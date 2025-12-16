Si eres más de apostar desde el móvil que desde el ordenador, y quieres tenerlo todo a mano de manera intuitiva y directa, la 1xbet app puede ahorrarte bastante tiempo. Es rápida, tiene muchas opciones, funciona en prácticamente cualquier móvil y además puedes activar el código de bono 1xbet fácilmente. Aquí te explicamos cómo descargarla, qué necesitas para usarla y si realmente merece la pena.

¿C ómo descargar la app de 1xbet en Android/APK?

En Android puedes descargar la 1xbet app directamente desde Google Play, y también tendrás la posibilidad de instalarla bajándote el archivo 1xbet APK desde la web. Tranquilo, son solo unos pasos sencillos en ambos casos:

Instalar la app 1xbet desde Google Play: Guía paso a paso

Visita la aplicación “Play Store” en tu teléfono, Introduce en el buscador “1xbet”. Verás que aparece el icono de la casa de apuestas 1xbet. Abre el archivo y procede con la instalación.

Instalar la app 1xbet desde la web: Gu ía paso a paso

Entra en la web oficial de 1xbet desde el móvil. Baja a lo largo de la pantalla hasta encontrar el botón “Descargar gratis” Pulsa dicho botón. Te llevará al mismo punto de Google Play que en el caso anterior. Abre el archivo descargado e instala la app.

Una vez instalada, puedes iniciar sesión o crear tu cuenta de usuario en pocos minutos.

¿Cómo descargar la app 1xbet en iPhone (iOs)?

Descargar la 1xbet app en iPhone es aún más sencillo, y al igual que en el caso de Android, también vas a poder realizar la operación desde la página web. Si prefieres ejecutar la descarga desde la tienda, tan sólo tendrás que seguir estos pasos:

Abre la App Store. Busca 1xbet app iOS . Descárgala como cualquier otra aplicación. Inicia sesión y listo para apostar.

Requerimientos del sistema y compatibilidad

Antes de instalar la aplicación de 1xbet, echa un vistazo a esta tabla para asegurarte de que tu móvil cumple los requisitos mínimos. De todos modos, son unos requisitos muy bajos, que no serán impedimento para casi cualquier dispositivo que funcione en nuestros días.

Especificaciones Android/APK iOS Web (versión móvil) RAM Desde 2 GB Desde 2 GB Cualquiera Versión del sistema Android 7.1 o superior iOs 14 o superior Navegador actualizado Tamaño del archivo 21.57 MB 210.8 MB aprox. No requiere descarga Almacenamiento libre Al menos 200 MB Al menos 200 MB No requiere Dispositivos compatibles Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme y más iOs 14 o posterior Todos con navegador

Funciones y servicios

Entre las funciones y servicios que nos vamos a encontrar en la 1xbet app está la de apostar en directo, que viene acompañada de un servicio de estadísticas y datos como % de posesión, tiros entre los 3 palos o ataques, para ayudarnos en nuestras estimaciones. Otra función es la del historial, desde donde tendremos acceso a la totalidad de nuestras jugadas realizadas en la sala. El servicio de atención al cliente también estará disponible desde la app, así como la sección de promociones y su atractivo bono de bienvenida 1xbet. El usuario también podrá ordenar informes mensuales y financieros, y gestionar su cuenta con operaciones como ingresar o retirar saldo.

¿Cómo apostar con la app 1xbet?

Una vez instales la aplicación y hayas hecho el proceso de registro en 1xbet (no es necesario serlo para realizar la instalación), puede que pretendas apostar. Si es así, los pasos a seguir para apostar con la aplicación de 1xbet son los siguientes:

Abre la 1xbet app e inicia sesión. Elige el deporte y busca el partido que te guste. Pulsa en la cuota que te interese. Te preguntará si quieres rastrear la apuesta o añadirla directamente al boleto. Añade la apuesta, introduce el importe y confirma.

En menos de 10 segundos puedes tener una apuesta hecha.

Bono de bienvenida y c ómo conseguirlo en la app 1xbet

En España, el bono 1xbet es del 100% del primer depósito hasta 300€. Es un bono un tanto original, que va orientado a las apuestas combinadas, y para su liberación, habrá que jugar este tipo de apuestas a varios sucesos con 3 o más selecciones. De esas apuestas, 3 deberán llevar una cuota de 1.4 o superior, y el rollover total será de 5 veces el valor del bono. El proceso de liberación del bono, deberá completarse en un plazo de 30 días.

¿Cómo activarlo?

Regístrate desde la app 1xbet. Activa la opción “Recibir bonos y promociones”. Realiza un primer ingreso de al menos 10€. Juega apuestas combinadas hasta completar el rollover. El bono se acredita automáticamente.

¿C ómo hacer un depósito desde la app?

Para hacer un depósito desde la 1xbet app tendremos que realizar unos pasos similares a los que seguiríamos desde el ordenador. Habrá que iniciar sesión y entrar en el menú, cuyo icono se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ahí veremos el botón “+Depositar”, y entonces nos aparecerán las opciones para depositar el saldo.

Entra en la 1xbet app. Pulsa el icono del menú. Pulsa el botón “+Depositar”. Elige método (tarjeta, Bizum, transferencia o Google Pay). Introduce la cantidad. Confirma y el saldo aparecerá al instante.

¿Cómo hacer un retiro en la app?

Para procesar los retiros de saldo, el sistema es igualmente intuitivo y directo. Entraremos en la cuenta, en la sección de ajustes, y ahí aparece la opción de retirar. Entonces habrá que seleccionar el método, y listo. Ten en cuenta que para procesar un retiro desde la 1xbet apk, habrá que tener la cuenta verificada.

Inicia sesión en la aplicación. Entra en la cuenta, en la sección de ajustes. Verás la opción de “Retirar”. Escoge un método de pago para procesar el retiro. Deberás tener la cuenta verificada para poder sacar saldo.

¿Cómo contactar con atención al cliente?

La 1xbet app ofrece varias opciones para ponerse en contacto con atención al cliente, que van a ser las mismas que si nos conectamos a través del navegador o si operamos desde otro dispositivo como un ordenador.

Chat en directo (la más rápida).

Correo electrónico clientes@1xbet.es

Teléfono 900 877 030

El soporte suele contestar en menos de un minuto por chat, y después de realizarles una serie de preguntas, confirmamos que se trata de un equipo de atención al cliente muy cualificado.

Opiniones sobre la app 1xbet

En general, consideramos que la 1xbet app es una excelente opción para los aficionados a las apuestas, con virtudes como el importe de sus cuotas (no nos cansamos de recordarlo), su velocidad y la variedad de apuestas. No hay que cargar páginas cada vez como en el navegador y puedes apostar, realizar ingresos y retiros, o participar en las promociones, del mismo modo que desde el ordenador. A nivel diseño no es la más bonita del mercado, pero en el ámbito funcional, desde luego que cumple de sobra.

Pros y Contras

Ventajas Desventajas El valor de las cuotas Sin opción de cash out Apuesta rápida con un toque No tiene streaming para seguir los partidos Depósitos y retiros desde el móvil Escasez en métodos de pago