¿Dónde ver hoy al Real Betis? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

El Real Betis es uno de los nueve clubes que ha levantado el título de LaLiga a lo largo de la historia y un club acostumbrado en los últimos años a luchar por clasificar a competiciones continentales. Entre sus otros logros se encuentran sus tres trofeos de la Copa del Rey.

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En el escenario continental no cuentan con títulos, pero recientemente alcanzaron la final de la Conference League, un claro paso en la dirección correcta en búsqueda de protagonismo europeo. En realidad, los de la ciudad de Sevilla solo han participado en una ocasión en la Champions League y en la temporada actual se encuentran en su décima segunda aparición en la Europa League, donde nunca han superado los octavos de final.

Los Béticos se encuentran dirigidos actualmente por Manuel Pellegrini y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso, Isco, Abde Ezzalzouli, Antony y Chucho Hernández. Una plantilla que empiza a tener nombres de mayor prestigio y una directiva que poco a poco muestra mayor predisposición a hacer fichajes de precio más elevado a lo habitual.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL REAL BETIS

Para ver al Real Betis en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar y DAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar y ocasionalmente por La 1 TVE. La Europa League también tiene a Movistar como su opción exclusiva.

En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports, mientras que la Europa League se encuentra en ESPN y Disney+ o en FOX Sports.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación. La Europa League también es transmitida por ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports. La Europa League es transmitida por Paramount+, DAZN, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA LALIGA COPA DEL REY EUROPA LEAGUE España DAZN, Movistar Movistar, La 1 TVE Movistar Sudamérica ESPN, Disney+, DSports, DGO Sin transmisión fija ESPN, Disney+ México Sky Sports Sky Sports ESPN, Disney+, FOX Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports DAZN, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN, Fubo Sports

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del Real Betis

TÍTULO TEMPORADA LaLiga 1934-35 Copa del Rey 1977, 2005, 2022

Links de interés

Los Béticos ganaron un título de liga en los años 30's, pero no solo son un equipo ganador de otros tiempos, ya que en la Copa del Rey suman trofeos más recientes, con sus victorias en las ediciones de 1977, 2005 y 2022. Asimismo, Real Betis ya suma una final continental en su currículum, gracias a su participación en la Conference League de la campaña de 2024-25.