1xBet: Bono de bienvenida BETGOAL en diciembre 2025

El 1xbet bono de bienvenida es una de las promociones más atractivas para nuevos usuarios que vamos a encontrar en el mundillo de las apuestas deportivas online, especialmente por el cuantioso importe que nos ofrece. Y es que con el 1xbet bono por registro, la casa ofrece el 100% del primer depósito hasta un máximo de 300€, y en este artículo vamos a conocer todos los detalles, para que puedas hacer uso de él.

¿Cuál es el bono de bienvenida 1xbet?

Es importante saber que el bono de bienvenida se activa con el registro en la casa, usando el código promocional 1xbet "BETGOAL", y tras el primer depósito de saldo real. En definitiva, para acceder a esta suculenta oferta de bienvenida, habrá que registrarse en la casa (lo que puedes hacer desde este enlace), ingresar saldo y completar el proceso de liberación del bono. Y si lo que quieres es conocer más detalles de esta casa de apuestas, que por todas sus virtudes va a dar mucho de qué hablar, puedes visitar nuestra reseña de 1xbet.

Actividad Bono Obtener el bono ⭐ Apuestas deportivas 100% del primer depósito hasta 300€ BETGOAL ⭐ Viernes de la suerte Cada viernes 100% del primer depósito hasta 100€ BETGOAL

¿Qué ofrece el bono de bienvenida 1xbet?

El bono primer depósito 1xbet consiste en un 100% adicional sobre la cantidad del primer depósito, hasta un máximo de 300€, para cuya liberación será necesario cumplir con un proceso de “rollover”, con la particularidad de que se deberán jugar apuestas combinadas. El depósito mínimo para participar es de 10€, y si bien se trata de un bono que habitualmente se enfoca en apostar en fútbol, baloncesto o tenis, por supuesto que podrás jugar tus apuestas en cualquier otro deporte disponible en la casa. A tener en cuenta, que lo primero que ofrece el 1xbet bono de bienvenida además de la propia bonificación, es el entrar en una de las mejores casas de apuestas que vamos a encontrar en España, y que ha pasado de ser una desconocida a la popularidad, gracias a virtudes como el valor de sus cuotas.

Resumen del bono

Bono 1xbet Detalles Bono de bienvenida 100% del primer depósito Monto Hasta 300€ Requisitos Jugar combinadas x5 veces el bono Depósito mínimo 10€ Plazo 30 días Obtén el bono BETGOAL

Bono de bienvenida 1xbet

Ahora que ya conocemos mejor el 1xbet bono de bienvenida, vamos a profundizar en los detalles. Para liberar el bono es necesario cumplir con el requisito de apuesta, que consiste en apostar 5 veces el valor del bono en apuestas combinadas. Cada combinada debe tener 3 o más selecciones, y al menos 3 deben ser con cuota de 1.40 o superior.

Entre los requisitos del bono 1xbet, no existen restricciones de cara a sobre qué deportes jugar las apuestas. Entonces, podrás jugar apuestas en cualquiera de los deportes que componen el extenso menú de 1xbet, entre los que destacamos los siguientes:

Fútbol

Tenis

Baloncesto

Voleibol

Snooker

Fútbol Sala

Artes Marciales

Balonmano

Boxeo

Fórmula 1

Fútbol Americano

¿Cómo activar el bono de bienvenida 1xbet?

El proceso de activación del bono de bienvenida 1xbet es muy sencillo, y tan intuitivo, que prácticamente no requiere explicación alguna. Por si acaso, te dejamos un listado con unos sencillos pasos, que te ayudarán para disfrutar de este buen bono:

Visita 1xbet desde este enlace. Pulsa el botón “Registrarse” y completa el formulario de registro en 1xbet. Activa la opción “Recibir bonos y promociones”. Realiza tu primer depósito de al menos 10€. Juega apuestas combinadas hasta cumplir el proceso de “rollover”. Con el bono liberado, podrás disfrutar como quieras tu saldo extra.

El proceso de activación es similar en la aplicación móvil de 1xbet, conoce más en nuestro artículo dedicado a la app.

Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida 1xbet

Las promociones de las casas de apuestas, y aquí el bono de bienvenida 1xbet no es una excepción, están muy sujetas a términos y condiciones. En el caso que estamos tratando ahora son aspectos muy sencillos, que te indicamos para que los tengas en cuenta. En todo caso, nuestra recomendación siempre es darle un repaso a las 1xbet condiciones del bono en la web oficial.

Los términos y condiciones del bono de bienvenida 1xbet son los siguientes:

Bono del 100% hasta 300€.

Depósito mínimo: 10€.

Rollover: 5 veces el importe del bono.

Solo cuentan apuestas combinadas con 3 o más selecciones.

Mínimo 3 selecciones con cuota de 1.40 o superior.

No se contabilizan apuestas a hándicaps ni totales.

30 días para cumplir los requisitos.

¿Ofrece 1XBET un bono sin depósito?

Actualmente no existe un bono sin depósito 1xbet. La promoción activa es únicamente el bono de bienvenida ligado al primer ingreso, que es el que estamos tratando y comentando en este artículo. Esto significa que, para participar en la promoción para nuevos jugadores de esta casa, es imprescindible realizar un depósito inicial. Si bien no hay bono de bienvenida sin depósito al momento de escribir estas líneas, no sabemos si en el futuro existirá un bono de estas condiciones, pero por el momento, ingresar saldo es requisito imprescindible para acceder a la promoción para nuevos usuarios.

¿Qué otros tipos de bono ofrece 1xbet?

Además del bono de bienvenida de 1xbet 2025 para nuevos usuarios, esta plataforma contempla otras promociones a las que ya tienen acceso el resto de jugadores, aunque lleven tiempo registrados en la casa. Lo que no tiene 1xbet es un bono de casino, demostrando la total orientación de esta casa a las apuestas deportivas.

Las promociones que encontramos en 1xbet ajenas al bono de bienvenida son las siguientes:

20% del importe apostado en Premier League.

Cashback con la Champions League del 20%.

Gana entradas para partidos de La Liga.

Cashback en La Liga del 20%.

Bono de hasta 100€ cada viernes.

Recomendaciones de cómo apostar con el bono

¿Dónde debería apostar para liberar el bono 1xbet de bienvenida?

Aprovecha ligas y torneos que conozcas bien. Que las apuestas se realicen con saldo de bono, no quiere decir que puedan ser tomadas a la ligera, y hay que intentar acertarlas al igual que las apuestas convencionales.

¿Qué cuotas debería buscar en el proceso?

Vigila el importe de las cuotas. Aunque las cuotas muy elevadas puedan parecer seductoras, normalmente van a ir ligadas a sucesos muy poco probables, y más vale pájaro en mano.

¿Me dará tiempo para liberar el bono 1xbet para nuevos usuarios?

No apures el plazo de 30 días, gestiona el bono con tiempo. Puede parecer mucho tiempo, pero considera que hay que elegir bien en qué partidos o eventos realizar las apuestas.

¿Puedo usar todos los tipos de apuestas para el bono?

Evita mercados excluidos como hándicaps o totales. Sobra decir que si esos tipos de apuestas han quedado excluídos de los requisitos de liberación, no podemos despistarnos con ellos.

¿El bono de 1xbet está sujeto a condiciones?

Por supuesto, como todos los bonos, el de 1xbet para nuevos usuarios también se rige por términos y condiciones. Consulta siempre las 1xbet condiciones del bono para no cometer errores, a poder ser en la página web de la casa.

Preguntas frecuentes sobre el 1xbet bono de bienvenida

¿Cuál es el máximo que puedo conseguir con el bono de bienvenida?

El límite es de 300€, que corresponde al 100% del primer depósito. Si ingresas 300€, recibirás otros 300€ en saldo de bono. Si depositas una cantidad inferior, el bono se ajusta al mismo importe, considerando que el importe mínimo para participar en la promoción es 10€.

¿Se pueden usar las ganancias del bono para retirar dinero?

Solo una vez cumplidas las condiciones de apuesta. Hasta entonces, tanto el bono como las posibles ganancias permanecen bloqueadas. Ten paciencia, céntrate en obtener el bono, y luego ya cuando se convierta en dinero real, ya pensarás si jugar, retirar o qué hacer.

¿1xbet ofrece un bono de cumpleaños?

1xbet no dispone de bono por cumpleaños. Es verdad que esta casa cuenta con diferentes promociones tanto para usuarios registrados como para aquellos, que ya llevan tiempo en la casa. Pero un bono 1xbet por cumpleaños no, no es algo que por el momento se contemple.

¿Cómo puedo obtener el bono Viernes de la suerte en 1xBet?

Dentro de las promociones de 1xbet encontramos el viernes de la suerte, que es un bono del 100% del primer depósito de cada viernes hasta un máximo de 100€. Funciona exactamente igual que el bono de bienvenida, solo que con un importe más bajo, y se libera igual, con apuestas combinadas en las mismas condiciones.

¿Dónde dan un bono de bienvenida sin depósito?

En 1xbet el bono de bienvenida solo funciona ingresando saldo, por lo que no existe bono sin depósito alguno. Si bien existen otras casas de apuestas que sí se animan a ofertar algún tipo de bono sin necesidad de depositar dinero, ese no es el caso de 1xbet.

Conclusión: ¿vale la pena?

Por supuesto que vale la pena el 1xbet bono de bienvenida. Vamos a ver pocos bonos en el mercado con los que se puedan ganar hasta 300€, y eso nos lo estaría ofreciendo 1xbet. El proceso de liberación puede parecer complicado por limitarse a apuestas combinadas, pero es un detalle positivo para el usuario, que la cuota mínima permitida sea de 1.40 para 3 selecciones, un rango en el que encontramos sucesos con una probabilidad bastante alta de cumplirse.Y volvemos a recalcar, lo que vale la pena no es sólo el bono de bienvenida 1xbet de 2025, es todo lo que ofrece esta casa de apuestas tan potente, completa en todos los aspectos, y que sigue ganando adeptos cuanto más se la conoce. Como advertencia final, no olvides activar la opción “Recibir bonos y promociones” antes del primer depósito de saldo, porque es algo que se puede pasar por alto.

Para una reseña más completa, lee nuestro artículo de opiniones sobre 1xbet.