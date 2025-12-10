1xBet Opiniones: Guía completa para apostar en 2025

Si hay una casa de apuestas que podemos definir como completa y versátil, esa es 1xBet, que ha irrumpido con mucha fuerza en el mercado español. Su trayectoria internacional es más longeva, pero en España ha ganado terreno en los últimos años gracias, principalmente, a sus cuotas altas, su variedad de mercados y un bono de bienvenida muy competitivo al que puedes acceder con el código promocional 1xBet “BETGOAL”.

En esta guía, analizaremos todo lo que necesitas saber sobre las opiniones de 1xBet, abordando su oferta de apuestas, experiencia de uso, medidas de seguridad, opciones de pago y el funcionamiento de su app. Al final, te daremos nuestra opinión tras haber probado la plataforma a fondo durante varias semanas.

Aspecto Descripción Seguridad 1xbet cuenta con licencia para operar en España Bono de bienvenida 100% del primer depósito hasta 300€ Deportes Variedad total en tipos de apuestas Cuotas 1xbet es una casa top en materia de cuotas Streaming Sin servicio de streaming Aplicación móvil iOS y Android Opciones de pago Tarjeta bancaria, transferencia y Bizum Atención al cliente Chat, correo electrónico y teléfono Valoración media 4/5 Registro Ir a 1xBet

Información general 1xBet

1xBet es una de las casas de apuestas deportivas online que más está creciendo en España. Es una marca de la compañía Wagerfair S.A., lo que antes era “Apuestas Cruzadas”, y tiene su sede en Valencia, desde donde ha logrado posicionarse como una referencia para quienes buscan una casa centrada en las apuestas deportivas, que marca las diferencias por valores como las cuotas y unos tipos de apuestas que van más allá de lo convencional. En España cumple todos los requisitos exigidos para comercializar sus productos, lo que garantiza que 1xbet es legal y cumple con los parámetros de juego responsable establecidos por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), lo que ayuda a impulsar las opiniones de 1xbet. A diferencia de otras casas de apuestas más centradas en el casino, 1xbet destaca especialmente por su enfoque al deporte, ofreciendo desde las competiciones más populares como LaLiga o la Champions League, hasta ligas menores y deportes menos habituales, todo ello bajo una interfaz moderna y sofisticada, pero muy práctica y bien organizada. No obstante, también dispone de sección de casino online para quienes buscan alternativas de entretenimiento adicionales.

¿Es seguro apostar en 1xBet?

Una de las preguntas más repetidas en las opiniones de 1xbet es si 1xbet es confiable. La respuesta es afirmativa, ya que, al contar con la licencia DGOJ a través de Wagerfair S.A. en España, la web opera bajo estrictos protocolos de seguridad, incluyendo cifrado SSL, sistemas de verificación de identidad y herramientas de control para prevenir el juego problemático. Por supuesto que cumple con los estándares de protección de datos exigidos por la normativa europea, y así queda claro que 1xbet es seguro y ofrece un entorno regulado para apostar.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 1xBet?

Al revisar las 1xBet opiniones, hemos detectado varios puntos fuertes y algunas áreas de mejora que conviene valorar antes de registrarse:

1xBet Pros 1xBet Cons ✅ Amplísima oferta de deportes y mercados. ❌ Interfaz que puede resultar algo recargada para usuarios nuevos. ✅ Cuotas muy competitivas. ❌ El bono exige cumplir requisitos de apuesta estrictos (apuestas combinadas). ✅ Bono de bienvenida del 100 % hasta 300 €. ❌ No dispone de streaming en directo para España. ✅ App móvil completa y rápida. ❌ Carece de Cash Out ✅ Métodos de pago variados (incluido Bizum). ✅ Variedad en tipos de apuestas

Cómo registrarse en 1xBet

Si quieres apostar en 1xBet desde España, lo primero que necesitas es registrarte en 1xBet. Como exige la normativa de la DGOJ, el juego online está reservado exclusivamente para mayores de edad que residan en territorio español. El proceso de alta es rápido y puede completarse desde cualquier dispositivo, ya sea móvil o de escritorio.

Estos son los pasos para registrarte en 1xBet:

Entra en la web oficial de 1xBet desde este enlace. Haz clic en “Registrarse” en la parte superior de la página. Completa el formulario con tus datos personales (nombre, DNI, dirección, etc.). Introduce el código promocional: BETGOAL Elige un método de pago y realiza tu primer depósito. Disfruta del bono de bienvenida de 1xbet del 100% del primer ingreso hasta un máximo de 300€. Empieza a explorar la plataforma y a apostar de forma responsable.

La verificación de identidad es obligatoria para retirar fondos y acceder a la totalidad de las promociones, así que te recomendamos completar ese paso cuanto antes para evitar problemas más adelante.

Bono de bienvenida de 1xBet

Vamos a hablar del bono de bienvenida de 1xBet, muy particular en cuanto a su funcionamiento e ideal para quienes quieren empezar a apostar con un extra. El bono consiste en un 100 % adicional sobre tu primer depósito, hasta un máximo de 300 €. Esto significa que, si depositas 100 €, empezarás a jugar con 200 €. Para conseguirlo, debes registrarte y hacer tu primer ingreso de al menos 10 €.

Eso sí, como ocurre con todos los bonos que se entregan como saldo, tiene unas condiciones: deberás hacer apuestas combinadas que sumen 5 veces el importe del bono, con al menos 3 selecciones y cuotas mínimas de 1.4 por selección. El bono caduca a los 30 días si no se libera, y sólo puedes convertir en dinero real un máximo igual al valor recibido. Además, según la normativa española de la DGOJ, este tipo de promociones está restringido a usuarios verificados con cuenta de más de 30 días de antigüedad y con identidad confirmada, por lo que no todos podrán acceder de inmediato a la oferta.

En resumen, una oferta potente, pero pensada para usuarios activos y que les gusten las apuestas combinadas.

Deportes disponibles en 1xBet

Una de las razones por las que las 1xbet opiniones suelen ser positivas es la enorme variedad de deportes disponibles. Se pueden encontrar competiciones de fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1, MMA, ciclismo, dardos y hasta deportes menos habituales como fútbol australiano, cricket o squash. Las 1xbet apuestas también tratan los sucesos a largo plazo, como qué equipo ganará un torneo o qué jugador terminará de máximo goleador. Pero es que el panorama no termina aquí, porque también destaca la cobertura de competiciones femeninas, y ligas regionales, con un repertorio de deportes, ligas y torneos, que no nos dejará indiferentes.

Deportes en 1xbet Tipos de apuestas Fútbol Líneas de hándicap, línea de gol, goleador, número de tarjetas,… Baloncesto Ganador con hándicap, ganador al descanso, línea de puntos, primero en llegar a X puntos,… Tenis Ganador del partido, ganador del 1er set, hándicap de juegos, nº de tie breaks,… UFC Ganador del combate, número de rounds, método de victoria, victoria sin empate,… Fórmula 1 Ganador de la carrera, ganador de la clasificación, subirá al podio,…

¿Cómo funcionan las cuotas en 1xBet?

Para entender cómo funcionan las cuotas en el operador, conviene recordar que las cuotas representan la probabilidad implícita de un resultado. Por ejemplo, una cuota de 2.00 equivale a un 50 % de probabilidad (1 ÷ 2.00). Sin embargo, las casas no publican cuotas exactas a la probabilidad real, sino que añaden un margen —conocido como overround— que asegura su beneficio.

Según análisis independientes, el margen de 1xBet apuestas ronda el 6 % en mercados en vivo, una cifra competitiva dentro de las casas reguladas en España y que en eventos muy populares puede bajar notablemente.

Ejemplo práctico: Real Madrid vs Barcelona

Supongamos que para un clásico en LaLiga, 1xBet ofrece las siguientes cuotas en el mercado 1X2:

Real Madrid gana → cuota 2.10 → probabilidad implícita = 1/2.10 = 47.62 % Empate → cuota 3.50 → probabilidad implícita = 1/3.50 = 28.57 % Barcelona gana → cuota 3.90 → probabilidad implícita = 1/3.90 = 25.64 % Si sumamos: 47.62 + 28.57 + 25.64 = 101.83 %

El margen de la casa sería 1.83 %, lo que es bastante ajustado y favorable para el usuario.

Este margen se calcula transformando las cuotas en probabilidades y sumándolas. Lo que exceda del 100 % es lo que se queda la casa. Cuanto más bajo sea este porcentaje, mayor valor obtiene el usuario en sus apuestas. Ahí es donde 1xBet resulta interesante: su estructura de márgenes es más ajustada que la media, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes comparan cuotas antes de apostar.

Este escenario abre la puerta a las llamadas cuotas con valor (value bets), que aparecen cuando la probabilidad real que calculas de un resultado es mayor que la implícita en la cuota de la casa. Dicho de otro modo, si crees que el Barça tiene un 35 % de opciones de ganar (cuota justa 2.85) y 1xBet ofrece 3.90, estás ante una cuota con valor. En resumen, las cuotas de 1xBet son uno de sus mayores atractivos: altas, competitivas y con margen ajustado, lo que explica gran parte de la buena reputación que la casa se ha ganado en España.

Tipos de apuestas deportivas en 1xBet

1xBet destaca por su variedad en apuestas, y es algo que se nota nada más entrar en un partido. Aquí verás mercados muy específicos, todo sea por contentar al mayor número de apostantes. Estos son algunos de los tipos de apuestas más comunes en 1xBet:

Apuestas simples: Una selección, una apuesta. No tiene mayor complicación.

Una selección, una apuesta. No tiene mayor complicación. Apuestas combinadas: Juntas varias selecciones y multiplicas las cuotas.

Juntas varias selecciones y multiplicas las cuotas. Apuestas en vivo: Uno de sus grandes atractivos. El sistema en directo de 1xBet es ágil y cubre muchísimos partidos y torneos.

Uno de sus grandes atractivos. El sistema en directo de 1xBet es ágil y cubre muchísimos partidos y torneos. Apuestas de sistema: Para los más estratégicos. Permiten cubrir combinaciones sin necesidad de acertar todas.

Para los más estratégicos. Permiten cubrir combinaciones sin necesidad de acertar todas. Hándicap y asiático: Muy presentes en deportes como el fútbol o el baloncesto, aunque no todos los mercados valen para liberar el bono.

Muy presentes en deportes como el fútbol o el baloncesto, aunque no todos los mercados valen para liberar el bono. Over/Under (Más/Menos): ¿Más de 2.5 goles? ¿Menos de 5 entradas? Aquí puedes encontrar mercados detallados, incluso a las acciones del jugador.

¿Más de 2.5 goles? ¿Menos de 5 entradas? Aquí puedes encontrar mercados detallados, incluso a las acciones del jugador. Apuestas a largo plazo: Campeones de liga, ganador de Champions, máximo goleador, etc.

Campeones de liga, ganador de Champions, máximo goleador, etc. Apuestas curiosas: No podíamos dejar esta sección de las apuestas en 1xBet sin citar algunas tan peculiares como si el equipo médico intervendrá para retirar a un jugador del campo. Pura muestra del potencial de apuestas que nos ofrece.

Apps disponibles

La app de 1xBet está disponible tanto en iOS como en Android, por lo que cubre la mayoría de dispositivos actuales (no existe versión para Windows Phone). La app mantiene un diseño compacto y fácil de usar, con buena compatibilidad incluso en móviles de gama media. Permite registrarse, ingresar y retirar fondos, gestionar apuestas en vivo y acceder a estadísticas en tiempo real. Eso sí, aunque es completa en funciones, en España no incluye streaming de eventos, algo que muchos usuarios echan en falta frente a otras casas.

Diseño y experiencia de usuario en 1xBet

La experiencia a nivel de usuario en 1xBet es bastante completa. La web está diseñada para que todo fluya, con una navegación rápida que no abruma, pese a la enorme cantidad de eventos y mercados disponibles. El acceso a las apuestas en vivo es ágil, y el sistema de estadísticas y datos es sencillo y fácil de entender (por ejemplo, facilita información como temperatura, viento y humedad).

Desde la app también puedes hacer de todo: apostar, retirar fondos, seguir estadísticas en tiempo real, participar en promociones y mucho más, todo sin perder rendimiento.

Métodos de pago 1xBet

En España, 1xBet ofrece varias opciones seguras para depositar y retirar fondos. El depósito mínimo es de 10 € y no se aplican comisiones por transacción, lo que hace la experiencia más cómoda. Además, admite varias divisas para facilitar las operaciones. Los métodos principales son:

Bizum

Visa / MasterCard

Transferencia bancaria

Google Pay

Gracias a esta variedad, las opiniones 1xBet apuntan a una casa flexible y fiable.

Programa de afiliados 1xBet

El programa de 1xBet afiliados es uno de los más potentes del sector: ofrece hasta un 40 % de comisión, pagos semanales, gestores personales y material promocional en 49 idiomas. Con más de 20.000 socios activos y 700.000 usuarios diarios, se presenta como una oportunidad flexible y rentable para monetizar tráfico. De media, y según indica el propio operador, los afiliados superan los 900 $ al mes.

Servicio al cliente 1xBet

En España, 1xBet es confiable también en lo que respecta a la atención al usuario. Su servicio de soporte es gratuito, rápido y eficaz, con varias vías de contacto disponibles:

Teléfono: 900 877 030

Email: clientes@1xbet.es

Chat en vivo 24/7 desde la web

Este soporte multicanal permite resolver dudas sobre pagos, verificación, promociones o funcionamiento de la plataforma en pocos minutos.

Opinión final

Tras analizar la plataforma y revisar lo que opinan los usuarios en España, hemos agrupado las valoraciones en tres apartados que reflejan de manera equilibrada la experiencia real de apostar en 1xBet.

Opiniones de los usuarios sobre 1xBet

Cuando revisas lo que dicen los usuarios sobre 1xBet, el mensaje es claro: esta casa tiene cada vez más tirón entre quienes buscan una plataforma con variedad, buenas cuotas y opciones para todos los gustos. Muchos valoran positivamente lo fácil que es navegar entre competiciones, herramientas como el cash out o la posibilidad de ingresar con Bizum. También destacan la app móvil y el seguimiento en directo, incluso en deportes menos populares en España.

Nuestra opinión sobre 1xBet

Después de probar 1xBet durante varias semanas, nuestra sensación es que se trata de una de las casas más completas para quienes buscan algo más que lo básico. De entrada, su bono de bienvenida del 100 % hasta 300€ es muy atractivo y competitivo frente a otras casas de apuestas en España. Pero lo que realmente marca la diferencia es su enorme abanico de mercados, incluyendo deportes poco habituales como ajedrez, bádminton o pádel, por citar solo algunos ejemplos.

Conclusión final

En definitiva, 1xBet es confiable y se consolida como una opción muy seria en 2025 para apostar online. Ofrece cobertura amplia de deportes, mercados variados, cuotas competitivas, una app eficiente y herramientas pensadas para mejorar la experiencia. Se adapta tanto a usuarios ocasionales como a los más exigentes, combinando seguridad, innovación y amplitud de catálogo. Eso sí, recuerda usar el código promocional BETGOAL al registrarte para aprovechar al máximo sus beneficios.

FAQs 1xBet opiniones

Aquí te dejamos una serie de respuestas para las preguntas más frecuentes sobre las opiniones de 1xBet.

¿Qué opinan los usuarios sobre 1xBet?

En general, las opiniones sobre 1xBet son positivas. Los usuarios valoran su variedad de mercados, su app ágil, que exista el cashback de las ligas española e inglesa, y la posibilidad de apostar en eventos en vivo, además con tanta variedad.

¿Cuáles son los comentarios más habituales sobre 1xBet?

Los comentarios más habituales sobre 1xBet suelen destacar la gran cantidad de deportes y mercados, así como la facilidad de uso de la plataforma, la rapidez del sitio web y la funcionalidad de herramientas como el cash out. Las altas cuotas también son objeto de comentarios con bastante frecuencia.

¿Qué aspectos destacan las opiniones positivas?

Los aspectos que destacan las opiniones positivas apuntan sobre todo al importe de las cuotas, pero también a la amplitud de opciones de apuesta, la posibilidad de personalizar la experiencia y la opción de realizar ingresos mediante Bizum. También se valora mucho su app para móviles, disponible tanto en iOS como en Android.

¿1xBet tiene un buen servicio de atención al cliente?

Sí, 1xBet ofrece un buen servicio de atención al cliente, con soporte a través del teléfono 900 877 030, chat en vivo y el correo electrónico clientes@1xbet.es. Los tiempos de respuesta son cortos y el trato suele ser eficaz, correcto y cordial.

¿1xBet es una casa de apuestas segura y fiable?

Totalmente, 1xBet es una casa de apuestas segura y fiable. Opera en España bajo licencia de la DGOJ y cumple con los estándares de seguridad para poder lucir el sello de “juego seguro” en la web. Usa tecnología de cifrado para proteger los datos de los usuarios y ofrece herramientas de juego responsable.