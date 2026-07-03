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Abdelmawgood Samir

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Vídeo - Abou Treika: «¡Que nos traigan a Messi!»

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Egipto tiene una cita con la historia

Mohamed Abou Trika, leyenda del fútbol egipcio, elogió el logro histórico de los Faraones tras clasificarse para los octavos de final del Mundial 2026 al vencer a Australia 4-2 en los penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

En el estudio de «beIN Sports» afirmó: «Gracias al capitán Hossam y a los jugadores... Son unos auténticos hombres». También elogió a Mohamed Salah: «¿Qué penalti ha sido ese, Salah? (lanzado al estilo Panenka)... Es un jugador de gran talla».

Y añadió: «Egipto ha honrado a árabes y africanos; el grande es grande y dio la razón a quienes confiaron en los Faraones», antes de lanzar su famosa frase: «Que venga Messi».

Y cerró: «Ahora a por Messi en octavos; que sea un partido para la historia».

Es la primera vez que Egipto alcanza los octavos de un Mundial; su rival saldrá del Argentina-Cabo Verde.

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