca y a su código promocional 1xbet. Destaca por la variedad de mercados deportivos, por su app móvil fluida y por disponer de un catálogo de promociones que bien compite con los grandes del sector, pero por encima de todo son sus cuotas, lo que ha llamado la atención de los apostantes más experimentados y exigentes. Sobra decir que el sitio cuenta con licencia oficial para comercializar sus productos en nuestro país y opera bajo las normativas de juego seguro en España. Si quieres conocer con más detalle las virtudes de esta casa, te invito a que visites nuestro artículo de opiniones sobre 1xbet, donde profundizamos mucho más.

Paso a paso: ¿Cómo abrir una cuenta con 1xbet?

Si te preguntas cómo crear una cuenta en 1xbet desde el ordenador, sigue estos pasos:

Entra al sitio web oficial del operador desde este enlace. Pulsa en el botón “Registrarse” que aparece en la parte superior. Rellena los datos personales solicitados como nombre, correo electrónico, documento de identidad, número de teléfono… Acepta los términos y condiciones del sitio. Activa la opción de participar en promociones si quieres el bono de bienvenida de 1xbet Confirma tu alta con el código que recibirás por SMS. Realiza tu primer depósito si deseas empezar a apostar de inmediato.

Con esto habrás completado el registro de 1xbet desde el ordenador en pocos minutos, y ya tendrás acceso a todos los juegos y apuestas disponibles en la plataforma, recordemos, en todo momento bajo el ámbito de la ley.

Registrarse con la app

Si prefieres la opción de registrarte en 1xbet desde el móvil, el proceso es igual de rápido. Comentar que es igual de sencillo hacerlo a través del navegador web o la aplicación, pero por comodidad que supone, nos quedamos con la opción de la app:

Descarga la app desde el sitio web o desde la tienda oficial, sea Android o iPhone. Abre la aplicación y pulsa el botón de registro. Introduce tus datos personales tal como aparecen en tu documento oficial. Introduce el código de verificación que recibirás en tu dispositivo. Activa la opción de recibir bonos si quieres aprovechar el de bienvenida. Ingresa fondos para comenzar a jugar cuando te apetezca.

Registrar una cuenta en la app suele ser incluso más rápido que desde el navegador. La ventaja de todos modos se aprecia a posteriori, ya que el acceso directo y la navegación por la app, va a resultar más dinámico con la aplicación.

Requisitos para abrir y verificar una cuenta

Términos y Condiciones

Antes de completar tu 1xbet registro, debes cumplir con lo siguiente:

Ser mayor de 18 años.

Residir en España.

Facilitar datos reales y verificables.

No tener otra cuenta previamente creada.

Aceptar las normas de juego.

Usar métodos de pago a tu nombre.

Verificación KYC

La verificación KYC es un proceso obligatorio para garantizar la seguridad del usuario y del operador. Se solicita para evitar fraudes, suplantaciones y actividades ilegales.

Pasos para completarla:

Accede a tu perfil una vez finalizado el registro. Sube una foto o escaneo de tu documento de identidad. Adjunta un comprobante de domicilio o bancario de cara a posibles retiros de saldo. Espera la confirmación del operador, que suele tardar entre 24 y 48 horas.

Documentación para abrir tu cuenta

Para formalizar el 1xbet registro, generalmente basta con:

DNI, NIE o pasaporte vigente.

Documento que confirme tu residencia (factura, extracto bancario o certificado).

Con esta documentación validada, tu cuenta quedará totalmente operativa para usar todas las funciones del sitio y permitir los retiros de saldo.

Beneficios de abrir una cuenta en 1xbet

Al completar tu 1xbet registro, puedes acceder a un bono del 100% sobre tu primer depósito, con un máximo de 300€. Para activarlo solo necesitas ingresar al menos 10€ y, por supuesto, tener activa la opción de recibir promociones, algo que deberás indicar durante el proceso de registro o después en tu perfil, pero siempre antes del primer ingreso.

El saldo extra se libera mediante apuestas combinadas de un mínimo de 3 selecciones, cumpliendo el rollover indicado por el operador. Además del bono en sí, existen otras promociones regulares en 1xbet para usuarios ya registrados, y atendiendo a otros beneficios, en esta casa te estarás dando de alta en una plataforma con cuotas muy competitivas, una gran variedad de deportes y mercados poco habituales que no se encuentran en otras casas.

Cómo apostar por primera vez tras abrir mi cuenta

Una vez finalizado tu registro en 1xbet y hecho el primer depósito, apostar es muy sencillo. Basta con buscar el evento deportivo que te interese y el tipo de apuesta, luego ya seleccionar la cuota y confirmar tu pronóstico desde el cupón de apuesta. La interfaz es intuitiva y permite apostar en directo, prepartido o combinar mercados, y es que además de apuestas simples, se pueden jugar apuestas combinadas y apuestas de sistema.

Cómo resolver problemas comunes al abrir una cuenta

1xbet no me deja abrir una cuenta

Asegúrate de no haber registrado antes otro perfil y revisa si introduces bien los datos obligatorios.

No me llega el código al móvil o correo

Verifica que el número o el email sean correctos y solicita un reenvío desde la opción correspondiente.

No puedo iniciar sesión

Comprueba tus credenciales y, en caso de olvido, usa la función de recuperación de contraseña.

Error de identificación

Puede deberse a un fallo con el documento enviado o una foto poco legible. Repite el proceso KYC con más claridad.

De todos modos, para resolver cualquier inconveniente como los aquí citados, el sitio ofrece soporte con su equipo de atención al cliente mediante:

Chat en vivo: disponible todo el día, con respuestas rápidas de entre 2 y 5 minutos.

Correo electrónico: clientes@1xbet.es , muy útil para casos más complejos, con tiempos de respuesta entre 12 y 24 horas.

Número de teléfono: 900 877 030, para un trato más directo y personal.

Preguntas frecuentes

¿Puedo abrir más de una cuenta?

No puedes hacer más de un 1xbet registro. El operador solo permite una cuenta por usuario, persona y documento de identidad, y esto es algo que se aplica a todos los sitios de juego que operan de forma legal en España.

¿Cómo obtener el bono por registro?

Para conseguir el bono por registro de 1xbet, que consiste en un 300% del primer depósito, debes activar la opción de recibir promociones y realizar un depósito mínimo de 10€. Luego tendrás que cumplir con el proceso de liberación, que trata de jugar una serie de apuestas combinadas.

¿Es obligatorio verificar la identidad?

Sí, sin la verificación de identidad en 1xbet no podrás retirar fondos ni acceder a todas las promociones. Hay que entender que antes de mandar dinero real a un usuario, el operador tiene que tener la certeza de saber quién se encuentra al otro lado.

¿Se puede registrarse en 1xbet desde el móvil?

Sí, puedes formalizar el registro 1xbet desde el móvil, tanto desde la app como desde la versión para dispositivos móviles del sitio web. De hecho, hoy por hoy es más normal que los jugadores escojan esta opción por delante del ordenador.

¿Cuánto tarda en validarse la cuenta?

La validación suele tardar entre 24 y 48 horas desde que envías la documentación. En mi caso particular, ha sido cuestión de minutos. Todo depende de la claridad de los documentos que se envíen.