¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).
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- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
MéxicoHBO Max
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium
ChileDisney+ Premium
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+ Premium
UruguayDisney+ Premium
Estados UnidosParamount+
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- Visita la cadena oficial. Entra en la web o abre la aplicación de streaming oficial de la cadena deportiva que posee los derechos.
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Noticias de los equipos
Inter Milán contra VfB Stuttgart alineaciones
3-5-2Formación
Inter Milán
INT
3-4-2-1
VfB Stuttgart
VFB
Once inicial
Suplentes
Manager
- C. Chivu
- S. Hoeness
Estado de forma
Enfrentamientos anteriores
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|5
|5
|0
|0
|18
|8
|+10
|15
W
W
W
W
W
|2
|5
|4
|1
|0
|21
|6
|+15
|13
D
W
W
W
W
|3
|5
|4
|0
|1
|20
|6
|+14
|12
W
W
W
L
W
|4
|5
|4
|0
|1
|18
|7
|+11
|12
W
W
L
W
W
|5
|5
|4
|0
|1
|15
|10
|+5
|12
W
L
W
W
W
|6
|5
|4
|0
|1
|9
|4
|+5
|12
W
W
L
W
W
|7
|5
|4
|0
|1
|10
|6
|+4
|12
W
L
W
W
W
|8
|5
|3
|2
|0
|13
|5
|+8
|11
W
W
D
D
W
|9
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|+5
|11
D
W
D
W
W
|10
|5
|3
|1
|1
|14
|9
|+5
|10
D
W
W
L
W
|11
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
D
W
W
L
W
|12
|5
|3
|0
|2
|12
|7
|+5
|9
L
L
W
W
W
|13
|5
|3
|0
|2
|11
|8
|+3
|9
L
W
W
W
L
|14
|5
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|9
W
W
W
L
L
|15
|5
|2
|2
|1
|7
|4
|+3
|8
D
L
D
W
W
|16
|5
|2
|1
|2
|8
|6
|+2
|7
D
W
W
L
L
|17
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
W
L
D
W
L
|18
|5
|2
|1
|2
|5
|9
|-4
|7
W
D
L
W
L
|19
|5
|2
|0
|3
|10
|10
|0
|6
L
W
W
L
L
|20
|5
|2
|0
|3
|7
|7
|0
|6
W
W
L
L
L
|21
|5
|2
|0
|3
|8
|9
|-1
|6
L
W
L
L
W
|22
|5
|2
|0
|3
|8
|12
|-4
|6
W
L
L
W
L
|23
|5
|2
|0
|3
|9
|14
|-5
|6
W
L
L
W
L
|24
|5
|1
|3
|1
|6
|11
|-5
|6
D
W
D
L
D
|25
|5
|1
|2
|2
|11
|9
|+2
|5
D
L
W
L
D
|26
|5
|1
|2
|2
|4
|4
|0
|5
D
L
L
W
D
|27
|5
|1
|1
|3
|9
|12
|-3
|4
L
W
L
D
L
|28
|5
|1
|1
|3
|8
|13
|-5
|4
D
L
W
L
L
|29
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|4
L
L
W
L
D
|30
|5
|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|3
L
L
L
L
W
|31
|5
|1
|0
|4
|4
|12
|-8
|3
L
L
L
W
L
|32
|5
|1
|0
|4
|5
|14
|-9
|3
L
L
L
W
L
|33
|5
|1
|0
|4
|5
|19
|-14
|3
L
L
L
L
W
|34
|5
|0
|1
|4
|5
|10
|-5
|1
L
L
D
L
L
|35
|5
|0
|1
|4
|4
|11
|-7
|1
L
D
L
L
L
|36
|5
|0
|0
|5
|1
|19
|-18
|0
L
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final