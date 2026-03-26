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Andrés Roberto Flores Bocanegra

¿Dónde ver hoy al Sevilla? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Sevilla
Primera División
Copa del Rey

Los Nervionenses son uno de los nueve campeones en la historia de LaLiga, además de tener un gran éxito a nivel continental.

El Sevilla fue un club que en el siglo actual se ha convertido en uno de los más exitosos a nivel continental, además de regresar al protagonismo en la Copa del Rey. Sin embargo, también viene de una temporada para el olvido, misma que buscará dejar atrás y regresar a los resultados a los que había acostumbrado a su afición.

Disfrutar de un partido del Sevilla en vivo ofrece una profundidad de conocimiento y experiencia incomparable para sus seguidores. Para quienes buscan llevar esta emoción al ámbito de las apuestas, encontrar las mejores casas de apuestas deportivas puede ser el primer paso para una mejor experiencia. Estas casas te ofrecen servicios de calidad para apuestas, asegurando que cada juego cuente con la emoción que deseas.

En competiciones continentales, los Nervionenses suman siete títulos de Europa League entre 2006 y 2023, además de una Supercopa de Europa (2006). Lamentablemente ese éxito no se ha trasladado a la Champions League, donde solo han alcanzado los cuartos de final en una oportunidad (2018).

El Sevilla se encuentra dirigido actualmente por Matías Almeyda y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Fábio Cardos, Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Batista Mendy y Rubén Vargas.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos del Sevilla.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL SEVILLA

Para ver al Sevilla en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar y DAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar y ocasionalmente por La 1 TVE.

Primera División
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Real Oviedo
OVI
Sevilla crest
Sevilla
SEV

En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports. Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación.

Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA LALIGACOPA DEL REY
EspañaDAZN, MovistarMovistar, La 1 TVE
SudaméricaESPN, Disney+, DSports, DGOSin transmisión fija
MéxicoSky SportsSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo SportsESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports
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Palmarés y logros del Sevilla

Los Nervionenses tienen un título de liga en su palmarés, además de cinco trofeos de la Copa del Rey en sus vitrinas y uno más de la Supercopa de España. Pero donde resaltan del resto es en la Europa League, certamen en el que acumulan siete campeonatos, siete finales disputadas y siete victorias, acompañados con un título de la Supercopa de Europa. Sevilla consiguió cuatro subcampeonatos de liga entre los años 40's y finales de los 50's. Asimismo, han jugado y perdido cuatro finales de la Copa del Rey, la más reciente en 2018, mientras que se quedaron con las ganas de conquistar la Supercopa de Europa en seis oportunidades. 
TÍTULOTEMPORADA
LaLiga1945-46
Copa del Rey1935, 1939, 1947-48, 2006-07, 2009-10
Supercopa de España2007
Europa League2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2019-20, 2022-23
Supercopa de Europa2006

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