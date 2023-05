Ver EN VIVO ONLINE Real Madrid vs Real Sociedad por DirecTV Sports, Liga de España: formaciones, cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

En partido correspondiente a la fecha 33 de LaLiga, Real Madrid visita a Real Sociedad en el Reale Arena.

Real Madrid visita a Real Sociedad en juego de la fecha 33 de LaLiga. Con el Reale Arena como escenario, se presenta el gigante español en un partido en el que parece ser prioridad defender su puesto como sublíder que alcanzar al Barcelona en la cima del campeonato, aunque siempre a la espera de algún tropiezo de los Culés.

Los Merengues se encuentran a una distancia considerable del primer puesto del tablero, pero podría caer posiciones en la recta final del torneo si continúa con tropiezos inesperados. Sin embargo, la prioridad para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti parece ser la Champions League, donde se encuentran en las semifinales, además de la Copa del Rey, competición en la que disputarán la final en mayo.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Real Sociedad - Real Madrid FECHA Martes 2 de mayo ESTADIO Reale Arena - San Sebastián, España HORARIO 17:00 (ARG, BRA), 16:00 (CHI), 15:00 (COL), 14:00 (MEX), 22:00 (ESP), 16:00 (ET) y 13:00 (PT) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports. En México se podrá disfrutar del compromiso por Sky Sports. En Estados Unidos estará disponible por ESPN Deportes. Finalmente, en España pasarán el duelo por Movistar.

Argentina 610-611/1610-1611 México 1516-1524 Colombia 610 y 619 Chile 610-611/1610-1611 Estados Unidos 466 (DirecTV)

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Real Madrid y Real Sociedad estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go, en Estados Unidos por ESPN+ y en España por Movistar+.

FORMACIONES

REAL MADRID

A confirmar.

REAL SOCIEDAD



A confirmar